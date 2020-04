Sofia Belórf juhli synttäreitään rohkeassa asussa – ei saanut tavata Niko-rakastaan

30 vuotta täyttänyt Sofia Belórf on ollut julkisuudessa jo yli 10 vuoden ajan.

Julkkiskaunotar Sofia Belórf juhli 30-vuotissyntymäpäiväänsä koronakaranteenissa. Fitnessmallina tunnettu Belórf julkaisi tänään perjantaina Instagramissaan kuvia rohkeasta juhlalookistaan, joka koostui valkoisista housuista ja jakusta.

Paita ei kuulunut julkkiskaunottaren juhlatyyliin, vaan asu paljasti koko dekolteen.

– Bambi, mammasi täytti 30 vuotta, Belórf kirjoittaa Instagramissa ja poseeraa pieni Bambi-koira sylissään.

Belorfin puoliso, Katiska-vyyhdin pääsyytetty Niko Ranta-aho on tutkintavankeudessa. Kuten Ilta-Sanomat aiemmin tällä viikolla kertoi, Ranta-ahon yhteydenpitorajoitukset ovat niin tiukat kuin laki sallii. Hän ei saa tavata ketään muita kuin oikeusavustajaansa.

Ranta-ahon asianajaja kertoi IS:lle, että Ranta-aho haluaisi tavata muun muassa avopuolisoaan Sofia Belórfia. Käräjäoikeus ei siis ainakaan vielä ole myöntynyt Ranta-ahon pyyntöön purkaa rajoituksia. Jos rajoitukset purettaisiin, Belórfilla ja Ranta-aholla voisi olla mahdollisuus jopa valvomattomiin perhetapaamisiin.

Belórf (ent. Ruusila) suuren yleisön tietoisuuteen Miss Helsinki -kisoista vuonna 2010. Julkisuudessa hän tosin oli ollut jo aikaisemmin Big Brother -voittaja Niko Nousiaisen tyttöystävänä.

Heidät vihittiin 2012 ja pari oli useiden vuosien ajan yksi Suomen seuratuimmista julkkispareista. 2015 Belórf niitti kansainvälistä mainetta voittamalla bikini fitnessin maailmanmestaruuden.

Julkkiskaunotar Sofia Belórf on tullut tutuksi entisenä Miss Helsinkinä ja fitnessmallina.

Belórf ja Niko Nousiainen ilmoittivat erostaan 2017. Ero astui voimaan marraskuussa 2018.

Marraskuussa 2018 Sofia ilmoitti Instagramissa muuttaneensa Espanjaan. Samalla hän muutti avoliittoon liikemies Niko Ranta-ahon kanssa. Parin koti sijaitsi Marbellan Puerto Banuksella, jota pidetään rikkaiden ihmisten asuinalueena.

Sofia jakoi sosiaalisessa mediassa runsaasti kuvia kodistaan ja elämästään ja ulkopuolisten silmiin näytti siltä, että pari eli varsinaista luksuselämää. Kulissit alkoivat kuitenkin murtua heinäkuussa 2019, kun pariskunta pidätettiin Espanjassa törkeistä rikoksista epäiltynä.

Sofian puoliso Niko Ranta-aho on ollut tutkintavankeudessa kiinniotostaan lähtien ja hän on toinen jutun pääepäillyistä Janne ”Nacci” Tranbergin ohella. Maaliskuussa Ranta-aho tunnusti lähes kaikki syytteensä.

– Tällaista elämä välillä on. Ylä- ja alamäkiä. Mutta toisilla se on vain julkisempaa kuin toisilla ja se tekee siitä raskaampaa. Mutta näillä korteilla mennään, mitä on annettu, Sofia kommentoi tapausta Instagram-tilillään tammikuussa.