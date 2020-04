Laulaja Kikan tytär Sanni, 23, astuu ensimmäistä kertaa julkisuuteen – oli vain 9-vuotias, kun löysi äitinsä kuolleena

Laulaja Kikan tytär Sanni Sirén joutui kokemaan äitinsä menehtymisen traagisella tavalla: hän oli 9-vuotias, kun löysi äitinsä kuolleena sängystä. Nyt Sanni astuu ensimmäistä kertaa julkisuuteen ja kertoo tarinansa.

Tamperelainen Sanni Sirén, 23, on viettänyt elämäänsä sivussa julkisuuden valokiilasta. Se on ollut ensin hänen vanhempiensa ja myöhemmin hänen oma valintansa.

Perusteita esilläoloon kauniilla kosmetologilla olisi näinä somevaikuttajien aikoina omastakin takaa, mutta suurin syy kovaan kiinnostukseen on asia, johon hän ei ole voinut itse vaikuttaa. Vanhemmathan tulevat jokaiselle annettuina, heitä ei voi valita.

Sanni Sirén on Suomen kautta aikojen myydyimpiin naislaulajiin kuuluneen Kikan eli Kirsi Sirénin ja hänen entisen aviomiehensä ainoa lapsi. Kikka menehtyi täysin yllättäen sairauskohtaukseen joulukuussa 2005. Sanni oli silloin yhdeksänvuotias.

Sanni tahtoi kertoa tarinansa äitinsä fanien vuoksi.

Sanni kertoo nyt julkisuudessa ensimmäistä kertaa elämästään. Pitkään pohdittuun päätökseen ovat vaikuttaneet äidin uskolliset fanit, jotka ovat jatkuvasti vuosien varrella osoittaneet ystävällistä kiinnostusta suuren idolinsa tytärtä kohtaan. Sannia lähestytään varsinkin somen kautta, koska haluttaisiin tietää, millainen tyttö siitä Kikan tyttärestä kasvoi.

– Halutaan tietää, miten minulla menee ja onko kaikki hyvin. Äidin fanit ovat vaikuttaneet siihen, että puhun nyt näistä asioista, Sanni Sirén perustelee.

Kikka kuvattuna vuonna 1989.

Sanni on kasvanut huolehtivan ja läheisen isän hyvässä hoidossa, mutta mikään ei voi korvata äitiä. Äidin kaipuu kuuluu itsestään selvästi Sannin elämään.

– Kaipaan äitiä, ei siitä pääse mihinkään.

Onneksi menetys ei enää pyöri jatkuvasti mielessä eikä ole saanut katkeroitumaan.

– Välillä tulee synkkiä hetkiä, jolloin miettii, että miten näin kävi juuri minulle. Mutta ei sille mitään voi, elämä tuo tullessaan mitä tuo ja sillä on mentävä.

Onneksi hyviä muistoja on paljon.

– Muistot ovat yllättävän hyvin mielessä siihen verrattuna, kuinka nuori olin.

Sanni Sirén äitinsä Kikan glittermekossa. Sanni iloitsee siitä, että on melko samankokoinen äitinsä kanssa, minkä vuoksi voi käyttää tämän vanhoja vaatteita.

Kikka ja Sannin isä löysivät toisensa jo 1980-luvun loppupuolella. Sanni syntyi elokuussa 1996, ja seuraavana vuonna vanhemmat avioituivat. Siinä vaiheessa Kikan suurimmat menestysvuodet olivat jo ohi, mutta keikkoja riitti edelleen.

Kikka piti yksityiselämänsä visusti poissa julkisuudesta ja kotioloissa omistautui perheelleen.

– Kotona hän oli kotiäiti ja muualla se laulaja-Kikka. Koti oli turvapaikka, jossa sai olla rauhassa.

Kikka rakasti sisustamista.

– Kodin piti olla kaunis. Se oli äidille tosi suuri juttu, lähellä sydäntä. Se on ihan selkeästi periytynyt myös minulle.

Alle kouluikäistä Sannia vietiin usein Naantalin Muumimaailmaan.

– Uskon, että äiti oli se Muumi-fani enkä minä. Tai ainakin se tuli enemmän sieltä äidin ja iskän puolelta, että aina mentiin sinne.

Sanni pääsi usein myös huvi- ja vesipuistoihin sekä muihin lapsille mieluisiin paikkoihin. Äidin ulkomaankeikoilla hän oli aina mukana, varsinkin Turkissa Sanni muistaa olleensa monta kertaa.

Kikka tykkäsi kokkailla ja Sanni tuli usein koulusta pullantuoksuiseen kotiin.

– Kotona oli pullat odottamassa ja herkkupöytään pääsi aina samantien.

Kikka tunnettiin näyttävistä vaatteistaan. Sannilla on runsaasti äitinsä vanhoja vaatteita, joita hän mielellään käyttää.

Monia äidin tavaroita säilytettiin Sannia varten jo pienestä pitäen. Siksi niitä on niin paljon tallella. Sanni myös käyttää äidiltä jääneitä esineitä ja vaatteita kuten viime vuonna, kun hän juhli syntymäpäiviään äidin käyttämässä kullanvärisessä mekossa. Juhlien teemana oli 80-luku, johon asu sopi oivallisesti.

– Olemme äidin kanssa suht’ samankokoisia, joten pystyn käyttämään äidin asuja. Minulla on niitä monta säkillistä.

Tavaroiden tunnearvo ja merkitys on suuri.

– Tavarat palauttavat tosi paljon muistoja mieleen.

Sanni kertoo saaneensa runsaasti kommentteja siitä, kuinka samannäköinen hän on äitinsä kanssa. Kommentteja tuli runsaasti etenkin silloin, kun Sannilla oli vaaleat hiukset.

Kotinsa seinillä Sannilla on äidin saamia kulta- ja platinalevyjä. Valokuvia on kansiotolkulla, sillä isä oli kova kuvaamaan ja valokuvien lisäksi löytyy myös videoita. Kuvia tulee katseltua, mutta ei liian usein, jotta niitä aikoja ei tulisi kaivattua liikaa.

– Valokuvat herättävät minussa tosi paljon erilaisia fiiliksiä. Kun haluan iloa elämään, kuvia on kiva katsella, koska ne ovat niin tärkeitä.

Sanni joutui kokemaan äidin menetyksen rankalla tavalla. Vanhemmat olivat eronneet ja yhdeksänvuotias tyttö asui pääosin isän luona, mutta vietti viikonloppuja äidin luona. Niin myös kohtalokkaana viikonloppuna joulukuussa 2005.

Lauantaiaamuna Sanni meni äidin makuuhuoneeseen ja huomasi sängyssä olleen äidin kuolleen.

– Siinä vaiheessa tuli pakokauhu, että mitä teen nyt.

Sanni soitti Kikan äidille ja mummi kiirehti paikalle.

– Niin läheltä olen nähnyt sen pahimman asian. On se rankka paikka, mutta nykyään sen on käsitellyt hyvin ja siitä pystyy jo puhumaan.

Kikka kuvattuna vuonna Helsingin Senaatintorilla vuonna 1992.

Sanni asui isän kanssa Nokialla, kunnes muutti 17-vuotiaana Tampereelle silloisen koulunsa lähelle.

– En halunnut olla enää iskän nurkissa, mieluummin lähdin omille teilleni.

Teini-iässä oli aikoja, jolloin Sanni olisi tarvinnut äitiä.

– Kun oli koulukiusausta, tuli tunne, että olisipa itsellä kokonainen perhe ympärillä. Seiskaluokalla minulla ei ollut koulussa juurikaan kavereita.

Sanni ei tiedä vieläkään kiusaamisen syitä, mutta sen seurauksia hän kantaa mukanaan edelleen.

– Koulukiusaaminen on jättänyt minuun ikuiset arvet. Olen todella arka ihmisten kanssa vielä nykyäänkin. Tietyt tilanteet pelottavat edelleen.

Onneksi rohkeus on kasvanut teinivuosista. On tullut vahvuutta ja omaa näkemystä, pärjäämisen tunnetta. Enää jokainen ilkeys ei hetkauta.

Sanni muutti isänsä luota omilleen 17-vuotiaana.

Sanni pitää yleensä matalaa profiilia äidistään. Osa hänen tutuistaan ei ole ainakaan tätä ennen tiennyt hänen olevan Kikan tytär.

– En halua muiden muuttavan käsitystään minusta sen takia, kenen lapsi olen. Haluan ihmisten tutustuvan minuun omana itsenäni.

Sanni on huomannut, että yleensä ollaan hyvin varovaisia, jos hänen kanssaan halutaan ottaa äiti puheeksi.

– Kysyä saa ja vastaan, jos vastaan. Se riippuu ihan siitä, kuinka henkilökohtainen kysymys on.

Sanni saa usein kuulla olevansa äidin näköinen.

– Otan sen kohteliaisuutena. Näytän mielelläni äidiltä.

Kun Sannilla oli aiemmin vaaleat hiukset, yhdennäköisyys korostui.

– Silloin sanottiin, että nyt on ihan Kikka kakkonen, tytär nauraa.

Hän arvelee, etteivät kaikki tohdi mainita yhdennäköisyyttä, jotta ei muistutettaisi kuolleesta äidistä.

– On tietty kynnys sanoa, ei uskalleta tai viitsitä. Pelätään ehkä, että satutetaan.

Kikka kesällä 2002.

Tietyt kasvonpiirteet, ilmeet ja eleet ovat samoja kuin äidillä, mutta myös yhteisiä luonteenpiirteitä löytyy. Järeämmäksi kuvailemaltaan isältä Sanni sanoo saaneensa ohjeita elämään, mutta äidiltä ovat tulleet pehmeämmät puolet. Sanni on kuullut läheisiltä olevansa samaan tapaan herkkä kuin äitikin oli.

– En näytä herkkyyttä. Olen siinä mielessä kuin mies, että vähän piilottelen sitä, mutta olen sisimmässäni todella herkkä.

Herkkyys ei sulje pois lujaa tahtoa. Myös kunnianhimoa löytyy, mutta se ei suuntaudu uran rakentamiseen samalla tavalla kuin äidillä.

– Kunnianhimo ei ehkä tule niin vahvasti esiin, mutta minulla on halua päästä elämässä eteenpäin. Luonteenlujuudesta on aina sanottu, että se on tullut äidiltä.

Kikka esiintymässä kaksi vuotta ennen kuolemaansa vuonna 2003.

Sannia kiinnostaisi työ meikkitaiteilijana. Aikanaan Kikka toimi ennen artistiuraansa Sokoksen meikkipuolella konsulenttina.

– Ehkä se kiinnostus esteettisyyteen tulee sieltä ja kohdistuu sisustuksen lisäksi myös ihmisiin.

Basisti-isältään Sanni sai viisivuotiaana ensimmäiset rumpunsa.

– Olen siitä lähtien paukutellut niitä. Tykkään myös säveltää.

Laulamista Sanni ei mieti. Hän väittää, ettei ääni riitä muuhun kuin suihkussa vedeltyihin balladeihin.

Viime vuosina Sanni on kokeillut vähän vauhdikkaampiakin harrastuksia kuten laskuvarjohyppyjä, ja nyt tämän kevään hankintoihin kuuluu moottoripyörä.

– En ole vielä päässyt ajamaan, kortti pitäisi saada elokuussa.

On selvää, että Sannin kaltaisella kaunottarella olisi ottajia. Yhteiselämää poikaystävien kanssa on kokeiltu, mutta vielä ei ole löytynyt sitä urhoa, joka olisi taltuttanut vahvatahtoisen nuoren naisen. Kiire ei ole mihinkään, vaikka rakas mummi odottaakin jo tyttärentyttärensä häitä.

– Odotan kiinnostuksella, mitä elämä tuo, Sanni hymyilee.