Haluaisitko asua näin? Räppäri Drake avasi ovensa uskomattomaan ökykartanoonsa – kodin sisustus sai fanit hämmentymään täysin

Räppäri Draken kodilla on kokoa ja näköä.

Räppäri Drake, 33, esittelee Torontossa sijaitsevan luksuskartanonsa Architectural Digest -lehdessä. Räppärin kodissa ei ole tilasta puutetta sillä lehden mukaan neliöitä on uskomattomat 4600.

Architectural Digest hehkuttaa Draken kodin huokuvan yltäkylläisyyttä, eikä talosta löydy yhden ainoaa halpaa huonekalua. Talon sisus on kanadalaisen Ferris Rafaulin käsialaa ja materiaaleina on käytetty puuta, pronssia ja kalkkikiveä.

– Rakennutin talon kotikaupunkiini ja halusin talon, joka kestää seuraavat 100 vuotta. Halusin talon tuntuvan ja näyttävän massiiviselta. Talon yksi niistä asioista, jotka jäävät tänne kuolemani jälkeen, joten talosta piti tulla ajaton ja voimakas, räppäri kuvailee lehdessä.

Talon ulko-oven molemmilla puolilla nököttävät Kawkin kaksi veistosta. Katossa keikkuu Rafaulin marmorista ja kullasta valmistettu kattokruunu:

Architectural Digestin mukaan Draken kartanoa kutsutaan lempinimellä ”suurlähetystö”. Drake intoilee lehden haastattelussa talon sisustuksen olevan hieman ylitsevuotava, mutta se oli tarkoitus.

– Sisustus on ylitsevuotavaa luksusta. Se näkyy niin huoneiden koossa kuin materiaalivalinnoissakin.

Talossa on muun muassa oma levytysstudio ja koripallokenttä. Vaatehuoneen on täynnä Birkin-laukkuja, joita Drake on keräillyt jo vuosien ajan. Räppäri on kertonut GQ-lehdessä, että on ostanut laukut tulevalle vaimolleen. Sopivaa puolisoa ei kuitenkaan ole vielä löytynyt.

Koko komeuden kruunaa liki 300-neliöiden makuuhuone, jota Drake hehkuttaa suosikkipaikakseen koko talossa. Räppäri ei myöskään uinu ihan missä tahansa lakanoissa, vaan brittiläisen Alexander McQueen -muotitalon luomuksessa.

Drake on esitellyt kotinsa myös viime viikolla julkaistussa Tootsie Slide -musiikkivideossaan, joka on kuvattu tähden kotona:

Jos video ei näy selaimellasi, niin katso se tästä.

Fanit ovat riehaantuneet räppärin kotiesittelystä ja some on täyttynyt kommenteista, joissa kummastellaan talon sisustusta ja materiaalivalintoja. Monet kommentoivat sisustuksen olevan niin överi, että se tuo pikemminkin mieleen kasinon tai tavaratalon.

– Rahalla ei näköjään saa ostettua tyylitajua, Instagramissa kommentoidaan.

– Kuin suoraan tavaratalosta!

– Drake olisi säästänyt pitkän pennin, jos olisi ostanut tyhjillään olleen tavaratalon, eikä rakennuttanut sellaista.

– Näyttävä talo, mutta näyttää enemmän hotellilta kuin kodilta, kommenteissa verrataan.

Faneille Draken koti tuo mieleen kasinon tai hotellin.

Monet fanit pohtivat Draken ja Architectural Digestin Instagram-sivuilla sitä, kuinka paljon Draken kodin lämmityskulut mahtavat olla. Neliöitä on niin paljon, että monia kiinnostaa, kuinka kartano siivotaan.

– Tätä ei ole kyllä helppo myydä.

– Miten monta siivoojaa tällainen koti työllistää?

– Draken koti on käytännössä kuin kasino Las Vegasissa. Enpä olisi ikinä uskonut sanovani tätä, mutta Kimin ja Kanyen vitivalkoinen koti on hurmaava tähän verrattuna, Instagramissa virnuillaan.

Kim ja Kanye -kommentilla viitataan tosi-tv-tähti Kim Kardashianin ja räppäri Kanye Westin kotiin, jonka he esittelivät samaisessa sisustuslehdessä muutama kuukausi sitten. Tuolloin ihmisissä kummastusta herätti se, ettei parilla ollut juuri lainkaan huonekaluja.