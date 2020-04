Miia Nuutila kävi nuorempana lähellä burnoutia – kokemus opetti paljon: ”Säästi minut täydeltä hulluudelta”

Näyttelijäkonkari Miia Nuutila muistelee aikaa, jolloin intohimo uraa kohtaan oli kääntyä häntä vastaan.

Kiire ja suuret elämänmuutokset ovat viime vuosina pukeneet näyttelijä Miia Nuutilan, 47, arkea. Ja kunnianhimo työhön on yhä hänen arjessaan läsnä.

Viitisen vuotta sitten Nuutila erosi lähes 20 vuotta kestäneestä avioliitosta ja löysi pian sen jälkeen uuden rakkauden. Tällä hetkellä hän nauttii uusioperhearjesta Jean S. -yhtyeestä tutun solistin Antti Paavilaisen kanssa. Espoossa asuvaan perheeseen kuuluvat Nuutilan omat lapset sekä Paavilaisen kaksi lasta.

– Innostun vieläkin töistäni toisinaan liikaa, vaikka takavuosina opin kantapään kautta, kun työrintamalla meni lujaa, Nuutila kertoo.

Kaikkein kiireisimpiä vuosiaan Nuutila eli viitisentoista vuotta sitten, jolloin hänen lapsensa olivat pieniä. Samaan aikaan pyörähti käyntiin suosittu Tahdon asia -televisiosarja, jossa pääroolia esittänyt Nuutila sai Venla-palkinnon. Tuohon aikaan kolmekymppinen näyttelijä ponnahti samalla kertarysäyksellä koko kansan tietoisuuteen – työtarjouksia ja haastattelupyyntöjä sateli.

– Töitä oli tarjolla aivan valtavasti, enkä osannut niistä kaikista kieltäytyä. Olin silloin todella kuormittunut, Nuutila muistelee.

Pian hän sai myös merkittävän juontajapestin Maajussille morsian -ohjelmasta. Elämänrytmi oli rajua. Hän myöntää sen lähes ajaneen hänet burnoutin partaalle.

– Onneksi en ollut aivan nuori tuolloin, mikä säästi minut täydeltä hulluudelta.

Hektinen elämänvaihe jätti jälkensä – myös positiivisessa mielessä. Julkisuus ja raskas työkuorma opettivat häntä löytämään omat rajansa.

– Olen oppinut sanomaan ei ja säästelemään omia voimiani. Kun minulle tarjotaan työprojektia, kuuntelen ensin intuitiivisesti sydäntäni, tuntuuko työ oikealta, näyttelijä painottaa.

Suosittu televisisarja koskettaa näyttelijäänsä

Yksi projekti on ainakin tuntunut enemmänkin kuin oikealta. Nimittäin televisiosarja Ex-Onnelliset, jonka uusimman tuotantokauden kuvaukset ovat pitäneet hänet kiireisenä syksystä lähtien.

Johanna Vuoksenmaan luoma, eroperheistä kertova komediallinen draama on kerännyt aikaisemmilla kausillaan suoratoistopalveluissa ja televisiossa miljoonayleisöt. Eroperheistä kertovasta ohjelmasta on luvassa kaksi uutta tuotantokautta, joista uusin alkaa toukokuussa.

– Sarjan aihepiiri koskettaa hyvin monia, Nuutila näkee.

Miia Nuutila esittää Ex-Onnelliset -sarjassa eroperheen äitiä Laura Kekkosta. Uudella kaudella Eroyhtiöt-taloyhtiön asukkaiden elämässä tuskaillaan joka suuntaan laajenevien perheiden kanssa ja naapuriksi muuttaa jälleen uusi eroperhe.

Kun Ex-Onnelliset-sarja alkoi neljä vuotta sitten, Nuutila ei osannut kuvitellakaan sarjan suosion kantavan näin pitkälle. Myöhemmin hän on oivaltanut, miksi sarja kiehtoo ja viihdyttää yleisöä.

– Erityisesti ihmiset ovat pitäneet sarjan eri ikäisistä henkilöhahmoista, joihin monien on helppo samaistua, Nuutila kuvailee innostuneena.

Nuutila esittää sarjassa eroperheen äiti Laura Kekkosta. Laura kamppailee tulevalla kaudella liiallisen työmäärän aiheuttamien paineiden kautta ja toki perhesuhteet sekä omiin nuoriin että seinänaapurina asuvaan ex-mieheen ja tämän kumppaniin tuovat edelleen haasteellista lisämaustetta Lauran arkeen.

Sarja koskettaa näyttelijää itseäänkin, sillä sen ensimmäistä kautta alettiin kuvaamaan juuri sen jälkeen, kun Nuutila oli eronnut.

– Olen (siis) itsekin sellainen, joka mielellään paiskii töitä. Tiedän, mitkä voivat olla sen seuraukset, vaikka en varsinaisesti ole sairastanut burnoutia tai ainakaan sitä ei koskaan diagnosoitu, Nuutila toteaa mietteliäänä.

Epidemia vei työt

Nyt koko maailmaa koskettava koronapandemia on pakottanut näyttelijän jälleen pysähtymään. Koronan takia teatterit ovat sulkeneet ovensa ja monen kulttuurin ja viihteen taitajan työt ovat loppuneet kuin seinään. Myös Nuutilan kaikki kevään työt peruuntuivat, eikä kesän töistä ole varmuutta.

– Olemme mieheni kanssa yrittäjiä, joten tämä on ollut iso kolaus. Olin ensimmäiset viikot täysin lamaannuksissa, kun tajusin, että kaikki työt on peruttu, Nuutila sanoo.

Miia Nuutila ja Antti Paavilainen avioituivat vuonna 2016.

Nuutila kuitenkin luottaa siihen, että perheen talous kestää ja että uudet työprojektit siintävät edessä loppukesällä. Hän suhtautuukin nyt positiivisesti siihen, että saa viettää aiempaa rauhallisempaa arkea. Perheen herätyskello on armollinen ja ulkoilusta saa nauttia tuntitolkulla.

Passiiviseksi korona ei näyttelijää latista. Kun kalenteri ammottaa tyhjyyttään, Nuutila keksii itselleen ohjelmaa ja tekemistä.

– Innostun asioista nopeasti ja kehitän itselleni tarvittaessa omia projekteja. En minä jää laakerille makaamaan ja surkuttelemaan, vaan sitten pistän tuulemaan, Nuutila naurahtaa.

Vieläkin aika ajoin Nuutila myöntää hurahtavansa työntekoon turhankin innokkaasti ja päivät venyvät pitkiksi. Hän onkin keskittynyt entistä enemmän henkiseen hyvinvointiin esimerkiksi meditaation avulla.

– Se, että elämässäni on aina tullut luontaisia työtaukoja, on varmasti pelastanut minut totaaliselta loppuun palamiselta. Näyttelijän ammatissa työt välillä kasaantuvat, kun toisinaan taas on aikaa hengähtää.

– Pidemmät ajat ilman töitä ovat kuitenkin henkisesti todella raskaita. Nyt tilanteeseen on täytynyt ottaa aivan uudenlainen asenne, hän tiivistää.

Ex-Onnelliset-sarjan 3. kausi alkaa C Moressa 7. toukokuuta.