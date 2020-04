Mensan testissä huippupisteet saaneen BB-Eeviksen tie miljonäärivisassa tyssäsi tähän kysymykseen – olisitko tiennyt vastauksen?

Big Brother Suomesta tuttu Eeva-Leena testasi tietämystään lauantain Haluatko miljonääriksi -jaksossa.

Monien suomalaisten suosikkiohjelma Haluatko miljonääriksi? palasi ruutuihin tänä lauantaina. Uuden kauden avausjaksossa suurta rahapottia itselleen tavoittelevat Big Brother Suomi -talosta tutut asukkaat.

Ensimmäisenä tietämystään pääsee testaamaan Eeva-Leena Keskinen eli Eevis.

Peli etenee aluksi helposti, mutta neljäs kysymys alkaa tuottaa päänvaivaa. Kysymys kuuluu: ”Kenen elämästä kertoo elokuva Rocketman?”. Eevis kertoo, ettei hän ole elokuvasta koskaan kuullutkaan ja päättää turvautua yleisön apuun. Yleisö tietää, ja peli jatkuu.

Seuraavaksi Eeviksen hyvän pelivauhdin pysäyttää seitsemäs kysymys: ”Mikä seuraavista valtioista ei pelaa Suomen kanssa samassa alkulohkossa jalkapallon kesän 2020 EM-kisoissa?”.

Eevis kilauttaa opiskelukaverilleen Juholle, joka hänen mukaansa tietää kaikesta kaiken. Juho tietääkin vastauksen saman tien.

Eeviksen tie katkesi yhdeksänteen kysymykseen.

Yhdeksäs 7 000 euron arvoinen kysymys pysäyttää Eeviksen pelin. Kysymys kuuluu: ”Mikä yritys omistaa verkkopelien striimauspalvelun Twitchin?”.

Eevis päättää jättää vastaamatta kysymykseen ja lähtee kotiin 5 000 euroa rikkaampana.

Eeva-Leena sai Mensan testistä parhaan mahdollisen tuloksen, mutta erosi sittemmin yhdistyksestä.

Haluatko miljonääriksi? -sarjan uudella kaudella tavisten lisäksi miljoonaa itselleen tavoittelee suuri joukko tv:stä tuttuja kasvoja. Mukana kisaamassa ovat paitsi Big Brother Suomi -talosta tutut kilpailijat myös Temptation Island Suomen pariskunnat, The Voice of Finlandin laulajat, Poliisi-sarjan lainvalvojat, Selviytyjät Suomen kilpailijat, tubettajat, kansanedustajat sekä stand up -koomikot.

Haluatko miljonääriksi? lauantaisin kello 20:00 Nelosella ja Ruudussa. Nelonen ja Ilta-Sanomat kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.