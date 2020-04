Suomen kaikkien aikojen nuorin Jussi-patsaan voittaja Linnea Skog on tosielämässä ujo – näytteleminen vei silti mennessään

Lukiolainen Linnea Skog on Suomen nuorin naispääosasta Jussi-patsaan saanut näyttelijä. – Näyttelijän työtä tehdessäni ujouteni häviää, Linnea Skog sanoo.

Vielä koulua käyvä ja ylioppilaaksi haluava Linnea Skog, 16, tähdittää heinäkuun lopulla ensi-iltaan tulevaa ja Ulla Heikkilän ohjaamaa Eden-elokuvaa. Rippileirille sijoittuvassa tarinassa Linnea näyttelee niin sanottua ”koulun kuningatarta”, kesäisen rippileirin keskipistettä.

Linnea kertoo elokuvan roolihahmon olevan kaikkea muuta kuin millainen hän itse on luonteeltaan.

– Saadessani osan, mietin koulun suosittuja tyttöjä ja ajattelin oikeasti, miten saan Jennan roolini tehtyä, hän tunnustaa puhelinhaastattelussamme-

Rippileirin Linnea kävi vuotta ennen kuin kesällä 2019 alettiin filmata Edeniä. Alussa hänen oli vaikea tutustua rippileirillä muihin, mutta nyt hän antaa kiitoksen häntä rohkaisseelle isoselle. Linnea nimittäin tunnustaa olevansa perusluonteeltaan ujo ja arka.

– Minulla kestää kauan tutustua muihin ihmisiin, sillä olen ujo ja yleensä olen mieluummin jossain taustalla ihan hiljaa seuraten muita, heinäkuun lopussa 17 vuotta täyttävä Linnea myöntää.

Perusoppilaaksi itseään kutsuva Linnea on syntynyt taiteelliseen sukuun. Hänen isoisänsä Aarne Karen on tunnettu näyttelijä ja isä Frank Skog on tuttu teatterista.

– Olen oikeastaan koko ikäni katsonut teatteria ja elänyt siinä maailmassa. Vaarin kanssa kävimme leffoissa ja isän kanssa teatterissa, hän selittää.

Linnea haki jo kymmenvuotiaana joihinkin teatteriproduktioihin, mutta ei päässyt mukaan. Kun hän sitten sai Varpun pääroolin elokuvassa Tyttö nimeltä Varpu, hänen isänsä oli ensimmäisenä kannustamassa tytärtään.

– Rooli oli iso ja vahva. Silloin ymmärsin sen palon, joka minulla on näyttelijän työhön, Suomen nuorimpana parhaan naispääosan Jussi-patsaan saanut Linnea sanoo.

Linnea Skog poseerasi Jussi-patsaansa kanssa vuoden 2017 Jussi-gaalassa.

Vaikka näytteleminen on nyt viemässä Linneaa rakastamalleen uralle, on hän päättänyt käydä koulun loppuun.

– Ylioppilaslakki on tavoitteena, vaikka sen saaminen kestäisikin aiottua kauemmin, useita kieliä taitava Linnea pyörittelee.

Lakin saatuaan myös television Roba- ja Ratamo-sarjoissa nähty Linnea on ajatellut pyrkiä Teatterikorkeakouluun tai matkata maailmalle alaa opiskelemaan.

Näyttelijän rooleissa Linnea saa sanojensa mukaan heittäytyä ja unohtaa muun maailman.

– Kun teen töitä jonkun roolin eteen ja esitän sitä, päästän ujouteni irti, Teräsleideissäkin näyttelevä lahjakkuus on oppinut.

–Olemme nyt kavereiden kanssa etäyhteyksissä Skypen kautta, Linnea Skog sanoo viitaten koronaviruksen tuomiin rajoitteisiin.

Linnea Skog on jo näyttänyt suomalaiselle elokuva-alalle kykynsä. Elisa Viihteen jännityssarjassa Huone 301 hänen roolisuoritustaan on kehuttu ylistävin sanoin.

Kaikista kehuista huolimatta Linnealla ei ole nyt tiedossa alan töitä. Tulevaisuus on silti hänelle kirkas; näyttelijän töitä joko kotimaassa tai ulkomailla.

Ensin hän kuitenkin käy koulunsa, tosin koronaviruksen takia nyt etäopetuksessa.

– Kaikki tehdään netin kautta ja alussa siihen oli vaikea tottua. Tilanne tuntuu oudolle, sillä en voi edes mennä isovanhemmille, joiden luona olen käynyt ainakin kerran viikossa, hän sanoo ja kertoo tekevänsä äitinsä kanssa päivisin pitkiä kävelylenkkejä metsässä.

