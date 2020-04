Martina Aitolehdestä eronnut Stefan Therman jyrkkänä – kiistää suhteen Sofia Belórfin kanssa

Stefan Therman kiistää väitteet siitä, että hänellä olisi suhde Sofia Belórfin kanssa.

Ilta-Sanomat tavoitti Stefan Thermanin Martina Aitolehden ja hänen eron uudesta käänteestä. Iltalehti väittää parin suhteen päättyneen kolmiodraamaan, jonka kolmantena osapuolena olisi fitnessmalli Sofia Belórf. IL:n mukaan Belórf ja Therman olisivat pitäneet yhtä useamman kuukauden ajan. Sofia Belórf kiistää Iltalehdelle suhteen.

Myös Stefan Therman kiistää IS:lle asian.

– Ei pidä paikkaansa. Kiistän tämän ehdottomasti. Olemme tunteneet Sofian kanssa kahdeksan vuotta ja hän on hyvä ystäväni, Therman painottaa.

Therman on todella harmissaan seurusteluväitteistä.

– Olemme viime aikoina jeesanneet toisiamme, sillä meillä molemmilla on ollut yksityiselämässämme ongelmia, Therman sanoo ja huomauttaa välittävänsä muidenkin ystäviensä hyvinvoinnista.

Therman vielä huomauttaa, että heidät on aivan varmasti nähty yhdessä.

– Meillä on sama kaveripiiri, joten siksikin meidät on nähty yhdessä, hän sanoo.

Sofia Belórf kiisti IL:lle, että hänellä olisi suhde Stefan Thermanin kanssa. Sofia Belórf on viime aikoina ollut runsaasti julkisuudessa niin sanottujen Katiska-käräjien vuoksi.

Aiemmin maanantaina Therman kommentoi IS:lle olevansa helpottunut eron vuoksi. Martina ja Stefan olivat yhdessä yhdeksän vuotta, mutta näiden vuosien aikana pari erosi usean kerran, mutta he palasivat aina yhteen ja suhde jatkui. Martinalla ja Stefanilla on yhdessä vuonna 2012 syntynyt Isabella-tytär. Martinalla on myös vuonna 2009 syntynyt Victoria-tytär avioliitostaan Esko Eerikäisen kanssa.

– Nyt ero on todella totta. Elämäni ykkönen tulee aina olemaan tyttäreni, Therman painotti IS:lle aiemmin maanantaina.

Aitolehti puolestaan kertoi Instagramissa julkaisemassaan pitkässä tekstissä parin eronneen, koska Aitolehdelle ja lapsille ei jäänyt muuta mahdollisuutta.

Eroilmoituksessaan Aitolehti kertoi, että viimeiset vuodet ovat olleet hänelle henkisesti opettavaisia ja hän on kasvanut ihmisenä kilometrejä. Hän kertoo prosessin eroa kohti alkaneen, kun hän osallistui Atlantin yli -ohjelman kuvauksiin. Tv-ohjelmassa julkisuudesta tutut henkilöt purjehtivat yhdessä Atlantin yli. Ohjelma kuvattiin marraskuussa 2018.

– Olen joutunut kohtaamaan jotain niin absurdia surua ja pelkoa, etteivät sanat riitä niitä tunteita kuvailemaan. Tunnen silti kiitollisuutta tästä kaikesta, koska se on pakottanut mut opiskelemaan elämää ja sen syvintä merkitystä. Se on pakottanut mut kohtaamaan itseni, Aitolehti kirjoittaa Instagramissa erostaan.

– Jokainen meistä on vastuussa omasta elämästä ja omista valinnoistaan. Nyt mulle ja lapsille ei enää jää vaihtoehtoja kuin päästää irti. Me kuljetaan eri polkuja ja nyt on aika opetella hengittämään uudelleen ja syvempään. Olen surullinen, mutta pärjään. Ilman surua ei ole kasvua. Pärjään. Kiitos yhteisestä matkastamme ja kiitos tuosta enkelistä, joka yhdessä saatiin aikaan. Hänessä on rakkaus nyt ja ikuisesti. Kiitos, että otit Victorian kuin omaksesi. Rakkaus ei katoa koskaan, se vain muuttaa muotoaan, Aitolehti kirjoittaa.

Tekstin yhteydessä on julkaistu runsas kuvasarja ex-parista heidän onnellisina aikoinaan.