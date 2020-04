Avioero tuli laulajatähti Adelelle kalliiksi – ex-mies nappasi muhkeat 159 miljoonan euron erorahat

Adele on pysytellyt poissa julkisuudesta jo jonkin aikaa. Hän on ilmoittanut julkaisevansa uuden albumin syksyllä 2020.

Laulaja Adele ja hänen ex-miehensä Simon Konecki ovat lehtitietojen mukaan saaneet sovittua siitä, miten tähden mittava omaisuus jaetaan.

Laulaja Adele ja hänen ex-miehensä Simon Konecki ovat The Sun -lehden mukaan pyytäneet oikeutta salaamaan avioeropaperinsa. Brittilehden mukaan laulajan ja hänen ex-miehensä ovat päässeet yhteisymmärrykseen siitä, miten tähden mittava omaisuus jaetaan.

Parilla ei ollut avioehtoa ja niinpä ex-mies saa erossa noin 159 miljoonaa euroa. Pari ilmoitti erostaan viime keväänä.

– Erot Hollywoodissa voivat olla rumaa puuhaa ja kestää vuosikausia. Adele ja Simon eivät selvästikään halua joutua siihen tilanteeseen, tähden sisäpiiristä kerrotaan lehdelle.

Adelen kerrotaan pyytäneen oikeudelta, etteivät omaisuuden jakoon liittyvät asiakirjat tule julkiseksi.

Tähden lähipiirin mukaan Adele ja ex-mies pyrkivät näin suojelemaan 7-vuotiasta Angelo-poikaansa. Parilla on lapsen yhteishuoltajuus.

– He haluavat pitää eron yksityiskohdat niin salassa kuin mahdollista lapsensa takia. He yrittävät selvittää ongelmansa.

Brittimedian mukaan laulajan menestys ja kansainvälinen ura löivät kiilaa avioparin välille. Läheisten mukaan Adele viihtyi Los Angelesissa, mutta ex-mies olisi halunnut asua Britanniassa.

Adele on ollut hyvin vaitonainen yksityiselämästään. Tähden edustajat vahvistivat viime keväänä laulajan ja hänen miehensä Simon Koneckin hakeneen avioeroa.

Adele on ollut varsin tarkka yksityisyydestään. Vuonna 2016 Adelen ja Simonin avioitumisesta ehdittiin spekuloida kuukausia, ennenkuin Adele vihjaisi naimisiinmenostaan Grammy-gaalassa.

Tuolloinkin vahvistusta asialle saatiin odottaa lähes kuukausi ennen kuin Adele myönsi Australian Brisbanessa tapahtuneen esiintymisen yhteydessä olevansa naimisissa.

Adele paljasti liittonsa esittäessään kappaleen Someone Like You. Hän omisti sen läheisille ystävilleen ja perheelleen. Adele kertoi, kuinka kappale tuo mieleen vastarakastuneen tunteen.

– En tosin enää voi käydä läpi niitä tunteita, koska olen naimisissa nyt. Olen löytänyt toisen puoliskoni, Adele sanoi tuolloin lavalla.

Adelen kerrottiin järjestäneen pienen piirin vihkiäiset vain ”perheelle ja lähiystäville” pariskunnan 10 miljoonan punnan kodissa Los Angelesissa.