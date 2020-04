Härski huijaus Haluatko miljonääriksi? -kisassa pilasi kilpailijan elämän – nyt tv-visan kulisseista tihkui uutta tietoa, joka voi muuttaa kaiken

Charles Ingram muistetaan Haluatko miljonääriksi? -kisassa tekemästään huijauksesta. Nyt huijauksen taustoihin paneudutaan uudessa tv-sarjassa.

Entinen brittiarmeijan majuri Charles Ingram, 56, kohautti vuonna 2001 voittamalla miljoona puntaa Ison-Britannian Haluatko miljonääriksi? -ohjelmassa. Mies vastaili sujuvasti juontajan esittämiin kysymyksiin ja voitti lopulta jättipotin.

Ingram ei kuitenkaan voittanut pottia rehellisin keinoin. Hän oli punonut vaimonsa Dianan ja opettaja Teckwen Whittockin kanssa juonen, jossa yleisössä istunut parivaljakko yskähteli aina, kun mies oli valitsemassa oikeaa vastausta kysymykseen.

Huijaus tuli ilmi ja Ingram menetti miljoonan punnan shekkinsä ennen kuin oli ehtinyt lunastaa sen.

Nyt maailmalla kuohuttanutta huijausta käsitellään uudessa tv-sarjassa.

Charles Ingramin tarina käydään läpi ITV-kanavan Quiz-sarjassa. Sarjan käsikirjoittaja James Graham kertoo Radio Timesille tutkineensa tarkoin Ingramin esiintymistä miljonäärivisassa ja huomanneen, ettei kaikki ole siltä miltä näyttää.

Grahamin mukaan Ingramista ja hänen vaimostaan Diana Ingramista tehtiin pahiksia, jotka ärsyttivät tv-katsojia heti alusta asti.

– He olivat valkoinen ja keskiluokkainen pari, joilla oli hieno aksentti.

Charles Ingram vastaili ohjelmassa kysymyksiin sujuvasti ja voitti lopulta pääpotin.

Käsikirjoittaja sanoo olevansa tyrmistynyt siitä, millaisen kohun miljonäärikisassa tapahtunut huijaus nostatti. Hänen mukaansa Ingramista tuli hetkessä Britannian vihatuin mies, joka joutui julkisuudessa valtavan ryöpytyksen kohteeksi.

– Miljoona puntaa on vakava asia, mutta se oli vain tv-visailu. Kukaan ei kuollut, Graham toteaa.

Myös sarjan näyttelijäkaarti sanoo säälivänsä Ingramia ja hänen vaimoaan.

– Ohjelma todellakin pilasi heidän elämänsä, sarjassa Charles Ingramia esittävä näyttelijä Matthew Macfadyen sanoo Radio Timesille.

– Heidän lemmikkiensäkin kimppuun hyökättiin, ihmiset sylkivät Charlesin päälle, heidän piti muuttaa kotoaan ja Charles menetti työpaikkansa. Se on tv-visailu, Macfayden kummastelee.

Diana Ingramia sarjassa esittävä Helen McCrory huomauttaa, että monet ovat alkaneet kyseenalaistaa miljonäärivisan tapahtumat ja sen, huijasiko Ingram.

– Fakta on, että monet yleisössä eivät kuulleet vaimon tai ystävän yskivän... Juontaja Chris Tarrant ei kuullut kenenkään yskivän, McCrory huomauttaa.

– Silti jostakin syystä Charles Ingram olisi kuullut vaimonsa ja ystävänsä yskäisyt? Ihanko totta, näyttelijä pyörittelee silmiään.

Charles Ingram ja Diana Major joutuivat oikeuteen 2003.

Ohjelmaa tehdessä sarjan tuotantotiimi oli saanut selville, että todellisuudessa juuri kukaan yleisöstä ei ollut kuullut tai kiinnittänyt huomiota siihen, että Ingramin tukijoukot olisivat yskineet.

– Ehkä se oli tarkoin harkittu huijaus tai sitten ei. Yritämme selvittää totuuden, McCrory korostaa.

Käsikirjoittaja James Graham sanoo Radio Timesille ihmisten olleen tuolloin täysin vakuuttuneita Ingramin syyllisyydestä. Nyt tilanne on toinen.

– Tapauksessa on niin uskomattomia asioita, joissa ei ole mitään järkeä. Charles, Diana ja Teckwen Whittock eivät olleet koskaan viettäneet yhdessä aikaa. He olivat jutelleet puhelimessa kahdeksan minuutin ajan, kun Charles ja Teckwen olivat kuulleet, että ovat molemmat kilpailijoina Haluatko miljonääriksi? -ohjelmassa.

Grahamin mukaan Whittockilla on astma ja hän saa usein yskänpuuskia.

– Hän ei voi hillitä yskäänsä. Miksi valitsisit apuriksesi huijaukseen ihmisen, joka voi saada yskänpuuskan kesken kisan?

Charles ja Diana Ingram, sekä Teckwen Whittock ovat kiistäneet huijanneensa Haluatko miljonääriksi? -kisassa.

Charles Ingram on pysytellyt visusti poissa julkisuudessa. Hän on antanut vain muutamia haastatteluja, joissa hän on kuvaillut elämänsä romahtaneen tv-visailun jälkeen.

– Elämäni on yhtä helvettiä, Ingram suri This Morning -aamu-tv:n haastattelussa 2003 ja kertoi ihmisten tunnistavan hänet minne tahansa hän meneekin.

– En huijannut kisassa. Jos joku olisi sellaista minulle ehdottanut, niin olisin kieltäytynyt. Halusin voittaa miljoonan omilla kyvyilläni, Ingram sanoi ohjelmassa.

Haluatko miljonääriksi? -kisan huijauksen jälkeen Ingram tuomittiin petoksesta. Hänet määrättiin 15 000 punnan (19 400 euron) sakkoihin ja maksamaan 10 000 punnan (13 000 euron) oikeudenkäyntikulut.