Gordon Ramsayn avautuu ”painajaismaisista” päivistä ”ahnaiden” lastensa kanssa – eristäytyivät kartanoon maaseudulle ja suututtivat paikalliset

Huippukokin mukaan arki eristyksissä viiden lapsen kanssa on kaikkea muuta kuin mukavaa.

Tv-kokki Gordon Ramsay, 53, tunnetaan äkkipikaisesta luonteestaan ja suorista sanoistaan. Nyt Ramsay on puhunut suunsa puhtaaksi koronaeristyksestä, jota hän viettää perheineen loma-asunnollaan.

Ramsay on eristäytynyt puolisonsa Tanan ja parin viiden lapsen kanssa Cornwallissa sijaitsevaan luksusasuntoonsa. The Sun -lehti kertoo, että Ramsayt viettävät eristystään noin 4,5 miljoonan euron arvoisessa kartanossa merenrannalla.

Ramsayn mukaan eristyksissä eläminen on hulppeista puitteista huolimatta kammottavaa, ja hän kertoo raatavansa niska limassa pitääkseen ”ahnaat” lapsensa tyytyväisinä.

– Se, että olen jumissa talossani näiden viiden ahnaan lapsen kanssa, on kuin elävä painajainen, Ramsay täräytti Capital FM -kanavan radiohaastattelussa.

– Voitteko kertoa, milloin tämä kaikki päättyy? Joka ikinen päivä on samanlainen. Olen kuin keittiöapulainen, teen töitä kädet verillä, kokki jatkoi.

The Sunin mukaan Ramsayta hiertää erityisesti se, että hän joutuu kokkaamaan päivästä toiseen liki taukoamatta lapsilleen. Kokin lapsikatraaseen kuuluvat Megan, 22, kaksoset Holly ja Jack, 20, Matilda, 18, ja juuri 1-vuotissyntymäpäiväänsä viettänyt Oscar.

– Rehellisesti sanottuna olen kokannut enemmän ruokaa viimeisen kymmenen päivän aikana kuin urani viimeisen kymmenen vuoden aikana, Ramsay tylyttää.

Gordon Ramsay (oik.) yhdessä poikansa Jackin (vas.), vaimonsa Tanan ja tyttärensä Matildan kanssa tammikuussa.

Ramsayn mukaan hänen päivänsä alkaa sillä, että hän hakee paikallisesta lihakaupasta tuoretta lihaa illalliselle. Sitten hän rientää kotiin valmistamaan aamiaista lapsilleen. Pian sen jälkeen on aika kokata lounasta.

– Kun he ovat lapioineet piirakan, yritän paeta nopealle juoksulenkille joka päivä vain päästäkseni pois, ja sen jälkeen palaan taas keittiöön tekemään hemmetin illallista.

– Minä vannon, että minulla on rakkoja käsissäni, koska olen kokannut niin paljon.

Ramsayn päätös vetäytyä eristyksiin Englannin maaseudulle loma-asuntoonsa on Daily Mailin mukaan aiheuttanut närkästystä paikallisissa asukkaissa.

Lehden mukaan raivostuneet kyläläiset pelkäävät, että Ramsay toi koronaviruksen mukanaan Lontoosta, ja levittää sitä nyt paikallisiin käydessään ostoksilla ja hoitaessaan asioitaan.

Daily Mailin mukaan Ramsay saapui Cornwallin alueelle vaivihkaa yöllä. Sittemmin paikalliset viranomaiset ovat vaatineet tiesulkuja, jotka estäisivät kaupunkilaisten saapumisen loma-asunnoilleen.

The Sunin mukaan useat Ramsayn talon lähettyvillä asuvat paikalliset ovat todenneet, että Ramsayn ”ei pitäisi olla siellä” ja että kokki käy kylän kaupoissa kuin mikään ei olisi vialla.

– Hänen pitäisi viedä itsensä ja perheeseen helvettiin Cornwallista, eräs tuohtunut kyläläinen kirjoitti The Sunin mukaan Facebook-ryhmässä, joka kantaa nimeä ”Sinun ei pitäisi olla täällä”.

– Varakkaat kakkoskotien omistajat luulevat, että muutaman punnan tienaaminen tekee heistä immuuneja virukselle ja kaikille säännöille. He ovat ylimielisiä parhaimpinakin aikoina, ja tämä on näyttänyt kuinka pahoja osa heistä on, toinen totesi.