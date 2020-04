Mitä kuuluu Twin Peaksin tähdille? Hittisarjan alkamisesta 30 vuotta

Twin Peaksin ensimmäinen jakso esitettiin Yhdysvalloissa tasan 30 vuotta sitten. Monet näyttelijöistä muistetaan edelleen parhaiten roolistaan kulttisarjasta.

David Lynchin ja Mark Frostin luoma Twin Peaks -kulttisarja jätti jälkensä 1990-luvun television katsojiin. Huhtikuun 8. päivänä tuli kuluneeksi 30 vuotta siitä, kun kulttisarja Twin Peaksin ensimmäinen jakso esitettiin Yhdysvalloissa.

Ilta-Sanomat selvitti, mitä sarjan tunnetuimmille tähdille kuuluu nyt.

Vuosina 1990–1991 esitetty Twin Peaks on yksi merkittävimmistä television draamasarjoista ja se oli aikanaan jättimäinen yleisömenestys. Sarjasta esitettiin tuolloin kaksi tuotantokautta.

Sarjassa seurattiin teini-ikäisen Laura Palmerin murhatutkimusta sekä Twin Peaksin pikkukaupungin selittämättömiä ja yliluonnollisia tapahtumia ja erikoisia asukkaita.

Lynchin ja Frostin luoman sarjan pelottavan rauhallinen kerronta sekä Angelo Badalamentin säveltämä hyytävä tunnusmusiikki antoivat sarjalle omaleimaisen ilmeen. Mikään ei ollut koskaan aivan sitä, miltä näytti.

Heilasteli huippumallin kanssa

Sheryl Lee ja Kyle MacLachlan vuonna 1992.

FBI:n erikoisagentti Dale Cooperia näytellyt Kyle MacLachlan, 61, on ollut vuosien varrella otsikoissa niin uransa kuin yksityiselämänsä vuoksi.

Lukuisissa elokuvissa näytellyt MacLachlan teki aikanaan ensimmäisen elokuvaroolinsa David Lynchin elokuvassa Dyyni (1984). Heti perään hän sai pääroolin Lynchin elokuvassa Blue Velvet – ja sinisempi oli yö (1986). Selvästi mies teki elokuvarooleissaan vaikutuksen Lynchiin, sillä ohjaaja pestasi hänet mukaan kulttisarjan keskeiseen rooliin.

Kyle MacLachlan näytteli FBI:n erikoisagenttia Dale Cooperia.

MacLachlanin yksityiselämä on ollut puheenaiheena ainakin silloin, kun tähti seurusteli kuusi vuotta huippumalli Linda Evangelistan kanssa. Hän myös oli kahden vuoden ajan suhteessa Twin Peaks -vastanäyttelijänsä Lara Flynn Boylen kanssa.

Desiree Gruber ja Kyle MacLachlan kuvattuna helmikuussa 2020.

MacLachlanilla on sittemmin riittänyt töitä ja hänet onkin nähty esimerkiksi suosituissa Sinkkuelämää- ja Täydelliset naiset -sarjoissa.

Sheriffi muistetaan

Agentti Cooperin kanssa sarjassa yhteistyötä tehnyt sheriffi Harry S. Truman lienee yksi sarjan tunnetuimmista hahmoista.

Harry S. Trumania näytellyt Michael Ontkean, 74, oli mukana myös sarjan kolmannella tuotantokaudella 2017.

90-luvun Twin Peaksin jälkeen Ontkean nähtiin useissa tv-sarjoissa ja elokuvissa. Viimeisimmän roolinsa Ontkean teki elokuvassa The Descendants (2011).

Ontkean asuu Havaijilla ja on naimisissa Susan Senneth Nashin kanssa. Hän oli aiemmin naimisissa näyttelijä Jamie Smith-Jacksonin kanssa. Ex-parilla on kaksi yhteistä lasta: Jenna Millman ja Sadie Sapphire Ontkean.

Kaksoisrooli kulttisarjassa

Sheryl Lee teki Twin Peaksissa tuplaroolin.

Mitäpä olisikaan sarja ollut ilman Laura Palmeria, jota näytteli Sheryl Lee? Lee nähtiin sarjassa kaksoisroolissa, sillä hän näytteli myös Laura Palmerin serkkua Maddy Fergusonia. Tämä oli sarjan luoneen David Lynchin ratkaisu, sillä hän halusi Leelle enemmän näkyvyyttä sarjassa.

Lee nähtiin myös Twin Peaksin vuonna 2017 julkaistulla kolmannella tuotantokaudella.

Sheryl Lee vuonna 1992.

Kolmannen tuotantokauden kuvauksissa Lee tapasi David Duchovyn, jonka kanssa hänellä oli suhde Twin Peaks -aikakaudella 1990-luvun alussa.

Länsi-Saksan Augsburgissa syntynyt Lee kasvoi lapsuutensa ja kävi koulunsa Coloradon Boulderissa.

2000-luvulla Lee, nyt 52, esiintyi Kingpin- ja One Tree Hill – Tunteet pelissä -sarjoissa.

Sheryl Lee kuvattuna vuonna 2014.

Lee on näytellyt myös elokuvissa. Leen tunnetuimpia elokuvia ovat Twin Peaks – Tuli kulje kanssani (1992), Backbeat (1993) ja Äiti Yö (1996).

Sivurooleja tv-sarjoissa

Nyt 52-vuotias Dana Ashbrook näytteli Laura Palmerin poikaystävää Bobby Briggsiä.

Keskushenkilö Laura Palmerin poikaystävää Bobby Briggsiä näytellyt Dana Ashbrook, 52, muistetaan sarjasta nahkarotsistaan ja moottoripyörästään.

Vaikkei suosikkisarja tuonut Ashbrookille suurempaa mainetta tai kunniaa, on hän näytellyt myöhemmin urallaan useissa televisiosarjoissa, kuten Dawson Creekissa. Ashbrook nähtiin myös Twin Peaksin kolmannella tuotantokaudella vuonna 2017.

Dana Ashbrook kuvattuna huhtikuussa 2019.

Ashbrook on naimisissa näyttelijä Kate Rogalin kanssa. Pari meni naimisiin vuonna 2015.

Isän rooli toi suursuosion

Nykyisin 72-vuotias Ray Wise esitti Laura Palmerin isää Leland Palmeria.

Laura Palmerin isää Leland Palmeria sarjassa näytellyt Ray Wise, 72, tuli aikanaan tunnetuksi roolinsa myötä.

Myöhemmin Wise näytteli tv-sarjassa 24 varapresidentti Hal Gardneria. Wise on myös esiintynyt elokuvissa. Hänet on muun muassa nähty elokuvissa Dead End (2005), One Missad Call (2008) ja X-Men: First Class (2011). Wise teki ensimmäisen ääniroolinsa animaatioelokuvassa Superman: Doomsday (2007).

Ray Wise kuvattuna helmikuussa 2020.

Wise on naimisissa elokuvatuottaja Kass McClaskey kanssa. Pari meni naimisiin vuonna 1978 ja heillä on kaksi yhteistä lasta. Poika Gannon McClaskey Wise syntyi 1985, tytär Kyna Wise 1987. Molemmat parin lapsista ovat kokeilleet siipiään näyttelijöinä.

Riutunut olemus hämmensi

Lara Flynn Boyle vuonna 1990.

Yhtä sarjan keskeisimmistä hahmoista näytellyttä Lara Flynn Boylea, 50, ei enää juuri julkisuudessa nähdä. Twin Peaksissa Flynn Boyle esitti Laura Palmerin parasta ystävää Donna Haywardia.

Donnan rooli teki Flynn Boylesta erään aikansa tunnetuimmista naisnäyttelijöistä ja sarjan päättymisen jälkeen hänet nähtiin lukuisissa tv-sarjoissa, kuten Oikeudessa ja kohtuudessa, sekä Men In Black 2 -elokuvissa.

1990-luvun loppu ja 2000-luvun alku olivat kiireistä aikaa, mutta sittemmin näyttelijä on vetäytynyt julkisuudesta lähes täysin.

Flynn Boyle on tehnyt viime vuosina harvakseltaan pikkurooleja elokuvissa, eikä häntä nähdä Hollywoodin julkkiskemuissa.

Lara Flynn Boyle kuvattuna vuonna 2017.

Häntä ei myöskään nähty vuonna 2017 julkaistulla Twin Peaksin kolmannella tuotantokaudella. Flynn Boyle ei itse ole kommentoinut syytä sille, miksi häntä ei nähty uudessa Twin Peaksissa. Sarjan luoja David Lynch on kuitenkin antanut ymmärtää, että näyttelijää olisi pyydetty lukuisia kertoja palaamaan sarjaan, mutta Flynn Boyle oli kieltäytynyt kunniasta.

Fanit ovat spekuloineet, ettei Lara Flynn Boyle halunnut palata sarjaan, sillä hänellä tiedetään olleen erimielisyyksiä David Lynchin kanssa alkuperäisen sarjan kuvauksissa. Flynn Boyle seurusteli myös aikanaan Kyle MacLachlanin kanssa, eikä suhteen uskota päättyneen hyvissä merkeissä.

Näyttelijän riutunut olemus ja valahtaneet kasvot päätyivät vuonna 2016 lehtien etusivuille ympäri maailman.

Tähteä ei ollut enää tunnistaa entisekseen. Flynn Boylen muuttuneen olemuksen syyksi on epäilty epäonnistunutta plastiikkakirurgiaa.

Bob syntyi vahingon kautta

Pelottavana Bobina sarjassa nähty Frank Silva päätyi sarjaan sattumalta.

Silva toimi kuvausjärjestelijänä ensimmäisen jakson kuvauksissa. Kuvausten aikana Silvan hahmo näkyi vahingossa peili kautta kameralle. David Lynch vaikuttui näystä ja halusi Silvan mukaan sarjaan. Yleisilmeellään kauhistuttanut Bob päätyi näin vahingon kautta sarjaan.

Silva kuoli vuonna 1995. Aids koitui hänen kohtalokseen vain 45-vuotiaana.

Suuri pölkky jäi yleisön mieliin

Pölkkynainen eli Catherine Coulson.

Sarjassa legendaarista pölkkynaista esittänyt Catherine Coulson siirtyi taivaallisten tähtien joukkoon syksyllä 2015. Coulson oli kuollessaan 71-vuotias.

Coulson tapasi sarjan luoneen Lynchin jo vuonna 1971 Eraserhead-elokuvansa kuvauksissa. Nelivuotisten kuvausten aikana Lynch sanoi Coulsonille, että hän näki mielessään Coulsonin pitelemässä valtavaa pölkkyä. Viisitoista vuotta myöhemmin Lynch toteutti näkynsä pölkkynaisen roolin muodossa.

Pölkkyä jatkuvasti mukanaan kantaneen ja sen viestejä muille tulkinneen pölkkynaisen oli tarkoitus aikanaan olla mukana myös vuonna 2017 julkaistulla kolmannella kaudella, mutta toisin kävi.

– Menetin yhden rakkaimmista ystävistäni. Catherine oli puhdasta kultaa. Hänellä oli aina aikaa ystävilleen, ja hän oli täynnä rakkautta niin perhettään kuin työtään kohtaan, Lynch kommentoi Catherinen poismenoa aikanaan Peoplelle.

Lynch muisteli myös ystävänsä roolia kulttisarjassa.

– Hän työskenteli väsymättä. Hänellä oli loistava huumorintaju – hän nauroi paljon ja sai muut nauramaan. Hän oli henkinen ihminen, joka meditoi usein. Hän oli pölkkynainen, Lynch muisteli lehdelle.