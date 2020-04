Oopperataivaan kiintotähti Karita Mattila kertoo arjestaan koronaeristyksissä: ”Luen, katson filmejä, juon viinaa, rentoudun ja saunon”

Sopraano Karita Mattila asuu koronarajoitusten takia väliaikaisesti Turussa.

Poikkeuksellinen tilanne. Maailman oopperataivaan kiintotähti, sopraano Karita Mattila poseeraa turkulaisen kerrostalon parvekkeelta kadulla olevalle kuvaajalle. Matkaa ylös on seitsemän kerrosta, mikä näinä aikoina lienee riittävä turvallisuusväli.

Haastattelukin tehdään puhelimitse, koska korona.

Kuvaus on nopeasti hoidettu. Niin nopeasti, että Mattila arvelee sen olevan uran vikkelin kuvaussessio. Ja hänellä, jos kellä, on niistä kokemusta.

Kokemusta Mattilalla on myös karanteeneista – tai paremminkin ihmisten välttelystä. Se on osa toimenkuvaa.

– Kuten entinen manageri ohjeisti flunssakautena, stay away from people. Tässä hommassa on tottunut olemaan itsekseen. Suorastaan kuuluu vältellä flunssasesonkien aikana ihmisiä. Siinä mielessä tämä ei tunnu vieraalta, mutta kahden viikon karanteenissa en ole ennen ollut, Mattila toteaa.

– Pääsin onneksi itselleni tuttuun kämppään. Tämä oli ennen Suomen-kotini. Koska minulla on hyvät välit exäni kanssa, hän on nyt muualla ja antaa minun asua täällä.

Laulajat välttelevät ihmisiä samasta syystä kuin me kaikki nyt koronan takia toisiamme. Jotta eivät sairastuisi. Flunssa vie äänen.

Mattila saapui Turkuun Lontoosta, jossa hän neljän viikon harjoittelun jälkeen valmistautui Jenufa-oopperan ensi-iltaan. Esitykset peruttiin eikä Mattila halunnut jäädä loukkuun Lontooseen.

Mieluisin vaihtoehto olisi ollut lentää kotiin Floridaan, mutta se ei ollut mahdollista. Niinpä Mattila tuli Turkuun.

Kaksi ensimmäistä viikkoa Mattila oli asianmukaisesti karanteenissa.

– Töiden peruuntuminen oli shokki. Tulin tänne vähän kuin unessa. Päätin, että en laula nuottiakaan karanteenin aikana. Olen vain. Luen, katson filmejä, juon viinaa, rentoudun ja saunon. On iso asia, että tässä kämpässä on sauna. Se on ylellistä.

Kaksi viikkoa ”kuritonta” elämää oli tarpeeksi kurinalaisuuteen tottuneelle. Sormet alkoivat syyhytä tekemistä. Mattila päätti siivota asuntoa ja aloittaa varovasti laulutreenit.

– Minulla on mukana vain kaksi oopperapartituuria. Kaipaan nuotteja, joita onneksi pääsiäisen jälkeen saan. Pääsen kunnolla harjoittelemaan. Minulla ei ole aavistustakaan, milloin pääsen kotiin. Sen tiedän, että työt on peruttu kesäkuun loppuun asti.

”Ääni on aluksi ihan villinä”

Laulutreenien alkamisesta Mattila ilmoitti kerrostalon ilmoitustaululle laittamassaan viestissä. Hän varoitti meluhaitasta. Viesti levisi julkisuuteen. Kommenteissa meluhaitta miellettiin pikemmin ilmaiskonsertiksi.

– Ei tässä ole vielä mitään kuuntelemista. Lämmittelen vasta ääntä pikkuhiljaa kuntoon. En ole konsertilta kuulostavia sessioita pitänyt. Harjoitteleminen on ihan eri kuuloista kuin konsertoiminen, Mattila toppuuttelee.

– Ääni on aluksi ihan villinä, kuten aina tauon jälkeen. Lämmittely ottaa oman aikansa. Vasta sen jälkeen tuntuu, että on taas back on track. Laulaja on aina laulaja. Kun laulu sujuu, on onnellinen ja kaikki muu on maallista. Harjoitellessa muut asiat unohtuvat.

Laulu on tie pois korona-ahdistuksesta.

– Olen pohjimmiltani sellainen, että minun ei pidä viipyä murheen alhossa. Tykkään nauraa ja tykkään ihmisistä, joilla on hyvä huumorintaju. Tällaisenakin aikana haluan rakentaa olon, että olen onnellinen. Se on itsensä varjelua. Toivottomuus on pahin vihollinen. Jos masentuu, se laskee vastustuskykyä.

Mattila on aktiivinen Twitterin käyttäjä. Hän liittyi pikaviestipalveluun vuonna 2018 avioeronsa jälkeen. Mattila löysi Twitterin kautta ihmisiä, joista osaa pitää nykyisin ystävinään.

– Se on minulle tärkeä kommunikointimuoto ja yhteydenpitoväline. On ollut koskettavaa, kun ihmiset tukevat ja ovat iloisia, että olen Suomessa. He ovat tosi ihania. Totta kai siitä tulee itsellekin hyvä olo... no, nyt alkaa ääni väpättämään, kun liikutun, Mattila huokaa kesken lauseen.

Liikutus kertoo, että Mattila ei puhu lämpimikseen. Hän tarkoittaa mitä sanoo.

Neljän seinän sisällä Mattilan yksi keskeinen ilon aihe on ruoanlaitto.

– Tykkään touhuta keittiössä. Teen hyvin simppeleitä juttuja, mutta välillä haastan itseäni ja otan vaikeamman reseptin työnalle. Tykkään myös tehdä erilaisia cocktaileja. Niitä on hauska kokeilla.

Lähikaupassa Mattila on käynyt karanteeninsa jälkeen muutaman kerran. Ruokahuolto on muuten pelannut ystävien avulla.

Mattilan mielestä suomalaisten olisi vessapaperin sijasta pitänyt hamstrata kotimaisia juureksia. Naurista, palsternakkaa, lanttua, juuriselleriä... Muun muassa niitä ystävät Mattilalle pyynnöstä toivat.

– Laitoin juurekset uuniin. Niistä tuli ihania grillimakkaran kanssa. Koen sen juhlavaksi, vaikka makkaraa pidetään arkipäiväisenä ruokana.

– Kun on aikaa, tulee kokeiltua kaikenlaista. Tein makaronilaatikkoa, johon laitoin kaapista löytämiäni kuivattuja mustatorvisieniä. Päälle raastoin parmesaania. Siitä tuli tosi hyvää. Olin niin ylpeä itsestäni.

Myös pääsiäistä Mattila juhlistaa useimpien tavoin hyvällä ruoalla, kuten mämmillä ja lampaalla.

– En ole syönyt mämmiä herra ties koska, koska en ole ollut pääsiäisiä Suomessa. Kotona maalla sitä syötiin aina. Päälle paljon sokeria ja kuohukermaa. Aijai, tykkään oikeasti mämmistä.

– Minulla on vakuumissa lammasta. Tein kerran Floridassa lammasta intialaisilla mausteilla. Sellaista aion valmistaa nytkin.

Kenties myös lasagnea omalla reseptillä. Jos lammas ei tule kokonaan syötyä, jämät Mattila laittaa lasagneen.

Maailmalla koko uransa ajan esiintynyt Mattila ei osaa pelätä koronaa, mutta varovainen pitää olla.

– Ennemmin pelottaa se, että ihmiset uhanalaistavat muidenkin terveyden eivätkä noudata suosituksia. Silloin on pakko mennä kieltoihin ja rajoituksiaan. On riski, että niistä jää seurauksia tulevaisuuteen.