Jessica Simpson poseerasi 17 vuotta sitten ikonisessa kansikuvassa ”vuoden kotirouvana” – julkaisi nyt rehellisen kuvan nykytilanteesta

Koronaviruksen takia kotioloissa viihtyvä Jessica Simpson julkaisi hulvattoman kuvaparin nykyisestä ja 17 vuoden takaisesta tyylistään.

Näyttelijä-laulaja Jessica Simpson, 39, ponnahti julkisuuteen 2000-luvun alussa. Simpsonista tuli nopeasti supertähti – ja sen jälkeen hänet haluttiin kuuluisan Rolling Stone -lehden kanteen.

Vuonna 2003 vaaleakutrinen Simpson nähtiinkin lehden kannessa varsin mieleenpainuvassa kuvassa. Tuolloin 23-vuotias Simpson moppasi kansikuvassa leveästi hymyillen korkokengät jalassa ja yllään pelkät alushousut ja pieni toppi.

Koronaviruksen takia karanteenissa kotonaan oleva Simpson päätti muistella liki 20 vuotta sitten otettua ikonista kansikuvaa julkaisemalla sille hauskan vastineen nykyhetkestä. Tuoreessa kuvassa Simpson hymyilee kotioloissa moppi ja siivoustarvikkeita yllään. Korkokengät tosin ovat vaihtuneet mukaviin ja pehmoisiin sukkiin, ja yllä on jotain muutakin kuin alushousut.

– Vuoden kotirouva näyttää nykyään hieman erilaiselta, Simpson vinoilee kuvatekstissä.

Kuva riemastutti Simpsonin fanit, jotka kommentoivat tähden näyttävän nykyään ihanalta ja samastuttavalta.

– Tämähän on ihan mahtava! Näytät siltä, että sinulla on paljon hauskempaa nykyään.

– Tykkään tästä kotirouvasta paljon enemmän, koska hän on niin paljon samastuttavampi.

– Ihan samalta näyttää kuin Rolling Stonen kansikuvassa!

Jessica Simpson julkaisi legendaarisen kansikuvan Instagram-tilillään.

Myös julkkikset kävivät jättämässä terveisiään hauskaan kuvapariin.

– Jes! Tule ja liity meihin, Beverly Hillsin täydelliset naiset -ohjelmasta tuttu Kyle Richards virnuili saaden tuhansia tykkäyksiä kommentilleen.

Texasilainen Jessica Simpson ponnahti hieman alle 20 vuotta sitten maailman tietoon, kun popparin kappaleet keikkuivat listoilla ja tv:ssä nähtiin tosi-tv-sarja, jossa seurattiin hänen silloista avioliittoaan Nick Lacheyn kanssa.

Simpsonin elämä vaikutti laulajan faneista täydelliseltä ja jopa kadehdittavalta. Todellisuus oli kuitenkin aivan muuta, sillä kuuluisuuden ja hulppean elämäntyylin taustalla kupli lapsuuden trauma, jonka Simpson oli sivuuttanut vuosien ajan.

Laulaja kertoi tammikuussa ilmestyneessä Open Book -elämäkerrassaan, että hän kävi lopulta lähellä täyttä tuhoa turruttaessaan itseään alkoholilla ja lääkkeillä, jotta unohtaisi lapsuudessaan tapahtuneen hyväksikäytön.

– Minä tapoin itseäni juomalla ja pillereillä, Simpson kertoo kirjassaan CNN:n mukaan.

Jessica Simpson miehensä ja kolmen lapsensa kanssa helmikuussa 2020.

Peoplen mukaan Simpson paljastaa elämäkerrassaan, että hän joutui kouluikäisenä lapsena hyväksikäytön uhriksi ja että tapahtumat jäivät vaivaamaan häntä vuosiksi. Vanhat traumat puskivat pintaan vielä pari vuotta sitten, jolloin Simpson tajusi, että hänen oli muutettava elämäntyyliään tai hän voisi kuolla.

Nykyään 39-vuotias Simpson elää tasapainoisempaa ja rauhallisempaa elämää ja on vältellyt kohujulkisuutta. Hän on onnellisesti naimisissa NFL-tähti Eric Johnsonin kanssa ja heillä on kolme lasta.