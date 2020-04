Will Smithin 19-vuotias tytär ajautui huomaamattaan huumekoukkuun – lopettaminen paljasti elämästä uuden puolen

Willow Smith avautuu elämänmuutoksestaan, jonka teki lopetettuaan huumeet.

Hollywood-tähti Will Smithin tytär Willow Smith kertoo Red Table Talk -ohjelmassa marihuanankäytöstään ja siitä, kuinka päätti lopettaa. Mukana aiheesta oli puhumassa myös hänen äitinsä Jada Pinkett Smith.

19-vuotias Willow on itsekin niittänyt menestystä erityisesti laulajana.

Willow kertoo haastattelussa, kuinka hänen huumeidenkäyttönsä kasvoi huomaamatta aivan uudelle tasolle. Kun hän päätti lopettaa, laulajan ystävät kaikkosivat.

– Lopettaminen avasi silmäni. Elämässäni oli niin paljon ihmisiä, joita kutsuin ystävikseni, jotka vain katosivat lopetettuani, hän kertoo ohjelmassa.

– Ajattelin, että tämäpä on kiinnostavaa.

Willow Smith kertoo lopettaneensa marihuanan käytön.

Nyt Willow kertoo olleensa kuivilla kolme kuukautta. Lopetettuaan käytön hän kertoi huomanneensa valtavan eron arjessaan. Muun muassa nuoren tähden keskittymiskyky parani.

– Tiedän, että tämä kuulostaa kornilta, mutta aloin joogaamaan paljon lopetettuani polttelun. Käytin kaiken energiani siihen.

– Mietin heti, että miksi en ole tehnyt niin aiemmin? Miettiä kaikkea menettämääni ja mihin olen tai en ole käyttänyt aivokapasiteettiani.

Koronaviruksen pakottaessa kaikki koteihinsa, Willow huomasi tylsistymisen ajavan häntä vanhoihin tapoihinsa. Laulaja kuitenkin piti päänsä. Hän kannustaa muita samassa tilanteessa olevia pitämään mielensä kiireisenä, jotta vanhoihin tapoihin lipsuminen ei kävisi niin helposti.

Willow’n äiti Jada Pinkett Smith kertoo olevansa ylpeä tyttärensä päätöksestä ja nähneensä muutoksen jo ennen tytärtään.

Jada Pinkett Smithillä ja Will Smithillä on Willow-tyttärensä lisäksi 21-vuotias Jaden-poika Perheeseen kuuluu myös 27-vuotias Trey-poika Will Smithin aiemmasta liitosta.

Trey Smith, Jada Pinkett Smith, Willow Smiith ja Will Smith vuonna toukokuussa 2019.

Pariskunnan lapset ovat seuranneet tiivisti vanhempiensa jalanjäljissä Hollywoodin tähtiloistoon ja luoneet uraa näyttelijöinä ja laulajina.