Sara Chafak passitettiin kotiin Farmi-ohjelmasta – näin hän kommentoi kanssakisaajiaan

Farmi-ohjelmassa kamppailu 30 000 euron voitosta kiihtyy, kun taas yksi kisaaja lähetettiin kotimatkalle.

Farmi Suomi -ohjelman torstain jaksossa pudotettiin neljäs kilpailija kotiin. Putoaja selvisi jälleen kaksintaistelun kautta.

Tällä kertaa mittelöön joutuivat Jari Isometsä ja Sara Chafak. Chafak lähti kisaan varmoin mielin. Hän valitsi lajiksi taidon.

Kaksintaistelussa kilpailijat saivat eteensä laudan, johon on merkitty naulojen paikkoja. Heillä oli 15 sekuntia aikaa painaa mieleensä naulojen merkityt paikat, jonka jälkeen laudat käännettiin ja naulat tuli nakutella niin lähelle merkkejä kuin mahdollista.

Kisan vei lopulta Jari Isometsä. Chafak suhtautui putoamiseen haikein, mutta rennoin mielin.

– Kyllä mua harmittaa lähteä ja jättää Farmi-perhe, mutta kaikki hyvä loppuu aikanaan ja joka tapauksessa tää loppuisi jossain vaiheessa. Nyt oli mun hetki, Chafak totesi.

Chafak kehui estoitta ohjelman kuvauksissa valinnutta poikkeuksellisen lämmintä yhteishenkeä.

– On tosi harvinaista, että isompikin porukka tulee toimeen kaikkien kanssa, eikä ole yhtään skismaa tai erimielisyyttä tai vastaavaa, hän kiitteli.

Chafak näytti heti ensimmäisestä jaksosta eteenpäin, miten hyvin hän osaa organisoida töitä ja hoitaa ison porukan ruokahuollon. Hän ei kuitenkaan päässyt näyttämään kynsiään kertaakaan torpparina, mutta hän aikoi pitää huolen siitä, että Farmi jää ainakin osittain naisen käsiin.

Ennen lähtöään Sara joutui yllättäen nimeämään poikkeuksellisesti kaksi torpparia.

– Mulla on ollut koko ajan Katja (Kätkä) mielessä. En ole kuullut Katjan valittavan mistään! Hän on tosi huomaavainen, isosydäminen ihminen, sellainen mammafiguuri, tuki ja turva meidän Farmilla. Mun mielestä Katja ansaitsee enemmän vastuuta. On jo aikakin saada vähän naista sinne yläkertaan! Chafak perusteli.

Toiseksi torppariksi Chafak valitsi Jari Isometsän.

– Mulla oli ajatuksena tehdä joko jäynä ja laittaa Mietaa sinne kuorsaamaan Katjan viereen tai sitten miettiä realistisesti pelin kannalta… En tietoisesti aio sekoittaa peliä mun kirjeellä, mutta olen ihan varma, että se tulee sekoittamaan peliä – tavalla tai toisella, Chafak totesi.

