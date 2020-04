Tunnettu romanimuusikko Mertsi Lindgren törmää rasismiin päivittäin: "Vartija tekee ostokset kanssani"

Mertsi Lindgren on opettanut romanikieltä suomalaiskouluissa sekä kertonut säännöllisesti romanikulttuurista erilaisissa tilaisuuksissa. Hän toimii läänintaiteilijana Taiteen edistämiskeskuksessa.

Tänään keskiviikkona vietetään romanien kansallispäivää. Kulttuurivähemmistöön kohdistuva rasismi ei Orkestra Suora Lähetys -yhtyeestä tutun muusikon mukaan ole kadonnut.

Romanit ovat olleet osa suomalaista yhteiskuntaa 1500-luvulta lähtien ja muodostavat edelleen yhden Suomen perinteikkäimmistä kulttuurivähemmistöistä. Suomessa asuu arviolta 10 000–15 000 romania.

Suomessa romaneihin kohdistuva syrjintä ei ole vielä 2020-luvullakaan kadonnut. Näin sanoo tunnettu romanimuusikko Mertsi Lindgren, joka toimii Taiteen edistämiskeskuksessa valtakunnallisena kulttuurillisen moninaisuuden läänintaiteilijana. Hänet tunnetaan myös romanikulttuurin sanansaattajana.

– Minulla on syrjinnästä omakohtaisesta kokemusta. Jos menen uuteen ruokakauppaan, vartija on heti mukanani tekemässä ostoksia, Lindgren kertoo.

Lindgren tunnetaan Orkestra Suora Lähetyksen muusikkona ja puhemiehenä. Yhtye keikkailee usein taiteilijatähti Samuli Edelmannin kanssa.

– Suomessa on edelleen hiljaista ja piilotettua syrjintää, jopa rasismia. Parin viinilasin jälkeen tohdin sanoa sen suoraan: kyllä se suorastaan suututtaa, hän sanoo painokkaasti.

Piilotettu rasismi on Lindgrenin mukaan jämähtänyt rakenteisiin ja käyttäytymiseen, koska sen uskotaan olevan ”ikään kuin hyväksyttävämpää”. Toisinaan rasismia ei hänen mukaansa edes yritetä peitellä. Hän kertoo väitteensä tueksi esimerkin.

– Romaninainen kertoi Facebook-ryhmässä menneensä Nesteelle tankkaamaan autoa. Hän ei saanut tankin luukkua auki, joten hän meni sisälle pyytämään työntekijältä apua. Työntekijä ei ollut kuulevinaankaan, vaikka nainen kysyi apua toistamiseen. Sitten tilanteeseen astui tuttu työntekijä, joka totesi että ”joo mä tunnen tän tyypin” ja meni avuksi, Lindgren kertoo ja huokaa syvään.

Vastaavanlaisia tapauksia Lindgren voisi kuulemma luetella loputtomiin.

Dimitri Grönfors, Mertsi Lindgren ja Timi Järvivuori perustivat Orkestra Suoran Lähetyksen vuonna 2002.

Anteeksipyyntö romanisketseistä

Romaniväestöön kohdistunut syrjintä nousi viime vuoden loppupuolella laajempaan keskusteluun näyttelijän ja nykyisen kansanedustajan Pirkka-Pekka Peteliuksen (vihr) yllättävän ulostulon myötä. Petelius pyysi saamelaisilta anteeksi taannoisia televisiossa nähtyjä vähemmistöihin kohdistuneita sketsejään, mutta ei romaneilta.

Petelius ja hänen koomikkoparinsa Aake Kalliala pilkkasivat romaneja useissa tv-sketseissä. Myöhemmin Petelius ilmoitti olevansa valmis pyytämään anteeksi myös romaneilta, mutta ”vahinko” oli jo ehtinyt tapahtua. Monet romanit pettyivät tv-viihteen monitoimimiehen käyttäytymiseen.

Myös Lindgren on pettynyt, ettei julkista anteeksipyyntöä kuulunut.

– Odotan edelleen, että Petelius pyytää romaneilta anteeksi julkisesti. Jos hän kokee tehneensä väärin yhdelle vähemmistölle, niin eivätkö romanit ansaitse vastaavanlaisen anteeksipyynnön kuin saamelaiset, Lindgren pohtii.

Profilointi tyypillistä

Lindgren toteaa, että tyypillisesti romanit profiloidaan yhdeksi ryhmäksi. Täten yhden henkilön käytös leimaa koko romaniväestön.

– Sen pitäisi olla itsestään selvää, että romaneidenkin joukkoon mahtuu huonoja tapauksia, mutta he eivät edusta kaikkia romaneita. Jos joku käyttäytyy huonosti, monesti erehdytään luulemaan, että se kuuluisi romanikulttuuriin, Lindgren korostaa.

Lindgren tietää, että ennakkoluulojen ja -asenteiden taustalla on syvään uurrettuja perintöjä aikaisemmilta sukupolvilta.

– Ruotsissa on sellainen sanonta kuin före dömd eli ennalta tuomittu. Asenteet romaneita kohtaan tulevat kaukaa esimerkiksi isovanhemmilta. Systeemi toimii niin, että kun henkilö tapaa rappukäytävässä romanin, hän kohtaa hänet sen jonkin tietyn sanonnan, kliseen tai ennakkokäsityksen pohjalta, hän ruotii.

– Pyrin myös ajattelemaan niin, että kun kohtaan rasismia, että se on vain sen yhden henkilön käytöstä, eivätkä kaikki suhtaudu romaneihin sillä tavalla. Yleistäminen on tuhoisaa.

Orkestra Suora Lähetys voitti Ourvision-kilpailun vuonna 2009.

Muusikko alleviivaa, ettei Suomen romaniväestöä tulisi erottaa muista suomalaisista.

– Suomen romaneihin liittyy paradoksi. Meillä on kaksoisidentiteetti: olemme romaneita, mutta yhtä lailla olemme suomalaisia. Romanikulttuurissa on joitain eroavaisuuksia esimerkiksi sosiaalisissa suhteissa tai vanhempien kunnioituksessa, mutta loppujen lopuksi meillä on sama kulttuuri kuin muillakin suomalaisilla. Tämä helposti unohtuu.

Syrjinnästä vapaa yhteisö

Lindgren perusti vuonna 2002 Orkestra Suora Lähetys -yhtyeen Dimitri Grönforsin ja Timi Järvivuoren kanssa. Romanikulttuuri näkyy lauluyhtyeen musiikissa, sen rytmissä, melodiassa, sanoituksissa sekä jäsenten pukeutumisessa.

Orkestra Suora Lähetys esiteltiin ensimmäistä kertaa Talent Suomi -ohjelmassa vuonna 2007, jolloin se selvisi semifinaaliin asti. Vuonna 2009 lauluyhtye teki harppauksen, kun se valittiin loppuunmyydyssä Finlandia-talossa Ourvision 2009 -kilpailun voittajaksi yksimielisin tuomariäänin. Yhtyeeseen kuuluu laulutrion lisäksi Matti Pitkänen, Antti Kivimäki, Valtteri Bruun, Jari Kokkinen, Ricardo Padilla ja Tomi Saikkonen.

Yhtye on tehntyt yhteistyötä Samuli Edelmannin kanssa jo vuosia.

Muusikoiden kesken ei Lindgrenin oman kokemuksen mukaan rasismia tunneta. Orkestra Suora Lähetys on tehnyt yhteistyötä monien tunnetuiden artistien kanssa, kuten Anna Puun, Tuure Kilpeläisen ja Samuli Edelmannin kanssa.

– Minuun teki jo alusta alkaen vaikutuksen se, miten meidät otettiin vastaan eli ihmisinä ja muusikoina, mikä oli mahtavaa. Olimme tottuneet ajattelemaan niin, että meidän nähdään ensimmäisenä mustalaisina.

Edelmannin kanssa yhtye on keikkaillut jo vuodesta 2012 lähtien, ja tehnyt levynkin tämän kanssa.

– Olen vuosien varrella oivaltanut, että muusikot ovat aivan oma ihmisrotunsa. Muusikot ovat värisokeita, he eivät ole kiinnostuneita henkilön etnisyydestä tai taustasta, vaan jokainen otetaan vastaan aitona omana itsenään, Lindgren selvittää.

Mertsi Lindgrenin mukaan musiikkipiireissä on avautunut täysin rasismista vapaa yhteisö.

Keikkojen jälkeen on kuitenkin palattava arkeen, jossa vähemmistön edustaja kohtaa rasismia ja syrjintää päivittäin. Lindgren on vuosien varrella kovettanut pintansa, mutta isänä hän ei sulata lapsiinsa kohdistettua rasismia.

– On ollut kova pala, että 15-vuotiasta poikaani on kiusattu koulussa etnisyyden takia. Sellaista ei kenenkään ihmisen tulisi kokea. Se on järkyttävä, hän harmittelee.

– Ihmisten pitäisi luopua ennakkoasenteista ja stereotypia-ajattelusta sekä uskaltaa kohdata ihminen ihmisenä. Kenenkään, oli romani tai kuka tahansa, ei pitäisi joutua kokemaan sitä, mitä vähemmistöt kohtaavat joka päivä.