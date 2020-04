Yle: New Yorkissa asuvan Jenni Vartiaisen ikkunasta aukeaa kammottava näky – naapuriin tuotiin ruumisrekka

Jenni Vartiainen on asunut New Yorkissa noin vuoden verran.

Laulaja Jenni Vartiainen on huolestunut siitä, riittääkö kaupungissa enää hoitopaikkoja, jos sairastuu.

Laulaja Jenni Vartiainen on asunut jo jonkin aikaa New Yorkissa, Yhdysvalloissa. Kaupungissa rajuna jylläävä koronavirus on pakottanut Vartiaisen täyseristykseen jo viiden viikon ajaksi.

Vartiainen kertoi tilanteestaan Ylen haastattelussa.

– Vapaaehtoinen kotikaranteeni on jatkunut nyt viisi viikkoa. Siinä vaiheessa, kun tilanteen vakavuus alkoi näkyä, päätin jäädä kotiin ja kantaa oman korteni kekoon, Vartiainen kertoo Ylelle.

Jenni Vartiainen teki odotetun paluun parrasvaloihin vuoden 2020 Emma-gaalassa.

Viimeksi alkuvuodesta Suomessa vieraillut Vartiainen ehti olla amerikankodissaan vain muutaman viikon, kun tilanne alkoi pahentua. Nyt New York on yksi maailman pahimmista korona-alueista.

– On puhuttu paljon, että täällä sairaalapaikat uhkaavat loppua. Ihmiset jännittävät ja pelkäävät, minä mukaan lukien, että mitä jos sairastuu ja ei saakaan tarvittavaa hoitoa, Vartiainen sanoo haastattelussa.

Ylen mukaan Vartiaisen kodin ikkunasta näkyy Brooklynin sairaala. Hän on nähnyt jonot, kun ihmiset ovat menossa koronatesteihin. Hetki sitten sairaalan eteen ilmestyi rekka, joka toimii väliaikaisena ruumiiden säilytyspaikkana.

– Se on rajua ja tosi konkreettista. Oikealla hetkellä jos sattuu sinne vilkaisemaan, niin näkee maskein varustautuneet miehet viemässä sinne yhden uuden uhrin. Se on sydäntäsärkevää, koska niin moni menettää rakkaitaan.

Syksyllä esikoisensa saanut laulaja Jenni Vartiainen palasi parrasvaloihin Emma-gaalassa helmikuussa 2020. Suoraan New Yorkista Suomeen saapunut Vartiainen kertoi tällöin Ilta-Sanomille viime vuoden olleen hänen elämässään muutosten vuosi.

Jenni Vartiainen on mukana perjantaina julkaistavalla hyväntekeväisyyskappaleella, johon lähtenyt mukaan yli 150 suomalaismuusikkoa. Voit kuunnella kappaleen alla olevasta linkistä.