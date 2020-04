Lotta Hintsan treenimäärä äimistyttää – näin hän harjoittelee valloittaakseen maailman korkeimpia vuoria

Entinen Miss Suomi Lotta Hintsa kertoo Janni Hussin podcastissa arjestaan vuorikiipeilijänä.

Radio Suomipopin viikonloppujuontaja, fitnessmallina ja televisiopersoonana tunnettu Janni Hussi on ryhtynyt tekemään myös podcastia. HussiPodin ensimmäisessä jaksossa Hussin vieraaksi on saapunut vuorikiipeilijä, entinen Miss Suomi Lotta Hintsa.

Hintsa kertoo jaksossa matkastaan kohti vuorten huippuja sekä kurinalaisesta treeniaikataulustaan. Vuorikiipeilijä harjoittelee parhaillaan ensi kesän kiipeilyreissuja varten.

– Teen tällä hetkellä vain 50 prosenttisia viikkoja, mutta kyllä näistä on silti tullut vähintään 20-tuntisia treeniviikkoja. Tänään aamulla tein kolmetuntisen HIIT-treenin, Hintsa kertoo.

– Kolmen tunnin HIIT-treeni? Mulla tuli just pieni burpee-oksennus suuhun, Hussi hämmästelee.

Hintsa paljastaa, että normaalisti hänen treeninsä kestää peräti kuusi tuntia.

– Kevään mittaan kasvatamme niin, että mennään 24 tuntia putkeen, vuorikiipeilijä täräyttää.

Kovassa harjoittelussa kehitetään kuntoa vuorikiipeilyn äärimmäisiä olosuhteita varten.

– Pisin aika, mitä vuorilla on menty putkeen, on noin 40 tuntia. Siinä pidettiin vain semmoinen puolen tunnin nukkumistauko.

– 60 tuntia juoksumatolla on paljon pahempi kuin 40 tuntia vuorilla, Hintsa heittää.

Hussi on varsin vaikuttunut Hintsan motivaatiosta. Hän pohtii, kuinka 40-tuntinen vaellus lyhyillä unilla on edes mahdollista.

– Ne ovat niitä extreme-kokemuksia, että venytetään vähän omiakin rajoja, Hintsa selittää.

Vuonna 2013 Miss Suomeksi kruunattu Hintsa rakastui vuorikiipeilyyn, kun hän kiipesi häämatkallaan Kilimanjarolle vuonna 2016. Sen jälkeen hänen tavoitteenaan oli kiivetä jokaisen mantereen korkeimmalle vuorelle.

– Mitä pidemmälle tässä vuorikiipeilyssä menee, sitä kunnianhimoisemmaksi tavoitteet muuttuvat, hän avartaa.

Enää jokaisen mantereen korkeimman vuoren valloittaminen ei ex-missiä hetkauta. Nykyään hän luo uraa ja elättää itsensä vuorikiipeilijänä. Hintsa valloittaa vuoria yhdessä valmentajansa Donald Bowien ja venäläisen vuorikiipeilijän Denis Urubkon kanssa.

Ystävysten keskustelu kääntyy jaksossa Hussin uran alkuaikoihin. Hän voitti vuonna 2010 Fitnessmalli-kilpailun. Hussi kertoo treenanneensa vuoden ajan kisaa varten.

– Muistan halunneeni sitä niin paljon, että tein ihan kaikkeni sen eteen. En ole sen jälkeen halunnut mitään niin paljon. Mietin sitä ensimmäisenä herätessäni ja viimeisenä, kun kävin nukkumaan. Se oli jo vähän sairaalloista, Hussi myöntää.

Fitnessmalli-kilpailun jälkeen Hussi osallistui fitness-kisoihin. Hän on jakanut Instagramissa kuvan fitness-ajoiltaan. Hän on myös avautunut blogissaan, kuinka kisaaminen laukaisi hänen nuoruutensa syömishäiriön uudelleen.

Hussi toteaa podcastissa, että fitness-laji vaatii kaikkensa antamisen.

– Kuten muussakin kilpaurheilussa, sitä pitää hengittää ja elää, hän painottaa.

Janni Hussi on ollut mukana monissa televisio-ohjelmassa, kuten Selviytyjissä sekä Suurin pudottaja Suomi -ohjelmassa. Hän on juontajana Ennätystehdas-ohjelmassa.

Sittemmin Hussi on lopettanut fitness-urheilun. Hän teki hiljattain uuden aluevaltauksen, kun hän aloitti juontajan työt radio Suomipopilla. Hän nousi alunperin julkisuuteen fitnessmallina. Hussi on ollut tuttu näky myös television puolella, ja hänet on nähty muun muassa ohjelmissa Suurin pudottaja ja Selviytyjät Suomi.