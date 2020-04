Aki ja Heli Palsanmäki myivät harvinaisen muumimukin ennätyssummalla – tarjouksia tulvi ulkomailta asti

Palsanmäkien muumihuutokaupassa myytiin sunnuntaina todellinen harvinaisuus, josta tuli yli 300 tarjousta aina ulkomaita myöten.

Suomen huutokauppakeisari -sarjasta tutut Aki ja Heli Palsanmäki järjestivät pääsiäissunnuntaina suuren muumihuutokaupan. Koronapandemian vuoksi Palsanmäkien huutokauppa on siirtynyt nettiin, ja tavaraa myydään nyt vain ennakkotarjousten perusteella.

Tarjolla sunnuntain erikoishuutokaupassa oli erilaisia muumituotteita ja myös iso liuta harvinaisia muumimukeja. Eniten kiinnostusta herätti äärimmäisen harvinainen Uimahyppy simpukoilla -muumimuki, joita on Palsanmäen mukaan olemassa vain kourallinen.

– Meille on tullut sellainen tieto, että niitä olisi kymmenkunta lähtenyt markkinoille. En tiedä, mikä on totuus, mutta hyvin harvinaisesta tuotteesta on kysymys. Tämä oli ensimmäinen, jonka minä näin urani aikana, Palsanmäki kertoo IS:lle.

Harvinainen muki herättikin huutokaupassa kuhinaa, jopa Suomen rajojen ulkopuolella.

– Noin 300 ennakkotarjousta tuli tästä mukista. Tarjouksia mukeista tuli aina Norjaa ja Ruotsia myöten, Palsanmäki paljastaa.

Uimahyppy simpukoilla -mukin hinta kipusikin lopulta lukuisien tarjousten ansiosta reippaasti yli 10 000 euroon, jota Palsanmäki oli mukista varovaisesti toivonut etukäteen.

– 12 005 euroa siitä lopulta tuli. Se yllätti kyllä tosi positiivisesti. Mielessäni mietin, että vasarahinta voisi olla lähempänä 10 000 euroa, mutta se olikin korkeampi. Tämä on erittäin harvinainen tuote.

Muumimukin hinnasta kertoi ensin Iltalehti.

Aiemmin muumimukeja on myyty noin 9 000 eurolla, joten sunnuntaina kaupattu muki rikkoi niiden hintaennätyksen.

– Minun mieleeni ei tule, että muumimukista olisi saatu korkeampia summia, Aki Palsanmäki pohtii.

Myös harvinainen Fazer-muki myytiin hyvällä hinnalla, ja siitä maksettiin Palsanmäkien huutokaupassa lopulta 8 605 euroa.

Aki Palsanmäki on sunnuntain huutokauppaan tyytyväinen. Hänen mukaansa nettihuutokauppaan siirtyminen on yllättänyt iloisesti.

– Tämä oli tänä vuonna neljäs ennakkotarjouksilla toteutettu nettihuutokauppa. Olen positiivisesti yllättynyt siitä, miten nämä ovat menneet.

Muumihuutokaupassa jäi myymättä 18 tuotetta. Huutokauppakonkari uskoo, että ne olisivat perinteisessä kaupassa menneet kaupaksi. Palsanmäki lupaakin, että tavallinen huutokauppa pistetään pystyyn mahdollisimman pian sitten, kun koronapandemiasta on ensin selvitty.

– Kyllähän se liveyleisö on mukava siinä ympärillä, koska siinä on ihan eri tunnelma. Palaamme siihen perinteiseen heti, kun tilanne sen sallii ja se on turvallista.