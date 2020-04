Paula Vesala julkaisi harvinaisen kuvan poikansa kanssa – hurjasti kasvanut Julius, 12, viettää tuplajuhlia

Vesala kertoo Julius-poikansa juhlivan sunnuntaina syntymäpäivänsä lisäksi myös nimipäiväänsä.

Paula Vesala julkaisi Instagramissa harvinaisen kuvan Julius-poikansa kanssa. Suloisen kuvan yhteydessä viihteen monitaituri kertoo poikansa juhlistavan tänään sunnuntaina 12-vuotissyntymäpäiväänsä.

Vesala kertoo kyseessä olevan varsinaiset tuplajuhlat, sillä Julius viettää tänään myös nimipäiväänsä.

– Rakas Julius täyttää tänään 12 vuotta ja viettää myös nimipäivää. Elämäni onnellisin päivä oli kun hän tuli maailmaan. Iso on jo, vuodet menee kohisten.

Julkaisu on kerännyt hetkessä tuhansia tykkäyksiä ja lukuisia onnitteluita.

Julius on Vesalan ja hänen ex-miehensä Lauri Ylösen lapsi. Ylönen on tullut tutuksi The Rasmus -yhtyeen solistina.

Pari meni naimisiin syksyllä 2014, mutta yhdessä he ehtivät olla yhteensä yli 12 vuotta. Liitto päättyi eroon 2016.

Paula Vesala on keskittynyt viime vuodet poikaansa ja musiikkiin.

Ilta-Sanomien viimeisimmässä haastattelussa Vesala kertoi matkustelleensa poikansa kanssa paljon vuonna 2018.

– Olen tyytyväinen, kun otin vuoden siihen. En olisi pystynyt muuhunkaan. Nautin siitä, että olin hukassa maailmalla. Koin myös tosi huumaavia onnen hetkiä, hän kertoo.

– Oli ihana fiilis olla irti kaikesta eikä tavoitettavissa koko aikaa. Olimme vain Jullen kanssa kahdestaan. Ja nyt olen varmasti onnellisempi ihminen kuin pitkiin aikoihin. Kaikki asiat ovat tosi hyvin.

Joulukuussa 2018 äiti ja poika muuttivat Los Angelesista takaisin Suomeen. Vesala viihtyi paremmin Yhdysvalloissa, mutta Julius halusi kotiin.

– Hän on paljon onnellisempi nyt, sillä hän saa elää vapaammin, Vesala pohtii.

– Hän on sanonut, että Losissa lapset ovat kuin vankilassa. Hän kaipasi sitä, että voisi pyöräillä uimarannalle ja mennä kavereiden kanssa mustikkaan.