Toisenlaiset teiniäidit -sarjan Anette odottaa seitsemättä lastaan – lapsilla viisi eri isää, osa asuu sijaisperheissä

Toisenlaiset teiniäidit -sarja pyörähtää jälleen käyntiin toukokuussa. Sarjan 2. kaudella tavataan entistä värikkäämpi kirjo nuoria naisia erilaisista elämäntilanteista. Mukana on esikoistaan odottavia teinejä ja myös kaksi 26-vuotiasta naista, jotka molemmat odottavat jo seitsemättä lastaan.

Itkulta ja turhautumiselta ei vältytä, kun vauva-arki näyttää äideille vaikeat puolensa. Odotusajan seuraamisen lisäksi sarjassa sukelletaan syvälle äitien menneisyyteen, josta paljastuu rankkojakin kokemuksia.

Psykologi Leea Mattila käy tulevien äitien kanssa keskusteluja juuri ennen synnytystä ja tarjoaa asiantuntijan vinkkejä myös katsojien arkeen. Sarjaa juontaa tuttuun tapaan Sami Kuronen, järjestää nuorille vanhemmille yllätystreffejä ja vie tuoreita äitejä harrastamaan kaikkea Bollywood-tanssista vapaalentoon.

Toisenlaiset teiniäidit -sarjassa tutustutaan näihin 12 nuoreen äitiin:

Anette, 26, Hämeenlinna

Anette odottaa seitsemättä lastaan. Tuleva vauva sai alkunsa hetken huumasta, mutta Anette pitää jokaista lastaan siunauksena. Vanhimmat Anetten lapsista asuvat sijaisperheessä ja lapsia on yhteensä viiden eri isän kanssa. Vaikeuksien keskellä Anette turvaa uskoon ja Jumalaan.

Oona, 26, Jämsä

Seitsemän lasta kahdeksassa vuodessa ovat vieneet Oonan ajan niin, ettei hän ole ehtinyt kotikaupungistaan poistua. Lisäksi taustalla kummittelee teininä koettu trauma.

Elisa 17, Vantaa

Elisa odottaa esikoistaan, jonka isä vaihtui uuteen poikaystävään pian raskauden selviämisen jälkeen. Kuitenkin myös vauvan isä haluaa olla mukana perheen elämässä. Tilannetta vaikeuttaa tulehtuneet välit Elisan vanhempaan ja muutto uudelle paikkakunnalle.

Milena, 16, Kajaani

Milenan haaveet tanssimisesta ja autoalasta kaatuivat, kun hän sai 15-vuotiaana tietää olevansa raskaana. Vauvan isä painosti Milenan sänkyyn ja on sittemmin poistunut kuvioista ja asuu Venäjällä.

Maikku 17, Turku

Maikku on vaihtanut koulua kiusaamisen takia seitsemän kertaa. Pelimaailmaan ikävyyksiä paennut nainen on nyt elämänsä käännekohdassa: hän on juuri valmistunut kosmetologiksi ja odottaa esikoistaan. Maikku päätyy eroamaan vauvan isästä ja odottaa pienokaista yhdessä äitinsä tukemana.

Eveliina, 20, Tampere

Eveliina odottaa toista lastaan poikaystävänsä kanssa. Miehellä on myös lapsi aiemmasta suhteesta. Pariskunta oli jo päättänyt erota, mutta antaa rakkaudelleen vielä yhden mahdollisuuden, kun uusi vauva ilmoittaa tulostaan.

Tanja, 21, Kerava

Esikoista odottaessaan Tanja erosi miehestään viime metreillä ennen synnytystä ja saa nyt ensimmäistä kertaa kokea yhdessä odottamisen uuden poikaystävänsä kanssa. Huonot kokemukset kuitenkin kummittelevat mielessä ja uusi ero pelottaa.

Susanna, 19, Tikkakoski

Susanna miehineen odottaa innoissaan esikoistaan. Vihdoinkin heidän elämäänsä tulee muutakin sisältöä kuin sohvalla makoilu. Pariskunta ei opiskele eikä käy töissä ja sosiaalityöntekijät ovat heistä huolissaan.

Henriette, 22, Vantaa

Puoliksi senegalilainen Henriette odottaa toista lastaan ja elää lasten isän kanssa kaukosuhteessa, eri maissa. Pariskuntaa jännittää, ehtiikö isä lentää mukaan synnytykseen ja miten Henriette pärjää yksin kahden pienen lapsen kanssa.

Linda, 23, Kaarina

Linda työskentelee personal trainer -yrittäjänä ja odottaa miehensä kanssa toista lastaan. Supersuorittamiseen tottunut tehonainen turhautuu, kun raskausvaivat laittavat vastaan urheiluhaluille. Esikoisen syntymän jälkeen yli 25 kiloa laihduttanutta Lindaa pelottaa myös raskauskilot.

Suski, 19, Porvoo

Suski on huostaanotettu vanhemmiltaan nuorena ja rakentaa nyt uutta, onnellisempaa perhettä burmalaisen miehensä kanssa. Esikoisen ollessa vasta nelikuinen Suski huomasi olevansa taas raskaana. Nyt Suski kärvistelee yhtä aikaa tukalan raskauden ja pienen lapsen hoitamisen kanssa.

Miisa, 23, Jyväskylä

Odottaessaan toista lastaan Miisalle selviää, että hänen avomiehellään, molempien lasten isällä, on toinen nainen. Miisa käsittelee kriisiään avoimesti ystäviensä, toisten teiniäitien ja Leean kanssa.

Toisenlaiset teiniäidit -sarjan 2. kausi alkaa Ruudussa 18.5. kello 6.30 ja uusi jakso ilmestyy joka maanantai.