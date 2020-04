Big Brother -kilpailijat palasivat takaisin ulkomaailmaan epäuskoisina – todellisuus iskeytyi vasten kasvoja

Koronavirusepidemia salattiin pitkään eri maiden Big Brother -kilpailijoita. Monilla on ollut vaikeuksia ymmärtää, kuinka paljon maailma on muuttunut muutamassa viikossa.

Big Brother -ohjelman kuvaukset ovat jatkuneet monissa maissa koronavirusepidemiasta huolimatta. Maaliskuussa saksalainen tv-kanava Sat.1 kuohutti päätöksellään olla kertomatta koronaviruksesta Big Brother -talon asukkaille. Valtavan somemylläkän jälkeen kanava taipui ja ilmoitti asukkaille tilanteesta.

Sama tilanne toistui monien muiden maiden BB-tuotannoissa.

Nyt kuukausitolkulla ulkomaailmasta eristyksissä olleet kilpailijat ovat vähitellen palanneet koteihinsa.

Ruotsin Big Brother -talossa 50 päivää viettänyt Daniel Glasman kertoo The Guardianin haastattelussa, kuinka epätodelliselta kotiin palaaminen hänestä tuntuu.

Kun Glasman asteli BB-taloon koronavirustapauksia oli pääasiassa todettu Kiinassa. 50 päivää myöhemmin virus on maailmanlaajuinen epidemia.

– Yritän sisäistää koko jutun. Minun pitää käsittää, että koko maailma on muuttunut talossa ollessani.

Glasman kertoo The Guardianille, ettei kenelläkään BB-talon asukkaista ollut minkäänlaista aavistusta siitä, kuinka vakavasta asiasta on kyse.

– Kun eristäydyimme ulkomaailmasta, niin emme tienneet missä mittakaavassa virus leviää ja Ruotsissa ei ollut yhtään todettua tartuntaa. Me vitsailimme koronaviruksesta hyväntahtoisesti. Kuvittelemme, että jos kaikki olisi kuin zombieleffassa kun poistumme talosta.

Big Brother -kilpailijoille tiedotettiin koronakriisistä pian sen jälkeen, kun sama oli tehty Saksassa.

– Kaikella kunnioituksella muita BB-kilpailijoita kohtaan, mutta talo ei ollut täynnä rakettitieteilijöitä, Glasman sanoo.

Hän kiittelee tuotantoa suorapuheisuudesta ja siitä, miten koronaviruksesta tiedotettiin asukkaille.

– Tuotannosta varoitettiin, että maailma ei ole enää entisensä.

– Olin talossa 50 päivää hyvin vähäisellä tiedolla ulkomaailman tapahtumista. Oli vaikea pysyä kärryillä mikä päivä tai viikko oli. Pari viikkoa sitten meille kerrottiin tilanteesta. Tuotannosta haluttiin kertoa, että läheisemme ovat turvassa. He halusivat rauhoitella meitä.

– Kanssamme käydyssä keskustelussa meille kerrottiin faktoja, että ravintolat suljetaan, kokoontumiset on kielletty, urheilumatseja ei järjestetä, lentomatkustamisessa on rajoituksia. Me talossa olijat olimme varmaan maailman terveimmät ihmiset.

Kanadassa kuvaukset lopetettiin

Kanadassa Big Brotherin kuvaukset päättyivät ennenaikaisesti 24. maaliskuuta koronaviruksen takia. Ohjelman oli alunperin tarkoitus huipentua 21. toukokuuta esitettävään finaaliin. CBC:n mukaan ohjelman työntekijät olivat kritisoineet, että tuotanto ei ollut tehnyt tarpeeksi tehokkaita varotoimenpiteitä ja monet olivat irtisanoutuneet.

Kukaan kilpailijoista ei voittanut palkintopottia, vaan rahat lahjoitettiin koronavirusta vastaan taisteleville järjestöille.

– Big Brotheriin kuuluu se, että eristetään ulkomaailmasta. On pelottavaa, kun ei tiedä mitä maailmalla tapahtuu, Kanadan BB:ssä asukkaana nähty Hira Deol kertoi kanadalaismedialle.

Katso alla olevalta videolta kilpailijoiden reaktiot, kun heille kerrottiin Big Brotherin kuvausten olevan ohi:

Sen sijaan Brasiliassa ja Ruotsissa Big Brotherin kuvaukset ovat edelleen käynnissä. The Guardianin mukaan brasilialaiset tv-katsojat ovat vaatineet, että terveysalalla työskentelevät kilpailijat poistettaisi talosta, jotta he voisivat auttaa koronataistelussa.