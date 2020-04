Anna: Satu Taiveaho menee naimisiin – paljasti suhteen neljä kuukautta sitten

Satu Taiveaho kertoo Anna-lehdessä, että hänen ja Ville Virtasen häät järjestetään näillä näkymin loppukesästä.

Entinen kansanedustaja Satu Taiveaho, 43, kertoi viime vuoden lopussa löytäneensä uuden rakkauden Ville Virtasen kanssa. Nyt hän paljastaa Anna-lehden tuoreessa kansihaastattelussa astelevansa Virtasen kanssa alttarille ensi kesänä.

Kihlat pari solmi joulukuussa.

– Järjestämme häät loppukesästä, Satu Taiveaho sanoo Annassa.

Satu Taiveaho ei halua kertoa häiden tarkkaa päivämäärää.

– Muutamme suunnitelmaa, jos koronaepidemia vaatii sitä. Meillä on ajatus aivan tietynlaisista juhlista, joten, jos niitä ei voi järjestää, avioidumme hieman myöhemmin, Taiveaho vihjaa onnellisena lehdessä.

Taiveaho myöntää haastattelussa, että sinkkuvuosi oli hänelle opettavaista aikaa. Nyt hän tietää, mitä hän haluaa.

– En valitse vain puolisoa itselleni. Valitsen miehen, joka on paras mahdollinen ihminen tähän perheeseen. Sellainen Ville on. Haluan koettaa elä hänen kanssaan koko loppuelämän, Taiveaho hehkuttaa Annassa.

Taiveahon ja Virtasen suhde on edennyt vauhdikkaasti. Virtanen paljasti kihlauutisen yhteydessä joulukuussa, että hän on tatuoinut Taiveahon nimen käteensä. Facebookin lisätyssä julkaisussa näkyi kuva kädestä, johon on tatuoitu Satu Kirsikka -nimi.

Helmikuussa Taiveaho kertoi Kymen Sanomille, että hän muuttaa Haminaan kihlattunsa luokse.

– Ainakin aluksi muutamme Villen nykyiseen kotiin. Katsotaan sitten myöhemmin etsimmekö uutta kotia, Taiveaho kertoi Kymen Sanomille.

Haminalainen Ville Virtanen on ollut aktiivinen politiikan saralla Taiveahon tapaan. Taiveaho puolestaan on työskennellyt viime vuodet Suvanto ry:n toiminnanjohtajana.

Taiveaho kertoi erosi puolustusministeri Antti Kaikkosesta noin puolitoista vuotta sitten kymmenen avioliittovuoden jälkeen. Lapsettomuudesta kärsineellä parilla on 6- ja 7-vuotiaat sijaislapset.

Avioeronsa jälkeen Taiveaho kertoi Facebookissa seurustelevansa toimitusjohtajana työskentelevän Marko Torppalan kanssa, mutta suhde kariutui muutaman kuukauden jälkeen heinäkuussa 2019.