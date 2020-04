Ylen Kaikki kotona live syntyi ennätysajassa – Mikko Kuustonen: yksi merkityksellisimmistä ohjelmista, joissa ollut mukana

Kokenut biisintekijä tuo esiin yllättävän näkökulman koronaepidemian vaikutuksesta musiikkiin.

Musiikilla on usein terapeuttinen merkitys, sehän tiedetään. Ja itse laulujen tekstit voivat ajan myötä muuttaa arvaamattomalla tavalla merkitystään, uskovat monet muusikot.

Yksi heistä on kokenut laulaja ja biisintekijä Mikko Kuustonen, joka on viime viikot juontanut Ylellä nähtävää Kaikki kotona live -ohjelmaa. Näin korona-aikoina muutos on hänen mukaansa ollut ”suorastaan käsin kosketeltavissa”.

– Yhteinen tragedia ja muuttunut maailma värittää kokemuksemme lauluista ja tarinoista. Luultavasti janoamme vahvistusta sille, että emme ole yksin, hän sanoo

– Pelko ja epävarmuus saa kuulijat poimimaan teksteistä uudenlaista tarttumapintaa, mutta laulut muuttavat muotoaan myös esittäjille. Hämmästelimme tätä juuri esimerkiksi Paula Vesalan ja Maija Vilkkumaan kanssa. Huomaan jokaisen artistin astuvan näinä aikoina herkällä mielellä niille harvoille estradeille, joita on tarjolla.

Kuustonen, 60, kertoo huomanneensa muutoksen jo omissa esiintymisissään. Viime viikolla hän veti yhden striimatun keikan.

– Tällaisena aikana liian suuret sanat ja ympäripyöreydet pelottavat. Itse kavahdan halpaa toivoa, ja koen luontevammaksi olla ennen kaikkea kanssamatkustaja. Laulaessani vaikkapa Aurora-biisiä huomasin punnitsevani lauseita rivi riviltä ajatellen ihmisiä, jotka ovat juuri nyt ahdistuneita tai yksin. Laulujen tulkinta saa uusia merkityksiä.

– Pidän taiteesta, joka elää ajassa ja murroksissa. Se antaa perspektiiviä ja avaa parhaimmillaan sellaisen taivaanrannan, jota ei muuten näkisi.

Väkevä syy laulaa

Suomalaisartistien tekstit ovat viime viikkoina saaneet kenties uudenlaista kulmaa erityisesti kaikkiin koteihin välitetyn Kaikki kotona liven myötä. Aito Median ja Akun Tehtaan yhteistuotantona syntynyt ohjelmasarja on osa Yle Olohuone -konseptia.

Itse ohjelman käsikirjoitus ja ohjelmakonsepti syntyivät ennätysajassa, vain muutamassa päivässä koronakriisin rajoitteiden astuttua voimaan.

– Yle on massiivinen laitos, jossa asioita valmistellaan usein hitaasti. Nyt oli edettävä vauhdilla ja singahdimme studioille ilman minkäänlaista palaverirumbaa, Kuustonen kertoo.

– Kuvaavaa oli, että minulle selvisi vasta ohjelman uutisoinnista se, että teemmekin ohjelmasarjaa emmekä yksittäistä konserttia. Koominen juttu, mutta pandemia oli tyhjentänyt kalenterin totaalisesti, joten homma hoitui.

Ohjelma on tähdännyt suomalaisten yhteisöllisyyden ylläpitämiseen musiikin voimalla. Kuustosen mukaan sen sisältö on ollut tärkeä osa taisteluhengen virittämistä.

– Tämä on yksi merkityksellisimmistä tuotannoista, joissa olen saanut olla mukana. Otamme tehtävämme vakavasti ja tiedostamme samalla, että musiikilla on maaginen kyky kantaa ihmisiä epävarmuuden keskellä, Kuustonen sanoo.

Mikko Kuustonen ja Jenni Pääskysaari Suomi Love -konsertissa.

– Teemme ohjelmaa tyhjässä Mediapoliksen hallissa. Samassa studiossa nauhoitetaan esimerkiksi SuomiLOVE-ohjelmaa suuren yleisön kera, mutta tällä kertaa paikalla on vain muutama tekniikan ihminen ja popparit. Silti yleisön voi aistia ja ihmisillä on mahdollisuus olla aktiivisesti mukana kuvien ja viestien kautta.

Kulttuurista on sanottu, että se on kriisienkin aikaan yksi viimeisimmistä asioista, joista ihminen on valmis luopumaan.

– Mieleeni nousevat näinä aikoina blues – musiikin alkuvaiheet, jolloin työlauluista ja peltohoilotuksista muodostui yhteisen voiman symboli. Alistetut orjat lauloivat, ettei kukaan jäisi yksin. Se on väkevä syy laulaa, Kuustonen pohtii.

– Samaan aikaan pohdin hieman huvittuneena niitä, joiden mielestä taide on joutavanpäiväistä turhuutta. Olisi mielenkiintoista tavata ihminen, joka elää karanteenissa ilman musiikkia, kirjoja tai leffoja.

Tällä tietoa viimeinen Kaikki kotona live esitetään Ylellä pitkäperjantaina.