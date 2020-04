Muusikko Samuli Laiho ei puhunut kavereilleen koskaan äidistään, sillä hän häpesi liikaa – lapsuuden kokemukset jättivät syvän jäljen

Muusikko-säveltäjä Samuli Laihon elämään on vaikuttanut köyhä lapsuus alkoholistiäidin kanssa. Hänet pelasti bändin menestys – kunnes sekin hajosi.

Samuli Laiho on aloittanut päivänsä lukemalla pian ilmestyvää autofiktiivistä Lasiseinä-romaaniaan (Like) äänikirjaksi. Koronauhan vuoksi istumme reilun välimatkan päässä toisistamme kotonani.

Koko yhteiskunnan halvaannuttava virus on kaikille uusi kokemus, mutta elämän arvaamattomuus on tullut muuten Laiholle vähän liiankin tutuksi. Tosin myös hyvässä mielessä.

– Olen ollut onnekas, minullehan on avautunut tolkuttomasti mahdollisuuksia, säveltäjänä ja muusikkona vaikuttanut Laiho toteaa.

Samuli Laiho on kokenut myös asioita, joita ei toivo kenellekään. Eikä hän ole aina pystynyt hallitsemaan edes menestystä, puhumattakaan vastoinkäymisistä.

– Häpeä on tunne, jota olen joutunut käsittelemään paljon, Laiho kertoo.

Vielä joitakin vuosia sitten Laiholla ei olisi ollut rohkeutta kirjoittaa elämäänsä liittyvistä vaikeista asioista, ei ainakaan ilman suodatinta. Topliner-esikoisromaanissaan (2018) hän kertoi itselleen tutusta musiikkimaailmasta, mutta ei itsestään.

– Mutta tämä ei ole omaelämäkerta. Kirjassa kertomani asiat ovat vain viipaleita kakusta, rajattuja teemoja, Laiho selventää.

Samuli Laihon häpeän tunteet juontavat lapsuuteen – tai ehkä jopa monen sukupolven taakse. Kun hän oli 12-vuotias, hänen äitinsä alkoholismi alkoi vaikuttaa lähes kaikkeen.

Eeva Laiho oli teatterissa tanssijana ja kuiskaajana, kun hän avioitui nimekkään näyttelijän Pekka Laihon kanssa. Myöhemmin hän teki monenlaisia töitä, loppuvaiheessa rakennussiivoojana telakalla.

– Mutta tanssi oli hänen intohimonsa, Samuli tietää.

Pekka ja Samuli vuonna 1994.

Kun avioliitto päättyi, Samuli jäi asumaan äitinsä kanssa kaksioon Kontulassa. Kirjassaan hän kuvaa koskettavasti isänsä lähdön. Pian pois muutti myös velipuoli Mikko, joka oli isän edellisestä liitosta.

– Mikko kuoli noin vuosi sitten, hän oli läheisin sukulaiseni, Samuli kertoo.

Äidin juominen lisääntyi avioeron jälkeen, vähäistä se ei ollut aikaisemminkaan. Myös rahasta oli jatkuva pula. Samulilla oli kuitenkin iso aarre: isän hankkima sähkökitara.

– Ei rahalla ole niin suurta merkitystä, jos kasvualusta on terve. Jos se ei sitä ole, sitä kuvittelee, että raha parantaisi kaiken, Samuli miettii.

– Pahinta oli toivottomuuden tunne, masentunut ilmapiiri, joka repi mukaansa. Se on kova koulu, kun läheinen menettää otteen elämästään, mutta samanlaisia kohtaloita on paljon.

Kirjassaan Samuli Laiho kuvaa äitinsä herkäksi, hyväuskoiseksi ja itsepäiseksi. Huumorintaju häneltä katosi vasta loppuvaiheessa.

Mutta ei teini-ikäinen jässikkä osannut ajatella, että onpas hienoa, ettei äiti ole kadottanut huumorintajuaan. Sitä poikaa hävetti kännissä toikkaroiva äiti.

– Kotiin ei voinut tuoda kavereita todistamaan mutsin alennustilaa. Enkä koskaan puhunut kavereilleni äidistäni, Samuli muistelee.

Parikymppisenä Samuli Laiho kapinoi isänsä ratkaisun takia. Taustalla oli ajatus siitä, että elämä olisi mennyt toisin, jos isä olisi ollut läsnä arkielämässä.

– Nykyään sen ymmärtää, että omalle tragedialleen voi löytää syitä, mutta ei syyllisiä, Samuli toteaa.

Samuli Laiho on 12- ja 10- vuotiaiden lasten isä. Hän ei voisi kuvitellakaan, että jättäisi lapsensa vaikeaan elämäntilanteeseen, mutta se ei tarkoita, että hän olisi isälleen katkera.

– Varsin yksin elämäni rakensin, mutta isä yritti varmasti parhaansa.

Pekka Laiho on antanut Facebookissa kehuja poikansa kirjalle, vaikka häntä ei kuvata siinä mitenkään erinomaiseksi isäksi. Samuli Laiholla on viisi sisarpuolta, joista Mikko-veli oli läheisin.

Samuli Laiho oli vähällä turvautua itsekin alkoholiin, vaikka se tuhosi hänen äitinsä elämän.

Samuli Laihon pelastus oli bändielämä, eikä se ollut mitään kellaritilassa lymyämistä. Hearthill-yhtye (1988–1993) sai huikean suosion: albumit myivät, keikkoja oli yli sata vuodessa ja ulkomaillakin hullaannuttiin suomalaisesta yhtyeestä.

Kaiken keskellä Samuli hoiti ylioppilaskirjoitukset. Hän myös kantoi huolta kodin ja kapakan välillä kulkevasta äidistään.

Kun Samuli oli 21-vuotias, hänen 43-vuotias äitinsä kuoli. Samoihin aikoihin bändi hajosi.

– Aika monet bändit lehahtavat vain hetken. Koin, että mulla on muutakin tehtävää, Samuli sanoo bändin hajoamisesta.

Äidin kuolema olikin sitten raskaampi rasti. Samulilla alkoi elämänvaihe, joka oli kaukana rokkitähteydestä.

– Olin täysin varaton ja lyöty. Pojasta otettiin silloin mittaa, Samuli hymähtää.

Jälkeenpäin Samuli on ihmetellyt, miksi hän etsi vapautta päihteistä, joilla hänen äitinsä oli tuhonnut itsensä. Hän kuitenkin sai potkittua itsensä takaisin pinnalle.

– Ymmärsin, että hörhöileminen pitää lopettaa, panin korkin kiinni.

Samuli otti piano- ja sävellystunteja, joihin hän sai rahaa viemällä kitaransa kaniin. Se kannatti. Hänestä tuli arvostettu musiikintekijä tv-sarjoissa, elokuvissa ja mainoksissa. Nykyään hän vaikuttaa ennen kaikkea teatterissa.

– Elämäni on nyt vakaata ja onnellista, hän toteaa.

Monta takaiskua hänelle kuitenkin vielä tuli. Yksi syy oli liian kova vauhti. Oli rahaa ajella taksilla, syödä ravintoloissa ja sekoilla yöelämässä. Siinä nousukiidossa tuli ja meni myös hänen ensimmäinen avioliittonsa.

– Tuli tunne, että pystyn mihin vain. Siinä alkoi pitää itseään erinomaisena, mutta ennemmin tai myöhemmin alkaa kiehua yli. Kun menestyy paikatakseen jotakin itsessään, mikään ei riitä.

Samuli Laihon lento päättyi hänen yrityksensä kaatumiseen. Kovassa vauhdissaan hän ei osannut hallita raha-asioita. Yhtäkkiä myös iso osa töistä katosi.

– Minulla ei ollut opittua mallia, miten rahaan voisi suhtautua neutraalisti. Aina kun meni paremmin, aloin myös ylpistyä.

Kirjassaan hän toteaa osuvasti, ettei hallitse vaurastumista, mutta ei myöskään niukkuutta. ”Menestyksen usva hälveni ja koitti pitkä maanantai”, hän kirjoittaa.

Samuli Laiho ei häpeile kertoa kirjassaan poukkoilevasta elämästään, jossa hän voi nyt jo nähdä koomisuuttakin.

– Välillä on tullut turpaan, välillä on mennyt viikkokin baaritiskillä, välillä on ollut joogaretriittiä, Samuli naurahtaa.

Keikalla kesäkuussa 1994.

Kun Samuli Laiho täytti marraskuussa 50 vuotta, hän kirjoitti nyt ilmestyvää romaaniaan. Ikä ja vaikeiden asioiden kelaaminen saivat hänet miettimään, miten tästä mennään eteenpäin.

– Tuli oivallus, että nyt saa riittää, en halua enää kuluttaa aikaa baareissa. Pitkään elin puoliboheemisti, mutta täysboheemi en ollut koskaan.

– Mutta en katso katuvaisena peruutuspeiliin. Kaikki virheet piti tehdä tullakseni siksi, mikä nyt olen, Samuli miettii.

Sitä Samuli Laiho pohti kirjaansa tehdessään, miksi hänen suvussaan köyhyys ja erilaiset addiktiot ovat kulkeneet yhdessä.

– Mikä on ihmisessä se puute, jonka takia hän juo – tai löytää Jumalan, Samuli heittää ilmaan kysymykseen, johon ei ole vastausta.

Sitäkin hän mietti, miksi sama hylkäämiskokemus kulkee sukupolvelta toiselle. Hänen äidinäitinsä kasvatti suurperheen yksin sen jälkeen, kun mies lähti. Isoäiti pärjäsi, mutta hänen tyttärensä elämä meni raiteiltaan eron jälkeen.

– Äitini oli elänyt vain perheenpäätä varten, Samuli uskoo yhdeksi syyksi.

Samuli itse koki tulleensa hylätyksi, kun hänen äitinsä kuoli, samoin vanhempiensa erotessa. Pitkään hänellä oli tunne, että sitähän voi tulla hylätyksi milloin vaan.

– Hylätty ihminen myös hylkää usein, Samuli tietää.

Ismo Alanko Säätiön keikalla Huvila-teltassa 2000.

Piinaavat häpeän tunteensa Samuli liittää ennen kaikkea lapsuutensa köyhyyteen. Tänä päivänä hän ei häpeäisi humalassa olevaa äitiään, mutta tyhjää tiliään kyllä.

– Kun olin ihan kusessa rahan kanssa, koin sen ennen kaikkea häpeällisenä. Vaikeampaa minulle oli käsitellä kirjassa raha-asioitani kuin äitini alkoholismia, Samuli kertoo.

Kuitenkin Samuli on tiedostanut, että hänen puutteensa ovat olleet pieniä, jos hän ottaa vertauskohteeksi äidinäitinsä, joka elätti suurperheen siivoamalla.

Samuli Laiholle tärkeintä ovat lapset ja puoliso Maria, joka on kuvataiteilija, muusikko ja sisustaja. Välillä perhe-elämääkin ovat koetelleet rahaongelmat, mutta kaikesta on selvitty.

– Nyt tilanne näyttää hyvältä – ainakin kesään asti, Samuli toteaa.

Samuli Laiho vastasi musiikista Kansallisteatterin Kauppamatkustajan kuolemassa, jonka kevään esitykset lopetti koronavirus. Kesällä hän on Porin kesäteatterissa, jos yleisötilaisuudet ovat silloin sallittuja. Hän tekee myös musiikkia Ylen kuunnelmasarjaan.

– Näköalattomuus tekee köyhyydestä musertavan, mutta yksikin soitto voi muuttaa kaiken, Samuli tietää kokemuksesta.

Nyt juuri Samuli Laihon ajatukset ovat huhtikuussa julkaistavassa sooloalbumissa, jossa on osittain samoja teemoja kuin hänen romaanissaan.

– Kirjoitan myös seuraavaa romaaniani, hän kertoo.

Lasiseinä-romaanin kirjoittaminen oli Samuli Laiholle niin merkittävä kokemus, että vastaavaa tuskin tulee enää hänen kohdalleen.

– Sehän paransi minut! Ehkä se myös antaa lohtua ihmisille, jotka ovat kokeneet samoja asioita, hän toteaa.

Samuli Laihon romaani Lasiseinä julkaistaan 16.4.