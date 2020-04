Näin Stefan Therman kommentoi eroa Martina Aitolehdestä: ”Olo on helpottunut”

Stefan Therman kommentoi IS:lle eroaan Martina Aitolehdestä.

Hyvinvointialan yrittäjä Martina Aitolehti kertoi maanantaiaamuna Instagramissa eronneensa avopuolisostaan Stefan Thermanista. Pariskunta oli yhdessä yhdeksän vuoden ajan. Ilta-Sanomat tavoitti Stefan Thermanin, joka vahvisti parin eron.

– Ero on totta. Oloni on nyt helpottunut, Therman sanoo IS:lle.

Pariskunta on suhteensa aikana eronnut useaan otteeseen, mutta palannut aina takaisin toistensa luo ja suhde on jatkunut.

– Nyt ero on todella totta. Elämäni ykkönen tulee aina olemaan tyttäreni, Therman painotti.

Stefan Therman ei ole puhunut yksityiselämästään julkisesti ja sanoikin kohteliaasti, ettei tahdo kommentoida asiaa enempää.

Martina Aitolehti ja Stefan Therman osallistuivat duathlon-tapahtumaan Pajulahdella viime elokuussa.

Aitolehti puolestaan kertoi Instagramissa julkaisemassaan pitkässä tekstissä parin eronneen, koska Aitolehdelle ja lapsille ei jäänyt muuta mahdollisuutta. Aitolehdellä ja Thermanilla on vuonna 2012 syntynyt Isabella-tytär. Aitolehdellä on lisäksi vuonna 2009 syntynyt Victoria-tytär liitostaan Esko Eerikäisen kanssa.

Eroilmoituksessaan Aitolehti kertoi, että viimeiset vuodet ovat olleet hänelle henkisesti opettavaisia ja hän on kasvanut ihmisenä kilometrejä. Hän kertoo prosessin eroa kohti alkaneen, kun hän osallistui Atlantin yli -ohjelman kuvauksiin. Tv-ohjelmassa julkisuudesta tutut henkilöt purjehtivat yhdessä Atlantin yli. Ohjelma kuvattiin marraskuussa 2018.

– Olen joutunut kohtaamaan jotain niin absurdia surua ja pelkoa, etteivät sanat riitä niitä tunteita kuvailemaan. Tunnen silti kiitollisuutta tästä kaikesta, koska se on pakottanut mut opiskelemaan elämää ja sen syvintä merkitystä. Se on pakottanut mut kohtaamaan itseni, Aitolehti kirjoittaa Instagramissa erostaan.

– Jokainen meistä on vastuussa omasta elämästä ja omista valinnoistaan. Nyt mulle ja lapsille ei enää jää vaihtoehtoja kuin päästää irti. Me kuljetaan eri polkuja ja nyt on aika opetella hengittämään uudelleen ja syvempään. Olen surullinen, mutta pärjään. Ilman surua ei ole kasvua. Pärjään. Kiitos yhteisestä matkastamme ja kiitos tuosta enkelistä, joka yhdessä saatiin aikaan. Hänessä on rakkaus nyt ja ikuisesti. Kiitos, että otit Victorian kuin omaksesi. Rakkaus ei katoa koskaan, se vain muuttaa muotoaan, Aitolehti kirjoittaa.

Tekstin yhteydessä on julkaistu runsas kuvasarja ex-parista heidän onnellisina aikoinaan.

Maaliskuussa julkaistussa Elämäsi kunnossa -kirjassa Aitolehti kertoi rakastuneensa Thermaniin salaman lailla.

– Vuosiimme on mahtunut tyyntä ja myrskyä, mutta vastoinkäymiset ovat hitsanneet meistä toimivan tiimin. Olemme oppineet antamaan toisillemme tilaa, emmekä enää yritä muovata toisistamme samankaltaisia. Ihmisinä olemme monessa asiassa vastakohtia – kuin Yin ja Yang – ja vaikka se välillä aiheuttaakin hankausta, on se myös asia, joka pitää suhteemme liekkiä yllä, Aitolehti kertoi kirjassaan.