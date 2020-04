Aku Hirviniemi ja Sonja-rakas paljastavat videoilla, miten he todellisuudessa viettävät aikaa kotikaranteenissa: ”Tukehdun nauruun”

Pariskunnan lukuisat kekseliäät videot koronakaranteenista ovat herättäneet viime päivinä hilpeyttä Instagramissa.

Näyttelijä ja tv-tähti Aku Hirviniemi on viettänyt jo hyvän tovin neljän seinän sisällä omaehtoisessa koronakaranteenissa. Seuranaan Hirviniemellä on hänen kumppaninsa, tv-juontaja Sonja Kailassaari. Kaksikko on viihdyttänyt itseään ja muita julkaisemalla lukuisia videoita siitä, miten he kuluttavat aikaansa karanteenissa. Videoita on ilmestynyt säännöllisesti Hirviniemen Instagram-tilille, jota seuraa yli 300 000 fania.

Tuoreimmassa videossa Hirviniemi makoilee lattialla ilman rihman kiertämää. Takana seisova Sonja-rakas heilauttaa golfpallon kohti Hirviniemeä, jonka jälkeen Hirviniemi viimeistelee vitsin osuvasti.

– Ihan mahtavia nää Possen ygösellä sisään jutut! Päätettiin ajankuluksi osallistua! Haastan kaikki mukaan! Merkkaa kenen kanssa tekisit! Hirviniemi naureskelee.

Voit katsoa videon alta painamalla kuvan keskellä olevaa nuolta. Jos video ei näy, voit katsoa sen täältä.

Hilpeä video innosti odotetusti julkkiksiakin kommentoimaan.

– Ens kerralla kaverille rautaysi käteen ja pitää chipata ilmassa suoraan reikään. Saadaan vähän pelkokerrointa, Aleksi Valavuori irvailee.

– NO NYT, näyttelijä Ernest Lawson nauraa.

– Eihän tuossa vielä mitään mutta ois draivilla vetässy saman niin ois tullu sisuskalut perässä, eräs fani heittää.

– Missä FORE huuto?

– Seuraava lyönti kovempaa, ni tulee vauhdikkaammin ulos.

Katsottuja ovat olleet myös Hirviniemen ja Kailassaaren tekemät jumppavideot. Niissä kaksikko yrittää epätoivoisesti päästä toinen toistaan haastavampiin akrobatiaa vaativiin asentoihin.

Voit katsoa videon painamalla kuvan alareunassa olevaa nuolta. Jos video ei näy, voit katsoa sen täältä.

Hirviniemi kokosi hulvattomat yritykset yhteen videoon ja ne saivat useat seuraajat nauramaan katketakseen.

– Making of Jumppakoulu. Eilen julkaistiin pari jumppavideota Sonjan kaa, missä tehtiin yks erittäin helppo juttu. Sit jengi pyys koostetta, jossa näytämme miten tuohon täydelliseen lopputulokseen päästiin. Tässä se on! Hirviniemi velmuilee.

Videoon tulvi runsaasti naureskelevia kommentteja.

– Aivan ihana hyvän mielen video.

– Menee testaukseen!

– Olisitte voittaneet kirkkaasti Talentin.

– Oisko jo online acroyoga-kurssin paikka! Teillä jo promomatsku valmiina.

– Huomenna testataan duunissa!

– Siis ihan parasta.... huutonaurua.

– Herranjumala mä tukehdun nauruun.

Sonja Kailassaari ja Aku Hirviniemi toukokuussa 2018.

Hirviniemi ja Kailassaari ovat olleet yhdessä useamman vuoden. He astuivat yhdessä ensimmäistä kertaa julkisuuteen toukokuussa 2018, jolloin he juhlivat Uuden Iloisen Teatterin Tuhansien ämpärien maa -revyyn kutsuvierasensi-illassa.

Hirvniemi on yksi Suomen tunnetuimpia näyttelijöitä, joka on tähdittänyt muun muassa Putousta, Possea ja Keihäsmatkoja ja useita elokuvia, joista yksi kehutuimpia on rooli vuoden 2017 Tuntemattomassa sotilaassa.

Myös Kailassaari on tuttu tv:stä, sillä hän juontaa Efter nio -ohjelmaa.

