Kylie Jenner, 22, paljasti Instagramissa omat hiuksensa – tältä hän näyttää ilman peruukkia

Kylie Jenner julkaisi harvinaisen videon ilman peruukkia.

Tosi-tv-tähti ja meikkimoguli Kylie Jenner tunnetaan alati muuttuvasta hiustyylistään. Sometähden hiusten väri ja pituus vaihtelee miltei viikoittain ja Kylie onkin sanonut suosivansa peruukkeja.

Nyt Instagramin seuratuimpiin naisiin lukeutuva Kylie, 22, esittelee somessa omat hiuksensa.

– Matka terveempiin hiuksiin, Kylie kirjoittaa Instagramin Stories-osiossa ja pöyhii hiuksiaan kameran edessä.

Kylie Jennerin omat hiukset on värjätty tummanvaaleiksi.

Tähden omat hiukset on värjätty tummanvaaleiksi ja ne ulottuvat olkapäille. Yleensä Kylie nähdään julkisuudessa tummissa ja pitkissä kutreissa tai pastellinsävyisissä peruukeissa.

Viime aikoina Kylie on nähty Instagramissa muun muassa tällaisissa peruukeissa:

Hän on kertonut Instagramissa olevansa koronakaranteenissa ja pysyttelevänsä visusti kotona. Niinpä Kylie on tinkinyt kauneudenhoidostaan ja totutellut luonnollisempaan tyyliin.

– Tämä on ensimmäinen kerta kun olen ollut oikeissa hiuksissani, hän sanoo Instagramissa.

Viime vuonna Kylie purjehti Met-gaalan punaiselle matolle tällaisessa peruukissa.

Peruukkien lisäksi hän on luopunut akryylikynsistään.

– Minulla on niin epämukava olo luonnollisissa kynsissäni. En osaa kirjoittaa enää puhelimella, Kylie tuskailee.

– Minun ei olisi edes tarvinnut luopua kynsistäni, mutta tämä on hyvä aika luopua peruukeista, tekokynsistä ja tekoripsistä, hän perustelee.

Kylie on hehkuttanut, että peruukit ovat taas muotia hänen ansiostaan.

Kylie Jennerillä on Instagramissa uskomattomat 168 miljoonaa seuraajaa. Kylie on kertonut haastatteluissa huomanneensa, että fanit seuraavat herkeämättä mitä hänellä on yllään ja millainen hiustyyli hänellä milloinkin on.

– Peruukit tulivat muotiin minun ansiostani ja nyt kaikki käyttävät peruukkeja. Teen mitä tahdon ja ihmiset seuraavat perässä, hän on todennut Marie Clairen haastattelussa.