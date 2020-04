UFC-kaunotar Paige VanZant päätti miehensä kanssa, että koronaeristys sujuu parhaiten alasti – julkaisi todisteet somessa 2,4 miljoonalle seuraajalleen

UFC-tähti näyttää, miten karanteenielämä sujuu ilman rihman kiertämää.

Vapaaottelusarja UFC:n tunnetuimpiin naisottelijoihin kuuluva Paige VanZant, 26, on joutunut treenitauolle ja pysyttelemään kotona epidemian takia. Hiljaiseloa se ei kuitenkaan ole tarkoittanut, sillä UFC-tähti on herättänyt huomiota kuvillaan sosiaalisessa mediassa.

VanZant on nimittäin päättänyt, että paras tapa viettää kotikaranteenia on olla täysin alasti. Hän on julkaissut Instagramissa humoristisia kuvia, joissa hän poseeraa ilkosillaan aviomiehensä Austin Vanderfordin kanssa.

– Terve naapurit, UFC-kaunotar letkauttaa kuvatekstissä.

Kuvissa pariskunta muun muassa kokkaa, puuhastelee puutarhassa sekä treenaa ilman rihman kiertämää. He ovat käyttäneet luovuuttaan intiimien paikkojen peittämiseksi.

Eräässä kuvassa pariskunta poseeraa varsin haasteellisessa asennossa. Tälläkin kertaa ilman vaatteita.

– Sitä kutsutaan taiteeksi. Ette te kuitenkaan sitä ymmärrä, VanZant kirjoittaa.

Vaikka VanZantin ottelumenestys on jäänyt heikoksi, hän on yksi lajin tunnetuimmista kasvoista. Yhdysvaltalaisottelijalla on Instagramissa yli 2,4 miljoonaa seuraajaa.

VanZant on kertonut tienaavansa sosiaalisella medialla enemmän kuin vapaaottelijana. Hän on ansainnut ottelu-urallaan yli 400 000 euroa.

Myös VanZantin mies, Austin Vanderford, on ammattitason vapaaottelija. Pariskunta avioitui syyskuussa 2018 noin vuoden seurustelun jälkeen.

Fansided-sivuston haastattelussa vapaaottelijauransa alkutaipaleella oleva Vanderford avautui siitä, kuinka hänet tunnetaan ensisijaisesti VanZantin puolisona.

– Kun menin hänen kanssaan naimisiin, tiesin mitä odottaa. Rakastan häntä ja rakastan myös puhua hänestä, Vanderford vakuutti.

Vanderford kertoi saavansa rakkaaltaan tukea. VanZant on kehän nurkassa kannustamassa rakastaan.

– Olemme yhdessä koko ajan. Hän on katsomassa lähes kaikkia treenejäni, ja vastaavasti minä seuraan hänen harjoitteluaan.

Raju painonpudotus

VanZant on voittanut UFC:ssä kahdeksan ottelua ja kärsinyt neljä tappiota.

Hän avautui vuonna 2017 vaikeasta ja kuluttavasta painonpudotuksestaan ennen otteluita, kun hän vielä kuului alimpaan painoluokkaan.

– Viimeisiin otteluihini olen pudottanut painoa 137 paunasta (62 kiloa) 115 paunaan (52 kiloa). Olen paljon painavampi kuin ihmiset luulevat. Painonpudotus on ollut todella suuri. Rehellisesti sanottuna olen tappanut itseäni tämän lajin takia, hän kertoi vuonna 2017.

163-senttinen VanZant myönsi aiheuttaneensa itselleen syömishäiriön päästäkseen oikeaan painoon.

– Se ei ollut enää hauskaa. Inhoan painonpudotusta, inhoan koko prosessia. Pyörtyminen kylpyhuoneeseen ei ole hienoa, se on kuin tekisi kuolemaa kylpyammeessa, hän avautui.

Mallista kohti ottelukehää

Tanssia ja cheerleadingia harrastanut VanZant aloitti uransa näyttelijänä ja mallina. Hän on toiminut mallina urheilubrändeille, kuten Nikelle. Viime vuonna hän poseerasi Sports Illustraded -lehdessä uimapukumallina.

– Minun ei tarvitse asettaa itseäni vain yhteen muottiin. En pelkää tuoda tyttömäisyyttäni esiin, vapaaottelija kertoi Sports Illustrated -lehden haastattelussa.

– Minun on jatkuvasti pitänyt todistaa maailmalle ja UFC-faneille, että voin olla kaunis ja ”pahis” samanaikaisesti.

VanZant on nähty myös televisiossa. Hän kisasi Tanssii tähtien kanssa -ohjelmassa vuonna 2016 ja sijoittui toiseksi.