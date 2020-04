Poptähti Selena Gomez salasi mielenterveysongelmansa vuosien ajan – avautuu nyt diagnoosistaan

Selena Gomez sanoo diagnoosin kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstä olleen hänelle suuri helpotus.

Poptähti Selena Gomez paljasti perjantaina Miley Cyrusin kanssa tekemässään Instagram-livessä, että hänellä on todettu kaksisuuntainen mielialahäiriö.

Gomez, 27, kertoi Intagramissa käyneensä hiljattain hoitolaitoksessa keskustelemassa voinnistaan. Gomezin mukaan hänellä on ollut mielenterveysongelmia jo vuosien ajan, mutta vasta nyt hän ymmärtää, mistä kaikki vaikeudet johtuvat.

– Vuosien vaikeuksien jälkeen ymmärsin, että minulla on kaksisuuntainen mielialahäiriö, Gomez totesi Instagramissa.

– Se auttoi, kun sain tietää sairaudesta enemmän. Minua ei pelota, nyt kun tiedän mistä on kyse.

Viime vuodet ovat olleet poptähdelle hyvin vaikeita. Gomez piti pitkän tauon julkisuudesta ja hän on puhunut avoimesti masennuksestaan ja terveysongelmistaan. Laulaja sairastaa sairastaa lupusta eli punahukkaan, joka on Terveyskirjaston mukaan reumasairauksiin kuuluva autoimmuunitauti.

Se on Terveyskirjaston mukaan yksi monimuotoisimmista ihmisen sairastamista taudeista, jonka oireet vaihtelevat lievästä ihottumasta ja nivelsäryistä aina vakaviin munuais- ja keskushermostotulehduksiin asti.

Gomez joutui pitämään keikkataukoa ja vetäytymään julkisuudesta, sillä sairautta hoidettiin kemoterapialla. Mediassa spekuloitiin, johtuiko laulajan tauko päihdeongelmista, mutta myöhemmin hän paljasti Billboardin haastattelussa, että kyse oli vakavasta sairaudesta.

– Halusin sanoa, että teillä ei ole aavistustakaan. Olen kemoterapiassa, te olette kusipäitä. Kovetin itseni, kunnes sain itseluottamukseni jälleen takaisin, Gomez kuvaili, miltä tuntui kuulla tauon johtuneen päihdeongelmista.

Selena Gomez on puhunut vaikeuksistaan avoimesti julkisuudessa.

Gomez on kertonut sairauden vaikuttaneen terveydentilaansa ja painoonsa hyvin radikaalisti. Laulaja on sanonut, että tilanne on aiheuttanut hänelle paljon ahdistusta, sillä hän kamppaili pitkään sairautensa ja painonsa kanssa salaten asian julkisuudesta.

– Mielenterveyttä on hoidettava koko loppu elämän ajan. On päiviä, jolloin on vaikea nousta sängystä ja saan paniikkikohtauksia. Tämä kaikki on osa elämääni, Gomez totesi alkuvuodesta radiohaastattelussa.

Gomez on viettänyt suurimman osan elämästään parrasvaloissa ja hän uskoo sen olevan osasyy ahdistuneisuuteensa ja masennukseensa. Laulaja on sanonut haastatteluissa haluavansa olla esikuva nuorille ja auttaa omalla esimerkillään mielenterveysongelmista kärsiviä nuoria.

– Haluan elää maailmassa, jossa 11-vuotiaat eivät tee itsemurhaa somessa tapahtuvan kiusaamisen takia. Se on todellinen kutsumukseni. Minualla on monia unelmia ja ideoita siitä, miten voin auttaa ihmisiä.