Sofia Belórf 30 vuotta! Näin koulukiusatusta pikkukaupungin tytöstä tuli koko kansan tuntema kohukaunotar – muistatko vielä nämä käänteet?

Sofia Belórf täyttää tänään 30 vuotta. Nuoresta iästään huolimatta julkkiskaunotar on kokenut elämässään monenlaisia käänteitä.

Sofia Belórf juhlii tänään 30-vuotissyntymäpäiväänsä. Nuoresta iästään huolimatta Sofia on ehtinyt olla osallisena jo monessa kohussa. Niistä viimeisin, mutta ei suinkaan vähäisin, on suureen huumevyyhtiin liittyvä rikosoikeudenkäynti.

Mutta miten Sofia Belórfista tuli lähes koko kansan tuntema julkkiskaunotar?

Rankka lapsuus Ylivieskassa

Sofia eli lapsuutensa Ylivieskassa yhdessä veljensä, marokkolaisen isänsä sekä suomalaisen äitinsä kanssa. Sofia on kertonut joutuneensa pahasti kiusatuksi nuorempana, sillä Sofia ja hänen veljensä olivat paikkakunnan ainoat ulkomaalaistaustaiset lapset.

– Ala-asteella minua alettiin kiusata taustani ja ulkonäköni takia. Minulla oli paksu, pitkä tukka, ja tytöt nimittelivät rasistisesti huudellen, Sofia muisteli lapsuuttaan vuonna 2016 ilmestyneessä Fit By Sofia -kirjassaan.

Sofia nousi julkisuuteen vuonna 2010 voitettuaan Miss Helsinki -kilpailun.

Sofian vanhemmat erosivat hänen ollessaan 12-vuotias, jonka jälkeen hänen isänsä muutti ulkomaille. Sofia on kertonut, ettei puhunut isälleen vuosiin eropäätöksen jälkeen.

– Suutuin isälleni, koska elämämme oli aika vaikeaa sen jälkeen. En halunnut olla hänen kanssaan missään tekemisissä. Menetin isäni käytännössä silloin 12-vuotiaana ja olemme edelleen hyvin vähän tekemisissä, hän paljasti kirjassaan.

Astuminen julkisuuteen ja Miss Helsinki -titteli

Sofia muutti Ylivieskasta Helsinkiin lukio-opintojen perässä ollessaan vasta 16-vuotias. Neljä vuotta myöhemmin tuolloin Sofia Ruusilana tunnettu kaunotar osallistui Martina Aitolehden järjestämään Miss Helsinki -kilpailuun, ja hänet kruunattiinkin lopulta vuoden 2010 Miss Helsingiksi.

Sofia osallistui vuonna 2011 myös Janina F -mallikilpailuun.

Sofian on kerrottu osallistuneen kilpailuun vain muutaman päivän varoitusajalla Aitolehden pyynnöstä. Kilpailun tuomaristoa syytettiin tuolloin sopupelistä ja voittajan valitsemisesta etukäteen, mutta Aitolehti luonnollisesti kiisti kyseiset syytökset.

Sofia oli toki saanut maistaa julkisuutta jo ennen Miss Helsinki -voittoaan, sillä hän seurusteli Big Brother -ohjelmasta tutun Niko Nousiaisen kanssa. Nousiainen voitti Big Brotherin kuudennen tuotantokauden samana vuonna kuin Sofia voitti Miss Helsinki -tittelinsä.

Avioliitto, tosi-tv ja fitness-tähteys

Sofia ja Niko vihittiin elokuussa 2012 Helsingin Tuomiokirkossa. Sofia asteli tuolloin alttarille näyttävässä häätyylissä, joiden monet huomauttivat olleen lähes identtinen kopio vuotta aiemmin avioituneen tosi-tv-tähti Kim Kardashianin morsiuseleganssista. Sofia otti avioliitossa itselleen kaksoisnimen Sofia Ruusila-Nousiainen.

Sofia ja Niko Nousiainen menivät naimisiin vuonna 2012. Sofia otti tuolloin itselleen sukunimen Ruusila-Nousiainen.

Vuonna 2013 pari nähtiin yhdessä Tavallista elämää -tosi-tv-sarjassa, jossa he kuvasivat elämäänsä päiväkirjatyyliin. Ohjelmassa nähtiin heidän lisäkseen Jussi 69, Heikki Lampela ja Susanna Penttilä. Tuolloin Sofia oli jo ehtinyt innostua kilpailemisesta fitness-lajeissa ja myös menestynyt maailmalla verrattain hyvin.

Sofia voitti bikini fitneksen SM-kilpailut vuonna 2015. Samana vuonna hän vei nimiinsä myös lajin maailmanmestaruuden.

Vuonna 2015 Sofia voitti bikini fitneksen Suomen mestaruuden. Titteli poiki Sofialle mahdollisuuden edustaa Suomea myös fitnesslajien MM-kilpailuissa Budapestissa. Sofia voitti oman sarjansa ja hänet kruunattiin bikini fitneksen maailmanmestariksi. Samana vuonna hänet palkittiin Suomessa vuoden fitness-urheilijana.

Tuolloin fitneksen maailmanmestaruudesta sai palkinnoksi ammattilaiskortin. Sofia kuitenkin kieltäytyi palkinnosta todeten, että halusi vielä kehittää itseään amatööritasolla. Lopulta Sofia ei kuitenkaan enää koskaan noussut fitnesslavoille.

Uusi nimi, avioero ja muutto ulkomaille

Joulukuussa 2016 Sofia ilmoitti yllättäen vaihtaneensa sukunimekseen Belórf, joka oli hänen isänsä sukunimi. Sofia perusteli tuolloin päätöstään sillä, että ranskalaislähtöisellä sukunimellä olisi helpompaa luoda uraa ulkomailla mallintöiden ja fitneksen parissa.

– Vuosien pohdinnan jälkeen, päätin reilu kuukausi sitten vaihtaa alkuperäisen ja isäni sukunimen takaisin. Ruusila on siis äitini sukunimi, joka tuli minulle vasta kun äitini ja isäni erosivat, Sofia kertoi tuolloin blogissaan.

Sofia vaihtoi nykyiseen Belórf-sukunimeensä vuonna 2018. Nimi on alunperin hänen isänsä.

Sofia ja Niko ilmoittivat erostaan helmikuussa 2017. Avioeroprosessi tuli päätökseensä kuitenkin vasta marraskuussa 2018.

Helmikuussa 2017 Sofia ja Niko kertoivat ottavansa avioeron. Sofia totesi tuolloin parin pitäneen aluksi vain taukoa suhteestaan, mutta päättäneen myöhemmin erota. Eron syyksi Sofia kertoi tuolloin sen, että yli seitsemän vuotta yhdessä ollut pariskunta oli yksinkertaisesti kasvanut erilleen. Virallinen avioerosta tuli kuitenkin vasta marraskuussa 2018.

Eroprosessin keskellä Sofia päätti yllättäen muuttaa ulkomaille. Elokuussa 2017 Sofia pakkasi omaisuutensa ja muutti Lontooseen yhdessä vuoden 2014 Miss Suomen Bea Toivosen kanssa.

Uusi suhde, muutto Espanjaan ja rikosoikeudenkäynti

Marraskuussa 2018 Sofia ilmoitti Instagramissa muuttaneensa Espanjaan. Samalla hän muutti avoliittoon liikemies Niko Ranta-ahon kanssa. Parin koti sijaitsi Marbellan Puerto Banuksella, jota pidetään rikkaiden ihmisten asuinalueena.

Sofia edusti marraskuussa 2019 Miss Helsinki -finaalissa. Se oli hänen ensimmäinen edustustilaisuutensa hänen tutkintavankeutensa jälkeen.

Sofia jakoi sosiaalisessa mediassa runsaasti kuvia kodistaan ja elämästään ja ulkopuolisten silmiin näytti siltä, että pari eli varsinaista luksuselämää. Kulissit alkoivat kuitenkin murtua heinäkuussa 2019, kun pariskunta pidätettiin Espanjassa törkeistä rikoksista epäiltynä.

Alkuun Sofiaa epäiltiin todennäköisin syin tuottamuksellisesta rahanpesusta. Hän joutui tutkintavankeuteen, josta hänet vapautettiin viikkoa myöhemmin. Nyt Sofiaa epäillään kahdesta rahanpesusta sekä huumausainerikoksesta osana Suomen kaikkien aikojen laajinta huumerikosvyyhtiä, jossa syytettynä on kaikkiaan 54 henkilöä.

Sofia on syytettynä rikosoikeudenkäynnissä, jossa on yhteensä 54 syytettyä. Hän näyttäytyi Helsingin käräjäoikeudessa viimeksi 2. huhtikuuta.

Sofian puoliso Niko Ranta-aho on ollut tutkintavankeudessa kiinniotostaan lähtien ja hän on toinen jutun pääepäillyistä Janne ”Nacci” Tranbergin ohella. Maaliskuussa Ranta-aho tunnusti lähes kaikki syytteensä.

– Tällaista elämä välillä on. Ylä- ja alamäkiä. Mutta toisilla se on vain julkisempaa kuin toisilla ja se tekee siitä raskaampaa. Mutta näillä korteilla mennään, mitä on annettu, Sofia kommentoi tapausta Instagram-tilillään tammikuussa.