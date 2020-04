Nigella Lawson, 60, oli tv:ssä aurinkoinen kokki, joka käytti kotona kovia huumeita: masentuneen tähden elämä sai uuden suunnan viime hetkellä

Nigella Lawson on yksi maailman suosituimpia tv-kokkeja. Kuva vuodelta 2018.

Tammikuun alussa 60 vuotta täyttänyt tv-kokki Nigella Lawson on elänyt vaiherikkaan elämän.

Kun huippusuosittu tv-kokki ja ruokakirjailija Nigella Lawson oli lapsi, hän istui usein keinussa ja puheli itsekseen.

– Äitini luuli, että olen autistinen, Lawson kertoi haastattelussa 2013.

Hän paljasti myös olleensa taipuvainen melankoliaan, jopa masennukseen. Aamuisin Nigellaa ei huvittanut nousta sängystä.

Ristiriita on suuri hänen tv-persoonaansa verrattuna. Voiko televisiossa edes menestyä, jos on jatkuvasti allapäin.

Ei voi. Tai voi, mutta sitä puolta itsestään ei sovi ruudussa näyttää.

– Ihmiset luulevat, että kun kokkaat, olet pelkkää sydämellisyyttä ja valoa. Minä olen synkkä persoona. Mutta se ei tarkoita, ettenkö osaisi nauttia elämän iloista.

Niitä Lawsonin elämä on ollut pullollaan, jos kohta myös synkkiä ja vaikeita aikoja. Lawsonin kokkausfilosofian mukaan kaikissa elämän vaiheissa ruoka on tärkeänä läsnä. Ilon hetkinä se lisää nautintoa, vastoinkäymisten kohdalla antaa lohtua.

Nigella Lucy Lawson syntyi 6. tammikuuta 1960. Isä Nigel Lawson oli rikkaan juutalaissuvun vesa, vannoutunut konservatiivi ja pitkäaikainen brittiparlamentin jäsen sekä Margaret Thatcherin hallituksen ministeri.

Äiti Vanessa Lawson (o.s. Salmon) oli seurapiirikaunotar ja kuuluisan brittiläisen J. Lyons & Co catering -dynastian perijätär. Hän oli 19-vuotias avioituessaan Nigel Lawsonin kanssa.

Nigellan kiinnostus ruokaan on äidin suvun peruja. Tai vielä tarkemmin äidin itsensä. Tämä oli innokas ruoanlaittaja.

Äidin ja tyttären suhde ei ollut ongelmaton. Nigella on kertonut äitinsä pahoinpidelleen häntä sekä kolmea sisarusta. Äiti menetti usein hermonsa ja kohdisti aggressiivisuutensa lapsiin.

– Olimme kuin alkoholistin lapsia, jotka tietävät vanhemmistaan, kun he ovat juoneet. Me tiesimme aina etukäteen, jos tilanne muuttuisi pahaksi, Lawson on todennut.

Nigellaa kutsutaan ruokapornon kuningattareksi

Nigella Lawson oli parikymppinen, kun hänen vanhempansa erosivat 1980. Viisi vuotta myöhemmin äiti kuoli maksasyöpään. Hän oli tuolloin vain 47-vuotias.

Työuransa Oxfordin yliopistosta valmistunut Lawson aloitti tekemällä kirja-arvosteluja The Spectator -lehteen. Äidin kuolinvuonna hän ryhtyi samaisen lehden ravintolakriitikoksi.

Seuraavana vuonna 26-vuotias Lawson siirtyi The Sunday Timesin kirjallisuustoimittajaksi. Sitä seurasi ura freelancekirjoittajana. Lawson teki muun muassa ruokakolumneja Vogue-lehteen.

Nigella Lawson on yksi maailman suosituimpia tv-kokkeja. Kuva vuodelta 2018.

Keittokirja oli looginen jatko Lawsonin uralla. Nerokkaasti nimetty How to Eat ilmestyi 1998. Kirja oli huikea menestys. Myyntimäärä kipusi 300 000 kappaleeseen. The Sunday Telegraph nimesi sen vuosikymmenen parhaaksi keittokirjaksi.

Hitti oli myös pari vuotta myöhemmin julkaistu lähinnä leipomiseen keskittynyt How to be a Domestic Goddess. Nimi ei miellyttänyt feministejä, mutta leivonnan ystäviä se ei myyntiluvuista päätellen haitannut.

Toisenlaistakin arvostusta Lawson sai. British Book Awardseissa hänelle myönnettiin Vuoden kirjailija -titteli. Taakse jäi muun muassa muuan J.K. Rowling.

Ensimmäisen ruokaohjelmansa Nigella Bites Lawson lanseerasi 1999. Menestys oli taattu myös ruudussa. Nigella Bites keräsi miljoonayleisöjä ja tekijä itse monia televisioalan palkintoja.

Ohjelmaa seurasi samanniminen kirja. Se oli hitti, kuinkas muuten.

Lawsonin ruokaohjelmien suosio kasvoi. Hän otti ensiaskeleita Yhdysvaltain markkinoilla ja maine kiiri entistä kansainvälisempiin piireihin. Kirjat myivät hyvin muuallakin kuin Englannissa. Lawsonista tuli maailmalla tunnettu julkkis.

Hänet nähtiin tuomaroimassa erilaisia tv:n kokkikisoja. Ihan hyvin naiselta, joka ei ole kokki koulutukseltaan.

Kuten sekin, että Lawson katsoi päältä, että menu oli kunnossa, kun Englannin pääministeri Tony Blair ja Yhdysvaltain presidentti George W. Bush vuonna 2003 lounastivat Lontoon Downing Streetillä.

Tai se, että on Lawson ohjelmissaan kehunut sitten ankanrasvaa tai Riesling-viinejä, on se näkynyt kaupoissa kyseisen artikkelin myyntipiikkinä.

Lawson korostaa ruoanlaiton iloa ja nautintoa sekä sen terapeuttista merkitystä.

– Keittiössäni ei ole sääntöjä, Lawson on todennut.

Voiko huippusuosittu naispuolinen tv-esiintyjä olla muuttumatta objektiksi? Joidenkin silmissä ei voi. Lawsonin esiintymisissä on nähty niin paljon seksuaalisuutta, että häntä on kutsuttu ruokapornon kuningattareksi.

On hänet äänestetty myös seksikkäimmäksi julkkiskokiksi ja valittu ainakin kertaalleen maailman kauneimmaksi naiseksi.

Samalla tavoin kuin Lawsonin suosimat raaka-aineet myös hänen käyttämänsä asut vaikuttavat katsojien ostokäyttäytymiseen.

– Hänen tarvitsee esiintyä mekossa vain kerran, ja kysyntä kasvaa valtavaksi. Kutsumme sitä Nigella-tekijäksi, brittimerkki Diva Catwalkin edustaja on kertonut.

Liekö tehty tutkimusta, paljonko Lawsonin tv-ohjelmat ovat vaikuttaneet miesten ruoanlaittointoon.

Ehkä miesten kiinnostus johtuu muista syistä. The Guardianin mukaan miehet rakastavat Lawsonia, koska haluaisivat olla hänen kanssaan, naiset, koska haluaisivat olla hän.

Tässä kohtaa on pakko kysyä: haloo, mihin unohtui ruoka?

No, ehkä Lawsonkaan ei ole niin sinisilmäinen kuin antaa ymmärtää sanoessaan, ettei pyri esiintymisissään korostamaan naisellisuuttaan vaan ruoanlaittoon ja syömiseen liittyvää intiimiyttä.

Intiimiys ei tässä tapauksessa viittaa seksuaalisuuteen, vaan esimerkiksi hyvässä seurassa kotona valmistettavaan ja nautittavaan ruokaa.

Ja jos Lawson onkin vilpitön, niin tuotantopuolella on luultavasti ymmärretty seksuaalisen vivahteen julkisuusarvo. Ainakin vielä ennen Me Too -kampanjaa.

Riitaisa avioero

Lawsonia ryhdyttiin suosion myötä seuraamaan muuallakin kuin television ruokaohjelmissa. Ulkomuodon lisäksi Lawsonin yksityiselämä alkoi kiinnostaa mediaa.

Lawson on ollut kahdesti naimisissa. Ensimmäinen puoliso oli journalisti John Diamond. Pari sai kaksi lasta, tytön ja pojan.

Suhde päättyi traagisesti. Diamond sairastui vuonna 1997 kurkkusyöpään. Hän kuoli neljä vuotta myöhemmin 47-vuotiaana. Sattumoisin täsmälleen saman ikäisenä kuin Lawsonin äiti Vanessa.

Aviomiehen kuolema oli kova isku Lawsonille, joka hautajaisten jälkeen sairastui masennukseen.

Vuonna 2003 hän meni uusiin naimisiin. Puoliso oli mainostoimistoyrittäjä ja taidekeräilijä Charles Saatchi. Ulospäin unelmien liitto. Kymmenen vuotta myöhemmin julkisuuteen levisi kuvia, joissa Saatchi riidan päätteeksi kuristi vaimoaan ravintolassa.

Aviomies kiisti pahoinpitelyn. Hän sanoi kyseessä olleen ”leikki”. Lawson kuitenkin muutti riidan jälkeen pois parin yhteisestä kodista.

Vain kuukautta myöhemmin Lawson ja Saatchi hakivat eroa. Avioparin yhteisen omaisuuden arveltiin olleen tuolloin 170 miljoonaa puntaa.

Peli muuttui eron myötä likaiseksi. Pari syytti julkisuudessa toisiaan. Vielä samana syksynä 2013 Saatchi haastoi kaksi Lawsonin assistenttia oikeuteen tämän huumeriippuvuuden salaamisesta. Lawsonin sanottiin käyttäneen huumeita kymmenen vuoden ajan.

Lawson myönsi käyttäneensä kokaiinia ja kannabista, mutta väitti lopettaneensa käytön avioeron myötä.

– Kun vapautin itseni upeasta mutta brutaalista miehestä, olen nyt totaalisesti irti kannabiksesta, kokaiinista ja laittomista huumeista, Lawson totesi oikeudessa.

Oli Lawson kuivilla tai ei, huumesotkujen myötä uuden The Taste -ohjelman ylle lankesi synkkä varjo. Huumeet asettivat "kotijumalattarena" tunnetun Lawsonin pullantuoksuisuuden kyseenalaiseksi.

Lisää ongelmia kasaantui niskaan, kun Lawson sanoi joutuneensa avioeron myötä taloudellisiin vaikeuksiin ja panttaamaan omaisuuttaan selviytyäkseen.

Julkisuudessa huomiota kiinnitti Lawsonin hoikistunut olemus. Hän kiisti olleensa dieetillä. Lawson korosti, että tärkeintä on syödä monipuolisesti, mutta kohtuudella.

Tammikuussa 60 vuotta täyttänyt Lawson on pysynyt jatkuvasti otsikoissa. Neljä vuotta sitten hänet bongattiin yhdessä kirjailija Salman Rushdien kanssa, mikä luonnollisesti herätti kysymyksiä kaksikon suhteen laadusta.

Uraansa ruoan parissa Lawson ei ole hylännyt. Lukuisten tv-ohjelmien ja tv-esiintymisten lisäksi Lawson on toistaiseksi julkaissut yksitoista keittokirjaa. Vuonna 2006 Lawsonista ilmestyi Gilly Smithin kirjoittama elämäkerta.

Suomessa Lawsonin ohjelmista on nähty muun muassa Nigellan hivelevät herkut sekä Makumatka Italiaan.

Lähteet: IS:n arkisto, Wikipedia ja eri lehtien verkkosivut.