Näin Selänteet viettävät koronakaranteenia Kalifornian-huvilallaan: Teemu ja Sirpa ryhtyivät heti kättelyssä poikkeukselliseen kokeiluun

Selänteiden perheen koronakriisiarki sujuu liikunnan merkeissä kotona Kaliforniassa. Sirpa ja Teemu kokeilevat koko eristyksen ajan täydellistä karkittomuutta ja tipattomuutta – maljoja nostetaan taas sitten, kun normaalielämä alkaa.

Sirpa Selänne on innostunut uusista työprojekteistaan, vaikka koronan takia tekeminen onkin joutunut tauolle. Nyt tärkeintä on varmistaa perheen ja lähimpien hyvinvointi. Selänteiden koko perhe on kerääntynyt kotiin Kaliforniaan ja ollut linnoittautuneena sinne jo kuukauden ajan.

Kolmisen vuotta Bostonissa kiekkoillut Eetu ja Teksasissa juniorijoukkueessa pelaava Leevi palasivat heti kotiin, kun Yhdysvalloissa alettiin valmistella lockdownia eli eristäytymistä. Myös Leevin pelikaveri on nyt Selänteiden vieraana, koska hänen perheessään Seattlessa on koronavirusta.

– On hyvä olla yhdessä tällaisina poikkeusaikoina, Sirpa Selänne sanoo.

Selänteet ovat alusta lähtien toivoneet, että kaikki suhtautuisivat eristykseen tosissaan.

– Se olisi reilua, koska sitä nopeammin tästä tilanteesta päästään eroon. Jos rajoituksia ei kunnioiteta, tilanne jatkuu ja jatkuu.

Isolla tontilla on riittänyt tekemistä koko seurueelle.

Selänteet ovat päättäneet ottaa pakollisen kotona pysymisen kuntoilun ja hyvinvoinnin kannalta.

– Alkoholin käyttö on lopetettu kokonaan ja sokerin määrää vähennetty lopettamalla karkkien syönti, Sirpa paljastaa.

Teemu Selänteen lopetettua peliuransa pariskunnalla on riittänyt tekemistä.

– Olemme olleet Teemun kanssa supersosiaalisia, olleet jatkuvasti menossa. Erilaisiin tapahtumiin ja juhliin liittyy yleensä aina alkoholitarjoilua, josta on hankala kieltäytyä, Sirpa taustoittaa.

Poikkeusolojen myötä alkoholista on luovuttu.

– Päätimme heti kotieristyksen alkaessa, että jätämme alkoholin kokonaan pois. Emme ole Teemun kanssa juoneet nyt kuukauteen pisaraakaan alkoholia.

Teemu ja Sirpa nauttivat tenniksen pelaamisesta omalla kentällään.

Tipattomuus sujuu helposti, koska ketään ei tavata.

– Emme ole olleet Teemun kanssa koskaan sellaisia, että tissuttelisimme kotona kahdestaan.

Sirpan mielestä alkoholi ei sovi kenellekään yhteen koronan aiheuttaman henkisen kuormituksen kanssa.

– Tämä on kuitenkin aika ahdistavaa aikaa. Alkoholin kanssa läträäminen lisää ahdistusta. Siitä ei hyvä seuraa. Siksi on parempi olla kokonaan juomatta.

Tavoitteena on juoda vasta elämän palauduttua entiselleen.

– Sille voidaan sitten skoolata. Nostaa maljat sen kunniaksi, että elämä voittaa, Sirpa toteaa.

Pihapiiriin kuuluva tenniskenttä on ollut kovassa käytössä.

Perheen koti on ollut jo pidempään myynnissä.

– Nyt tässä tilanteessa on syytä olla tyytyväinen, ettei talo ole mennyt kaupaksi. On iso henkireikä, että pystymme harrastamaan useita liikuntalajeja kotioloissa.

Omasta takaa löytyy uima-allas, tenniskenttä ja myös golfia pystyy pelaamaan pihapiirissä. Varsinkin tenniskenttä on nyt kovassa käytössä.

– Pelaamme joka päivä tennistä tuntitolkulla, kun pidämme perheen keskinäisiä turnauksia.

Selänteiden perhe on pitänyt tiukasti yhtä poikkeusolojen keskellä.

Sirpa muistuttaa, että nyt on oiva tilaisuus kokeilla uusia liikuntamuotoja, jos poikkeusolojen takia ei pääsekään harrastamaan tuttuja lajeja. Ulos voi mennä ja netti on täynnä eri alojen osaajien tarjoamaa opastusta.

– Jokainen löytää varmasti itselleen sopivaa tekemistä. Saahan ulkona käydä kävelemässä tai pyöräilemässä.

Sirpa tekee juoksulenkkejä kodin lähistöllä. Selänteet asuvat suljetulla asuinalueella, jonne pääsee vain vartioitujen porttien kautta.

– Veera on usein seuranani, kun juoksen puolen tunnin lenkkejä. Sen verran polvet kestävät juoksemista.

Sirpa osallistui ennen Veeran syntymää maratoniin Tukholmassa. Se meni hyvin, mutta polvet äityivät sen verran, että Sirpa on sittemmin pitäytynyt lyhyempiin juoksumatkoihin.

Nuoretkin rakastavat tennistä ja ovat ottaneet osaa koko perheen turnauksiin.

Terveisiin elämäntapoihin satsaaminen on ruvennut näkymään.

– Painoni on alkanut tippua ja olo on hyvä.

Kotoilun keskellä kuitenkin syödään hyvin. Päivän aterioita valmistavat nyt muutkin kuin Sirpa, ja myös Teemulla on oma ruuanlaittovuoronsa.

Kotoa poistuu vain Sirpa, kun hän käy kolmen päivän välein ruokakaupassa. Kauppareissuja kertyy, koska ruokaa on hankittava seitsemälle hengelle Leevin ystävä mukaan lukien.

– Isot miehet syövät niin paljon, etten pysty ostamaan viikon ruokia kerralla. Vitsailen, että minut laitetaan surmansuuhun, Sirpa nauraa.

Vakavoiduttuaan hän myöntää, että koronan uhka on mielessä.

– Oma sairastuminen pelottaa. On tämä sen verran hurjaa.

Perheen yhteiset päivälliset ovat tärkeitä hetkiä koronakaranteenissa.

Sirpa kantaa huolta myös pääkaupunkiseudulla asuvista, yli 80-kymppisistä vanhemmistaan.

– Sisareni asuu heidän lähellään ja hoitaa heille ostokset. Olemme kovistelleet vanhempia, että karanteeni pitää ottaa tosissaan.

Nyt on oltava kärsivällinen ja viihdyttävä kotona.

– Teemu on viime vuosina katsonut vähän televisiota ja varsinkin mitään sarjoja, mutta olen saanut hänetkin houkuteltua seuraamaan kanssani iltaisin muutamaa sarjaa. Myös koirista on paljon seuraa, Sirpa mainitsee.

Myös perheeseen kuuluvien koirien kanssa riittää puuhaa.

Perheessä temmeltää neljä koiraa, koska Selänteet ottivat hiljattain omakseen pelastetun pikkupennun.

Teemun nimeä kantava ravintola on ollut kiinni kohta kuukauden, mutta sieltä voi tilata noudettavaksi aterioita. Henkilökunnalle on jatkettu palkanmaksua ja perhe uskoo ravintolan kestävän poikkeusajan, kunhan se ei veny liian pitkäksi.

– Ravintolan kohtalo huolettaa, mutta ainakin vielä näyttää siltä, että sillä ei ole vaaraa. On kuitenkin tullut mieleen, että menetämmekö ravintolan koronan takia, Sirpa myöntää.

Perheen uusi ravintola Penalty Box on suljettu, mutta sillekin suunnitellaan noutopalvelua.

Sirpa on aloittanut viime kuukausina uusia työprojekteja, mutta niiden kanssa pitää nyt odottaa. Sirpa ja Teemu olivat saapumassa Suomeen huhtikuun lopulla, koska Sirpa on ollut syksystä lähtien mukana hyväntekeväisyysjärjestö Westpro4U ry:n toiminnassa yhdessä Alexandra Procopén ja Emilia Pikkaraisen kanssa. Varoja lasten ja nuorten hyvinvointiin keräävä järjestö oli toteuttamassa isoa tapahtumaa toukokuun alussa. Tilaisuus on jouduttu siirtämään syksyyn.

– Olen ollut järjestämässä hyväntekeväisyystapahtumia koko Teemun NHL-uran ajan. Siksi on ihanaa käyttää sitä kokemusta myös Suomessa, Sirpa perustelee.

Aleksandra Procope, Emilia Pikkarainen ja Sirpa Selänne työskentelevät hyvän asian puolesta.

Hän toimii myös suomalaisen Innovation Housen Los Angelesin -toimistossa. Innovation House tarjoaa yrityksille toimitiloja.

– Yritykset tarvitsevat toimistotilaa, jossa työskennellä ilman että hinta on aivan hirveä.

Innovation Housen yhteistiloissa toimii yrityksiä, joiden välille pyritään luomaan yhteistyöhön kannustavaa ilmapiiriä.

– Täällä on vahvana mentaliteetti, että autetaan toista, vaikka siitä ei itse hyötyisikään samantien mitään. Jossain vaiheessa siitä seuraa hyvää yleensä myös itselle.

Innovation House uskoo vetävänsä puoleensa myös muita pohjoismaisia yrityksiä.

– Verkostoituminen hyödyttää, sillä pohjoismainen tuotemerkki on merkittävämpi kuin mikään yksittäinen maa omillaan. Kaikkea nordic-nimikkeen alle kuuluvaa pidetään tällä hetkellä kiinnostavana.

Sirpa Selänne toivoo koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen loppuvan mahdollisimman pian.

Sirpa on mukana myös Los Angelesin seudun Suomi-Amerikka-kauppakamarin johtoryhmässä, jota vetää hänen ystävänsä Leena Tukiainen. Kauppakamari tukee Los Angelesiin saapuvia yrittäjiä tarjoamalla tietoa ja kontakteja sekä järjestää erilaisia verkostoitumistapahtumia.

Suunnitelmien hiomiseen on nyt tullut väkisinkin lisäaikaa. Koronan jälkeisessä maailmassa yritykset tarvitsevat varmasti monenlaista apua.

– Tuntuu tärkeältä olla mukana luomassa yrityksille uusia mahdollisuuksia ja uskoa tulevaisuuteen, Sirpa miettii.