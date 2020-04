Johnny Deppin Jack-poika täytti 18 vuotta – on viettänyt koko elämänsä visusti piilossa parrasvaloista

Johnny Deppin Jack-poika ei vanhempiensa ja isosiskonsa tavoin viihdy julkisuudessa.

Näyttelijä Johnny Deppin ja hänen ex-vaimonsa laulaja Vanessa Paradisin poika John Christopher Depp III, eli tuttavallisemmin Jack, juhlii 18-vuotissyntymäpäiväänsä.

Isosisko Lily-Rose Depp onnittelee synttärisankaria Instagramissaan ja julkaisi merkkipäivän kunniaksi kuvan harvoin julkisuudessa viihtyvästä nuorukaisesta.

Ensimmäisessä kuvassa sisarukset poseeraavat lapsuudenkuvassa, toisessa 18-vuotias Jack ottaa aurinkoa terassilla.

Voit selata kuvia nuolinäppäimistä:

– Pikkuveljeni Jackie on 18-vuotias. Pikkuveljeni, sydämeni ja sieluni, paljon onnea. Rakastan sinua niin paljon! Lily-Rose toivottaa.

Lily-Rose on luonut uraa näyttelijänä ja mallina ja hän toimii muun muassa muotijätti Chanelin mainoskasvona. Jack sen sijaan on nähty julkisuudessa hyvin harvakseltaan.

Depp kuvattuna poikansa ja henkivartijansa kanssa 2010.

Depp on kertonut haastatteluissa, ettei poika ole perheensä tavoin kiinnostunut näyttelemisestä, vaan kuvataiteesta.

– Jack on todella hyvä piirtämään. Hän on myös lahjakas musiikissa. Hän on esiintynyt koulun näytelmissä, mutta ei hän ole muutoin osoittanut mitään kiinnostusta näyttelemistä kohtaan. Onneksi, Depp on kertonut haastatteluissa.

Vanessa Paradis ja Johnny Deppin suhde kesti 14 vuotta.

Jackin elämästä tiedetään hyvin vähän, eivätkä Depp tai Paradis ole kertoneet julkisuudessa nuoren miehen tulevaisuudensuunnitelmista.

2018 People-lehti uutisoi, että poika oli sairastunut vakavasti. Depp tai Paradis eivät koskaan kommentoineet julkisuudessa poikansa väitettyjä terveysongelmia.