Jaajo Linnonmaa ryöpsäytti radiossa julki mielipiteensä naisten kanssa grillaamisesta – Anni Hautala ei ollut uskoa korviaan

Radio Suomipopilla keskusteltiin tiistaina grillaamisesta. Jaajo Linnonmaa ja Anni Hautala eivät olleet aivan samaa mieltä siitä, miten tehtävät jaetaan miesten ja naisten kesken kesän grillijuhlissa.

Radio Suomipopin Aamulypsyssä käytiin tiistaina kiivas keskustelu grillaamisesta. Jaajo Linnonmaa kertoi tehneensä tarkkaa tutkimusta kahden grillimerkin välillä, sillä hän halusi varmistua, että hankkisi varmasti laadukkaan ja omiin tarpeisiinsa sopivan kaasugrillin.

Tutkimuksen perusteella tuntui liki mahdottomalta valita sopivaa grilliä. Jaajolle tärkeää oli muun muassa se, että grillin kansi tuntuu raskaalta, samoin kuin sen nappulat. Juontaja selosti, että silloin hän tuntee painavansa kaasua, ja olevansa tilanteen herra.

Anni Hautalaa tämä ihmetytti, ja hän koki asian olevan ”miesten juttu”. Pian keskustelu jatkui miesten ja naisten rooleihin grillauksessa. Hautala myönsi, että kaasugrillien kaasupullot pelottavat häntä eikä hän siksi käsittele niitä kovin mielellään.

– Sen takia se onkin, että miehet grillaa, ja naiset preppaa kasvikset, Aamulypsyn kolmas lenkki, Tuukka Ritokoski heitti.

– Se on sama juttu, kun autolla ajaa, että jos sua pelottaa lähteä sinne liikenteeseen, niin ota oikeasti se juusto tai bussi, Linnonmaa tylytti Hautalaa.

Hautalan mukaan miehet saattavat kyllä usein grillata, mutta vain siksi, että kaikki ruoan valmistelutyö vie itse asiassa eniten aikaa.

– Naiset preppaa kaiken ja tekee isoimman duunin. Isoin työ siinä on se, että pilkot ja kaikkea. Sitten on vielä niin, että ne äijät aina polttaa kaiken, koska grillaaminen on vaikeaa, Hautala selosti tuohtuneena.

– HEI, mä oon aina sanonut, että voidaan todella tehdä niin, että sinä teet salaatin ja minä paistan lihat, mutta se on ihan varma, että sä sitten tiskaat ja keräät astiat veks, Jaajo jylisi.

– Ai hyvä luoja, Hautala hämmästeli kollegansa sanomisia.

Kuuntele Aamulypsyn kiivas grillikeskustelu alta!

Hautala totesi Aamulypsyn lähetyksessä myös, että usein naiset joutuvat menemään kylmään saunaan ja laittamaan ruuan sen jälkeen valmiiksi sillä välin, kun miehet saunovat kaikessa rauhassa kunnolla lämmenneessä saunassa.

– Sitten te voitte tulla suoraan pöytään. Ei, kun anteeksi, te grillaatte ja sitten te tulette siihen pöytään, mikä me on katettu, Hautala näpäytti.

Jaajo Linnonmaa ja Anni Hautala ovat olleet kollegoita jo vuosien ajan. Kuvassa kaksikko Kultainen Venla -gaalassa talvella 2018.

Lähetyksen miesten mukaan Hautalan kertomus ei vastannut lainkaan todellisuutta, vaan kärsijöiksi grilli-iltoina päätyvän nimen omaan miehet.

– Menkää te ekaks sinne saunaan, te voitte valmistella sitten ruuat. Mä lämmitän sen saunan, te menette sinne, ja me odotellaan siellä, että jumalauta voi saunassa kestää kauan, ja kurkitaan siellä, kun te käytte uimassa, Linnonmaa vaahtosi

– Sitten te tulette sieltä, ja kukaan ei oo muistanut laittaa puita, niin pääsee istumaan ihan kylmään saunaan, hän jatkoi.

Hautala ei allekirjoittanut kollegansa sanomisia lainkaan. Hänen mukaansa naisten tehtäväksi jää kaiken muun lisäksi usein vielä myös lasten nukkumaan laittaminen sillä välin, kun miehet vähän grillailevat.

– No sinähän sen sanoit! Jaajo hihkui iloisena.

