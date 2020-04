Ex-uutisankkuri Aino Huilaja paljastaa Me Naisissa, millaista parisuhdearki on pakettiautossa – häipyy välillä ovet paukkuen

Aino Huilaja ja hänen puolisonsa Jerry Ylkänen ovat asuneet noin puoli vuotta pakettiautossa. Parisuhde on hetkittäin ollut koetuksella, vaikka pari onkin tottunut liikkuvaan elämään ja tiiviiseen yhdessäoloon.

Siitä on reilut puoli vuotta, kun MTV:n uutisankkuri Aino Huilaja paljasti ottaneensa lopputilin työstään, ja suuntaavansa maailmalle. Huilaja oli hankkinut pakettiauton yhdessä puolisonsa Jerry Ylkäsen kanssa, he olivat remontoineet menopelin ja tehneet siitä kahden ihmisen ja yhden koiran asuttavan matkailuauton.

Lokakuussa Huilaja ja Ylkänen starttasivat autonsa ja suuntasivat sillä Eurooppaan. Pari laittoi Helsingin kantakaupungissa sijaitsevan asuntonsa vuokralle, pakkasi mukaan vain välttämättömyydet ja lähti.

Parin matka eteni hiljalleen Euroopan halki ja myöhemmin Kanariansaarille. Sieltä he palasivat Manner-Eurooppaan koronapandemian puhjetessa, ja ajoivat Pyreneiden vuoristoon Ranskaan. Nyt pari on ollut paikallaan Ranskassa jo tovin, sillä maassa on voimassa ulkonaliikkumiskielto.

Huilaja kertoo nyt Me Naisille, että elämä pienessä pakettiautossa on vaatinut parisuhteelta paljon. Yhdessä reissaaminen oli Huilajalle ja Ylkäselle tuttua jo entuudestaan, sillä he tekivät vuonna 2017 Say what -dokumenttisarjan MTV:lle. Huilaja kokee, että sen ansiosta nykyiselle matkalle oli helppo lähteä.

– En suosittelisi tällaista elämänmuutosta ihmisille, jotka ovat vastikään tutustuneet, Huilaja sanoo Me Naisille.

Toisen naama on alkaa väistämättä välillä ärsyttää, kun yhdessä vietetään 24 tuntia vuorokaudessa. Huilaja myöntää, että etenkin matkan aluksi hänen hermojaan koeteltiin. Pari lähti reissuunsa väsyneinä valmisteluista ja työelämästä, joten pinna oli kireällä.

– Minun luonteellani hermothan siinä menivät, ja aika monesti hypin niille pienille seinille, jotka meillä enää on. Alussa ne tuntuivat kaatuvan päälle toisin kuin nyt. Tässä ollaan jo aikamoisia konkareita, Huilaja kertoo Me Naisten -haastattelussa.

Huilajan mukaan hän on melko temperamenttinen ja ihminen, joka haluaa tehdä ja saada kaiken aina heti. Välillä hän onkin tulistunut ja joutunut sitten vetämään happea.

– Välillä olen lähtenyt ovet paukkuen, mikä on tosi tyhmää eikä lainkaan rakentavaa. Nykyään osaamme jo vetäytyä omiin tekemisiimme ennen kuin tilanne kärjistyy. Uusi arki on pakottanut rauhoittumaan, hän sanoo.

Huilaja kertoi aiemmin tällä viikolla Instagramissa, että hän ja Ylkänen ovat yhä paikallaan Ranskassa, sillä poliisi vahtii ulkonaliikkumiskieltoa helikopterein.

Pari viettää lähes kaiken aikansa pakettiautoonsa sulkeutuneena ja sen läheisyydessä luonnossa. Kaupassa he käyvät vain harvoin.

Huilaja kertoi aiemmin, että pari ei tällä hetkellä ole suunnitellut, miten heidän matkansa jatkuu, vaan he elävät päivä kerrallaan.

Putosi rotkoon

Huilajan matka Euroopan halki on ollut vaiherikas. Hän kertoi maaliskuun alussa Instagramissa ja Van elämää -podcastissaan, että oli vähällä pudota kuolemaansa Kanariansaarilla.

Huilaja ja Ylkänen viettivät tuolloin aikaa La Gomeran vuoristoisessa kansallispuistossa, jossa on runsaasti syviä rotkoja. Huilaja putosi erään rotkon reunamaa useita metrejä ja satutti rytäkässä itsensä.

– Mulla lähti jalat alta ja tajusin saman tien, että tämä ei ole polku, vaan tämä on maanvyörymän tekemä, polulta näyttävä asia, joka johtaa suoraan kohti rotkon pohjaa. Mulla ei ollut enää mitään tehtävissä. Yrität jarruttaa jaloilla, joissa ei ole kenkiä, yrität jarruttaa samaan aikaan käsillä ja takapuolella, kyynärpäillä. Teet kaikkesi ja vauhti vaan kiihtyy, Huilaja kertoi podcastissaan.

Huilaja pysähtyi piikkipensaaseen ja sai sinniteltyä rotkon seinämällä sen varassa. Lopulta Ylkänen sai pelastettua puolisonsa kuormaliinojen avulla, sillä ulkopuolisen avun saaminen vuoristoon olisi kestänyt liian kauan.

– Sittenhän tuli itku, tärinä ja kyyneleet, ja varmaan huutoa ja kiroamista. Suurin osa siitä oli sitä oman tyhmyyden kiroamista, Huilaja sanoo.

– Pelko purkautui siinä, koska se oli yksi hurjimmista kokemuksista omassa elämässäni ehdottomasti.