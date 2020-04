Martina Aitolehti ja Stefan Therman: Ero!

Martina Aitolehti kertoo Instagramissa, ettei hänelle ja lapsille jäänyt muuta vaihtoehtoa kuin päästää irti.

Yrittäjä Martina Aitolehti kertoo Instagramissa julkaisemassaan päivityksessä eroavansa avopuolisostaan Stefan Thermanista. Aitolehti on julkaissut pariskunnasta Instagramissa runsaan kuvasarjan onnellisilta ajoilta. Päivityksensä alussa Aitolehti siteeraa Tommy Tabermannin runoa. Sen jälkeen hän kertoo erosta.

– Viimeiset vuodet on ollu mulle henkisesti hyvin opettavaisia ja olenkin kasvanut ihmisenä kilometrejä. Tämä prosessi alkoi konkreettisesti viime marraskuussa, kun lähdin Atlantin yli purjehdukselle. Nyt on aika päättä se. Olen joutunut kohtaamaan jotain niin absurdia surua ja pelkoa, ettei sanat riitä niitä tunteita kuvailemaan. Tunnen silti kiitollisuutta tästä kaikesta, koska se on pakottanut mut opiskelemaan elämää ja sen syvintä merkitystä. Se on pakottanut mut kohtaamaan itseni, Aitolehti aloittaa tekstinsä.

Hän kertoo matkan olevan pitkä, mutta nyt se on aloitettu.

– Jokainen meistä on vastuussa omasta elämästä ja omista valinnoista. Nyt mulle ja lapsille ei enää jää vaihtoehtoja kuin päästää irti. Me kuljetaan eri polkuja ja nyt on aika opetella hengittämään uudelleen ja syvempään. Olen surullinen, mutta pärjään. Ilman surua ei ole kasvua. Pärjään. Kiitos yhteisestä matkastamme ja kiitos tuosta enkelistä joka yhdessä saatiin aikaan. Hänessä on rakkaus nyt ja ikuisesti. Kiitos, että otit Victorian kuin omaksesi. Rakkaus ei katoa koskaan, se vain muuttaa muotoaan, Aitolehti kirjoittaa.

Martina ja Stefan Therman alkoivat seurustella vuonna 2011. Pariskunnan Isabella-tytär syntyi vuonna 2012. Aitolehden esikoistytär Victoria on hänen avioliitostaan Esko Eerikäisen kanssa. Aitolehden hyvinvointikirja Elämäsi kunnossa julkaistiin maaliskuussa. Kirjassaan Aitolehti kertoi rakastuneensa Thermaniin salaman lailla.

– Hänen (Stefanin) kanssaan olemme olleet yhdessä jo lähes vuosikymmenen. Yhteinen tyttäremme Isabella syntyi reilu vuosi seurustelun aloittamisen jälkeen ja lapsen myötä Stefan joutui kasvamaan pikavauhtia aikuiseksi. Arvostan Stefanissa hänen bisnesälyään ja rohkeutta tehdä itsenäisesti isojakin päätöksiä. Mitä tulee yritykseni toimintaan, Stefan on ollut opettajani ja inspiraationi lähde, Aitolehti kertoi kirjassaan.

Aitolehti ja Therman ovat yhteisten vuosiensa varrella myös eronneet ja palanneet vaikeuksista huolimatta yhteen. Pariskunnan oli tarkoitus myös mennä naimisiin ja Aitolehti kertoi hääaikeista blogissaan, häitä ei kuitenkaan koskaan järjestetty. Aitolehti sivusi pariskunnan vaikeuksia lyhyesti kirjassa:

– Vuosiimme on mahtunut tyyntä ja myrskyä, mutta vastoinkäymiset ovat hitsanneet meistä toimivan tiimin. Olemme oppineet antamaan toisillemme tilaa, emmekä enää yritä muovata toisistamme samankaltaisia. Ihmisinä olemme monessa asiassa vastakohtia – kuin Yin ja Yang – ja vaikka se välillä aiheuttaakin hankausta, on se myös asia, joka pitää suhteemme liekkiä yllä, Aitolehti kertoi kirjassaan.