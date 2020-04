Harry Potter -tähti odottaa esikoistaan – visusti salattu raskaus paljastui kauppareissulla

Rupert Grint odottaa esikoistaan näyttelijäpuolisonsa Georgia Groomen kanssa.

Harry Potter -elokuvista tunnettu Rupert Grint, 31, odottaa esikoistaan puolisonsa Georgia Groomen, 28, kanssa, kertovat brittimediat.

Raskaus oli paljastunut, kun pariskunta oli suunnannut yhdessä kauppareissulle kotikulmillaan Pohjois-Lontoossa. Pian tämän jälkeen parin edustaja vahvisti uutiset. Edustaja ei kertonut, kuinka pitkälle raskaus on edennyt.

Viimeinen Harry Potter -elokuvista ilmestyi vuonna 2011. Samana vuonna Grint tapasi nykyisen kumppaninsa Georgia Groomen, joka on hänkin näyttelijä. Parin huhuttiin avioituneen viime vuonna, mutta edustaja kiisti tuolloin huhut liitosta.

Pari elää hiljaiseloa Pohjois-Lontoossa.

Georgia Groome on myös näyttelijä.

Grint näytteli Ron Weasleyta (kesk) menestyselokuvissa.

Mirrorin mukaan 30 vuotta täytettyään Grint olisi kertonut haluavansa perustaa pian perheen.

– Haluaisin asettua aloilleni ja saada lapsia pian. Jos saisin pojan, antaisinko hänelle nimeksi Ron, näyttelijä pohti.

– Se on hyvä nimi, mutta ehkä en. Grint on vaikea sukunimi yhdistää yksitavuiseen etunimeen, hän jatkoi.

Rupert Grint oli vain 11-vuotias, kun hänestä tuli maailmankuulu näyttelijä. Harry Potter -elokuvissa Ron Weasleyta näytellyt Grint on elokuvien jälkeen elänyt melko lailla hiljaiseloa.

Rupert Grint tienasi Ron Weasleyn roolillaan jättiomaisuuden.

Vuonna 2018 Daily Mailille antamassaan haastattelussa Grint avautui jättimäisen suosion ja julkisuuden olleen melkoinen pala nieltäväksi.

– Minulla on vaikeuksia muistaa elämääni ennen elokuvia. Se oli outoa aikaa ja minulta on mennyt pitkään asian käsittelemiseen, hän selvitti.

Julkisuuden varjopuolista huolimatta Grint on tienannut mukavat summat menestyselokuvista. Grint nettosi Potter-elokuvista arvioiden mukaan yli 30 miljoonaa euroa.

– En oikeastaan tiedä kuinka paljon minulla on rahaa. En osaa edes oikein arvioida. Se ei motivoi minua juurikaan. Se tekee tietysti elämästä mukavaa, siitä se on hyvä asia. Olen iloinen rahoista, mutta en juurikaan ajattele asiaa, Grint on pohtinut.