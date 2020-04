Entinen Salatut elämät -tähti Mia Ehrnrooth päätti ottaa ohjat omiin käsiinsä: tekee uuden aluevaltauksen taistellakseen koronavirusta vastaa

Mia Ehrnroothin yritys laajentaa bisnestään kasvomaskien valmistukseen.

Entinen Salatut elämät -tähti, nykyinen yrittäjä Mia Ehrnrooth perusti pari vuotta sitten Aim By Mia -nimisen brändin. Nyt hänen sukkiin erikoistunut yrityksensä on ryhtynyt valmistamaan kierrätetystä puuvillasta tehtyjä kasvomaskeja.

Ehrnrooth painottaa Instagramissa haluavansa kantaa kortensa kekoon koronakriisin keskellä, kun kasvomaskeista on pulaa.

– WHO ja CDC suosittelevat nyt ihmisille kasvomaskien käyttöä, kun liikkuu ihmisten ilmoilla. On kuitenkin erittäin tärkeää, että ihmiset eivät käytä hoitoalan ammattilaisille tarkoitettuja maskeja, koska niitä on vain rajattu määrä terveydenhuollon ammattilaisille. Myöskään kertakäyttöiset maskit eivät ole hyvä ratkaisu. Paras ratkaisu on käyttää kierrätettäviä kankaasta tehtyjä maskeja, Ehrnrooth kirjoittaa.

– Ihmisenä, äitinä ja yrittäjänä pohdin, kuinka voisin olla avuksi. Koska minulla on yhteyksiä muotialaan, aloin tutkia, voisiko maskeja tehdä nopealla aikataululla, hän avartaa.

Ehrnroothin seuraajat kertoivat kommenttikentässä tilanneensa hänen brändinsä valmistamia maskeja. Muun muassa Janni Hussi totesi tehneensä tilauksen.

Eräs kuitenkin kyseenalaisti, suojaavatko kankaiset ja kierrätettävät maskit tartunnan leviämiseltä.

– Alan ammattilaisena olen hyvin kriittinen näihin. Nämä vasta on bakteeripesiä, eivätkä estä pisaratartuntaa. Vaikka idea muutoin kiva, erä seuraajista kommentoi.

Ehrnrooth vastasi kommentoijalle, että kasvomaski täyttää vaatimukset. Hän muistutti myös maskin pesusta.

– Kangasmaskit ovat kuitenkin osoittautuneet toimiviksi. Siksi esimerkiksi WHO ja CDC Yhdysvalloissa nyt suosittelevat niiden käyttöä. Totta kai tärkeää on, että muistaa pestä maskin käytön jälkeen sekä myös muut hygieniaan liittyvät toimenpiteet, kuten käsienpesu, eivät saa unohtua.

Ehrnrooth kertoo perehtyneensä aiheeseen huolellisesti projektia suunnitellessa.

Mia Ehrnroothilla on kaksi lasta. Kuvassa hän pitelee sylissään esikoistaan.

Ehrnrooth näytteli Salatut elämät -sarjassa Cindy Rintalaa vuosina 2009-2014 ja palasi sarjaan vuonna 2016. Nykyään hän työskentelee Aim By Mia -yrityksensä parissa.

Ehrnrooth avioitui Joel Roosin kanssa lokakuussa 2018. Parilla on tammikuussa 2018 syntynyt poika ja joulukuussa 2019 syntynyt tytär.

Puuvillamaskin puhtaanapito tärkeää

Suomessa terveysalan asiantuntijat eivät suosittele yleistä suojainten käyttöä. Työterveyslaitoksen vanhempi asiantuntija Erja Mäkelä ei suosittele suojaimia tavalliseen katukäyttöön.

Sen sijaan Aasian maissa kasvosuojaimia näkee melkein kaikilla.

– Täällä Suomessa on tilaa aivan eri lailla kuin Aasian ruuhkaisissa kaupungeissa. Me yritämme pitää turvaväliä, Mäkelä kommentoi IS:lle.

Maailman terveysjärjestö WHO on varoittanut, että maski saattaa muodostaa riskin käyttäjän kasvoilla.

– Jos käyttäjä riisuu maskia edestakaisin ja koskee sitä likaisilla käsillä, aina on vaarana se, että viruksia joutuu hengitysteihin, Mäkelä kertoi.

Ihmiset ovat ryhtyneet koronan pelossa hankkimaan itse tehtyjä puuvillamaskeja. Mäkelän mukaan maskit vähentävät riskiä tartuttaa tautia muihin lähikontakteissa.

– Muita ne auttavat, ettei suomeksi sanottuna räkä lennä.

Varsinaista käyttäjää maski ei suojaa, jos maskia ei pidetä puhtaana. Mäkelä varoitti, että puuvillamaski kostuu käytössä. Jos maskiin tulee taudin aiheuttajia, kosteat olosuhteet auttavat siinä, että hengitettäessä elimistöön voi päästä taudin aiheuttajia.

Mäkelä ohjeisti, että omatekoinen puuvillamaski pitäisi pukea puhtain käsin. Jos syö tai juo, maskia ei saisi sen jälkeen kosketella.

Maskia riisuttaessa ensin pitäisi pestä kädet, sitten ottaa takanauhoista kiinni, riisua maski ja panna se pesukoneeseen ja pestä uusien ohjeen mukaan 90 asteessa.

Uusi lämpötilasuositus tuli hiljattain Euroopan tartuntatautivirasto ECDC:ltä.