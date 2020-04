Eristäytyneet ikäihmiset kokivat elämänsä yllätyksen: Hollywood-tähti pölähti mukaan bingoiltaan

Koronaviruksen vuoksi eristyksissä elävät palvelutalon asukkaat ilahtuivat, kun Oscar-palkittu näyttelijä osallistui heidän etäbingoonsa.

Texasilaisen ikäihmisten palvelukeskuksen asiakkaat kokivat viime viikolla elämänsä yllätyksen, kun heidän syyskuussa esittämäänsä toiveeseen vastattiin yllättäen.

CBS:n mukaan The Enclave at Round Rock Senior Living -keskuksen asukkaat toivoivat viime syksynä sosiaalisessa mediassa, että teksasilainen Hollywood-tähti Matthew McConaughey osallistuisi heidän suosittuun bingoiltaansa. Kiireisestä tähdestä ei kuitenkaan heti kuultu, mutta koronapandemia muutti tilanteen.

Guardianin mukaan palvelukeskuksen asukkaiden harras toive toteutui viime viikonloppuna, kun kotiinsa koronaviruksen vuoksi eristäytynyt McConaughey pölähti mukaan heidän virtuaaliseen bingoiltaansa.

Oscar-palkittu McConaughey veti pandemian vuoksi huoneisiinsa lukittautuneille ikäihmisille bingopelin yhdessä mallipuolisonsa Camila Alvesin, äitinsä Kayn ja lastensa kanssa. Näyttelijä huuteli etäyhteyden välityksellä kirjaimia niin kauan, kunnes pelaajien keskuudesta kajahti iloisesti ”bingo”.

Pelin jälkeen voittaja sai palkinnoksi esittää kysymyksiä lukuisista elokuvista tunnetulle McConaugheylle.

Palvelutalo julkaisi bingoillasta videoita Facebook-tilillään. He kiittelivät Hollywood-tähteä vuolaasti siitä, että tämä uhrasi aikaansa eristäytyneille senioreille, ja viihdytti heitä vaikean ajan keskellä.

– Olemme niin otettuja, että Matthew antoi aikaansa ja pelasi suosikkipeliämme kanssamme. Kuten Matthew sanoisi, muutetaan tämä punainen valo vihreäksi, keskuksen työntekijät kirjoittivat videon yhteydessä.

Palvelutalon myyntijohtaja Molly Davis Nedleyn mukaan Hollywood-tähden etäbingo toi sen asukkaille kipeästi kaivattua piristystä, sillä koronapandemian vuoksi työntekijät eivät voi olla asukkaiden kanssa tekemisissä normaaliin tapaan. Useat arkipäiväiset askareet hoidetaan nyt etäyhteyksien avulla, ja liki kaikki sosiaalinen elämä rajoittuu internetiin.

– Asukkaat rakastivat nähdä Matthew’n ja hänen perheensä, ja nauttivat kuullessaan, mitä hän tekee selvitäkseen tästä kriisistä. Se antoi heille toivoa ja energiaa, jota he tarvitsevat selvitäkseen tästä yksinäisestä, haastavasta ajasta, Nedley kommentoi CBS:lle.

Matthew McConaughey on kannustanut ihmisiä sosiaalisessa mediassa pysyttelemään kotona, ja ottamaan tosissaan asetetut rajoitukset. Näyttelijä on osallistunut myös Stay Home -kampanjaan, jonka avulla ihmisiä on kehotettu pysyttelemään eristyksissä.

McConaugheyn kanssa bingoiltaan osallistui myös hänen puolisonsa, brasilialaissyntyinen malli Camila Alves.

Texasissa syntynyt McConaughey tunnetaan lukuisista menestysrooleistaan Hollywoodissa. Hänet palkittiin vuonna 2014 parhaan miespääosan Oscarilla elokuvasta Dallas Buyers Club. Lisäksi hänet on nähty muun muassa elokuvissa Magic Mike, Interstellar ja The Wolf of Wallstreet.