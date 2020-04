Kurre Westerlund paljastaa, miten Kirsi-vaimon harvinainen syöpä käänsi koko perheen elämän päälaelleen: ”Tämä on helvetillistä taistelua”

Kirsi ja Kurre Westerlundin perheelle koronakriisin aika on ollut todella haastavaa, sillä Kirsin sairastama sarkoomasyöpä asettaa erityisiä rajoituksia arjelle. – Tämä on yhtä vuoristorataa. Tilanne elää koko ajan ja olemme jatkuvassa epävarmuudessa, Kurre kertoo.

Artistina ja salibandymanagerina tunnetulle Kurre Westerlundille, 55, ja hänen perheelleen korona aiheuttaa tavallistakin suurempaa huolta. Kirsi Westerlund, 50, kuuluu sairautensa takia riskiryhmään ja on nyt eristäytyneenä kotioloissa. Kurre ja lapset Bella, kohta 20, ja Rock, kohta 17, ovat vielä tavallistakin varovaisempia, ettei virus pääse kotiin.

– Korona on kannaltamme äärimmäisen pelottava johtuen Kirsin sairastamasta sarkoomasta, Kurre Westerlund myöntää.

Perhe on tottunut Kirsin syöpäsairauden aikana olemaan jatkuvasti varuillaan.

– Meillä näitä rajoituksia on eletty jo kaksi ja puoli vuotta. Emme saa tuoda kotiin edes tavallista flunssaa.

Korona on kuitenkin paljon tavallistakin vakavampi uhka.

– Pyrimme elämään Kirsin sairauden ehdoilla. Kun käyn kaupassa, pidän turvaväliä mieluummin viisi kuin pari metriä.

Westerlundeille ei pääse nyt kukaan käymään.

– Kirsi lähettää kauttani tervehdyksen kaikille voinnistaan kysyneille, aviomies sanoo ja kertoo vaimonsa voinnista tämän suostumuksella.

Perheessä on jouduttu sopeutumaan monenlaisiin tilanteisiin sekä elämään pettymysten ja pelkojen keskellä sen jälkeen, kun Kirsi huomasi kehollaan kasvaimen marraskuisena päivänä vuonna 2017.

– Se kasvoi sen verran nopeasti, että se poistettiin viikon sisällä löytymisestä, Kurre taustoittaa.

Tuloksista selvisi, että kyse on harvinaisesta syöpätyypistä, jota Suomessa todetaan vuosittain pari sataa tapausta.

– Sarkooma voi aiheuttaa kasvaimen keholla ihan mihin tahansa. Se voi myös lähettää etäpesäkkeitä.

Etäpesäkkeille tyypillisiin paikkoihin kuuluvat keuhkot. Niin on myös Kirsin kohdalla.

– Niitä on nyt hoidettu yli kaksi vuotta sekä sytostaateilla että sädehoidolla. Tällä hetkellä kasvaimia pyritään hillitsemään ja pitämään poissa sädehoidolla.

Syöpä osaa olla salakavala, mutta sarkooma on syöpienkin joukossa ennakoimattomuudessaan omaa luokkaansa.

– Karmivinta on, että sarkooma käyttäytyy jokaisella eri tavalla. Sen takia tässä ollaan koko ajan löysässä hirressä. Ollaan oltu jo yli kaksi vuotta. Ja tämä on lääkärinkin käyttämä ilmaus.

Westerlundit ovat tavanneet sarkoomasta kokonaan parantuneita kuten myös sarkooman kanssa vuosia hoidossa eläneitä. Sairaus etenee täysin arvaamattomasti.

– Välillä hoidot tehoavat, välillä tulee uusia pesäkkeitä. Tämä on yhtä vuoristorataa. Tilanne elää koko ajan ja olemme jatkuvassa epävarmuudessa.

Kokemus on vaatinut paljon koko perheeltä.

– Sattuu pirusti, mutta silti pitää jaksaa taistella. Välillä kuulee, kuinka syövän yhteydessä ei muka saisi puhua taistelusta. Olemme Kirsin kanssa aivan eri mieltä. Tämä on monellakin tavalla helvetillistä taistelua.

Kurre on aina tiennyt omaavansa upean vaimon, mutta arvostus on vain kasvanut.

– Kirsi on aivan mieletön taistelija. Hän ei valita ikinä mistään, vaikka huomaankin, että välillä kivut ovat aivan sietämättömät, Kurren ääni murtuu ja katkeaa.

Kirsin urheudesta puhuminen saa niin vahvasti liikutuksen esiin.

– Tunteet purkautuvat, anteeksi, ikuinen herrasmies pyytää, kun hetken kuluttua pystyy taas puhumaan.

– Kirsi ei halua huolestuttaa meitä, hän laittaa aina muut etusijalle.

Kurre kiittelee Kirsin aina hoitaneen perheen asioita hienosti, mutta nyt Kurre kantaa vastuun käytännön asioiden pyörittämisestä. Siihen kuuluvat myös Kirsin hoitoaikojen varaamiset sekä lääkärissäkäynnit.

– Yritän helpottaa hänen olemistaan kaikin tavoin, ja näen arvostuksen hänen silmistään. Meillä on vahva molemminpuolinen kunnioitus.

Jokainen perheessä kantaa huolta Kirsistä omalla tavallaan. Yhdessä pidetään palavereita, joissa jutellaan kaikesta mahdollisesta.

– Olemme halunneet kertoa lapsille missä mennään, mutta mietimme myös heidän jaksamistaan ja selviytymistään tämän kaiken keskellä.

Bella palasi keväällä 2018 vaihto-oppilasvuodeltaan Yhdysvalloista kolmisen kuukautta suunniteltua aiemmin.

– Vaati paljon järjestelyjä, että hänen paluunsa onnistui kesken sovitun ajan, mutta siihen ei ollut vaihtoehtoja. Hänelle oli niin tärkeää päästä kotiin.

Kurre miettii arvomaailmansa suurta muutosta. Elämää arvostaa nyt ihan eri tavalla. Ensin tulevat henki ja terveys, sitten vasta kaikki muu.

Hän kantaa vastuuta myös maahantuontiyrityksensä henkilökunnasta. Alle kymmenen hengen yritys on toiminnassa, sillä käynnistymässä on vuoden kiireisin sesonki. Syksyn tuotteista varsinkin koulutarvikkeet toimitetaan kauppoihin kesän aikana.

– Meillä on fantastinen henkilökunta sekä upeat yhteistyötahot. Toimimme hyvällä yhteispelillä.

Yli 30 vuotta yrittäjänä toiminut Kurre haluaa uskoa, että tästäkin selvitään. Mutta siihen tarvittaisiin yhteistyötä myös viranomaisilta.

– Koko yrittäjäurani ajan olen nähnyt, kuinka yrittäjät tässä maassa pelkäävät verottajaa. Sen sijaan en ole koskaan nähnyt, että verottaja auttaisi pienyrittäjiä. En ole huomannut, että verottaja olisi tässäkään kriisissä tullut millään tavalla vastaan.

Talouden pyörimiseen tarvitaan verotuloja, mutta kriisi ei ole Westerlundin mielestä oikea aika joustamattomaan toimintaan. Myöskään vakuutusyhtiöt ja pankit eivät hänen arvionsa mukaan tue riittävästi yrittäjiä, vaikka niillä olisi mahdollisuus myös itseään hyödyttävään yhteistyöhön.

Vahvan bisneskokemuksen omaavaa Kurrea on pyydetty neljä kertaa kansanedustajaehdokkaaksi. Tähän asti hänelle ovat riittäneet urheilupuolen saavutukset. Hänelle on suotu Suomen salibandyn Hall of Fame -kunniajäsenyys numerolla kaksi.

– Sitä arvostan todella paljon. Valinta toisena kertoo, että olen saanut aika lailla aikaiseksi salibandyn eteen, energinen mies mainitsee.

Muutaman esiintymisen lisäksi nyt ovat peruuntuneet työmatkat Yhdysvaltoihin ja Kiinaan, joissa kummassakin hän käy aina keväisin tapaamassa maahantuontiyrityksen yhteistyötahoja. Myös pääsiäisen vietto menee uusiksi ensimmäisen kerran yli kymmeneen vuoteen. Nyt ollaan kotona, vaikka yleensä pääsiäistä on vietetty Tahkolla.

Pääsiäinen tuo muutaman päivän hengähdystauon. Kurre nähdään aina julkisuudessa ystävällisenä, mutta julkisivun taakse kätkeytyy vahvoja tunteita. Kymmenisen vuotta sitten Sinikka Svärd sanoitti hänelle kappaleen Ei muut voi koskaan tietää.

– Viime aikoina se laulu on tullut toistuvasti mieleen, vaikka en ole esittänyt sitä vuosiin. Vasta nyt alan oikein ymmärtää sitä sanoitusta. Ei muut voi koskaan tietää, mitä kipua koen ja kuinka kovilla olen, Kurre tunnustaa.

Hän on mielestään omannut aina korkean paineensietokyvyn.

– Silti sitä on pitänyt nyt kehittää lisää. Ammennan voimaa saadessani olla muiden kanssa tekemisissä, mutta huomaan itsessäni, kuinka koville ottaa.

Paino on pudonnut parin vuoden aikana ihan itsestään viisi kiloa.

– Vaikka se ei näy ulospäin, sisimmässäni käyn kierroksilla. Ajattelen koko ajan Kirsin ja perheen parasta, he ovat minulle kaikista tärkeintä tässä maailmassa. Haluan suojella heitä mahdollisimman paljon, Kurre myöntää.