Jyrki Sukula kyllästyi eristykseen ja vuokrasi itselleen karaoketaksin – ajelu päättyi lyhyeen, mestarikokki kertoo nyt miksi

Tv-kokki keksi itselleen viihdyttävää tekemistä perjantai-illan ratoksi.

Italiassa asuva huippukokki Jyrki Sukula on tällä hetkellä Suomessa töidensä takia. Hän on pysytellyt viisi viikkoa tilapäisessä majoituksessa Helsingissä yksikseen, sillä hänen perheensä jäi kotiin Italiaan.

Sukula kuitenkin kyllästyi kykkimään sisällä ja päätti tehdä jotain tavallisesta poikkeavaa – jotain todella repäisevää. Suosikkikokki lähti huristelemaan karaoketaksilla yksin ympäri kyliä.

– Idea lähti siitä, kun ravintolat menivät kiinni ja piti keksiä itselleni jotakin tekemistä. Mietin, että pitäisikö sitä lähteä laulamaan karaokea, Sukula kertoo IS:lle.

Sukula vuokrasi itselleen perjantai-iltana tunniksi karaoketaksin, joka luonnollisesti soveltui ideaan mainiosti. Suosikkikokki mennä tempaisi J. Karjalaisen tunnetun biisin Mies jolle ei koskaan tapahdu mitään.

– Vedin kaksi biisiä. Kävin myös viihdeohjelma Possen haastattelussa ja lähdin kotiin, hän tiivistää.

Ilta ei siis venynyt myöhään, sillä tv-kokki halusi suunnata lenkkipolulle jo aamukahdeksalta lauantaina. Hän on pyrkinyt ylläpitämään säännöllistä päivärytmiä.

– Työskentelen aamusta iltaan, joten rutiinit ovat tärkeitä, hän sanoo.

Ilman seuraa Sukulan ei kuitenkaan tarvinnut iltaansa viettää, sillä hän kuvasi reissuaan livenä Facebookin.

Sukulan tempaus piristi kotisohvan katsojia, jotka olivat vahvasti hengessä mukana. Video keräsi satoja kommentteja, ja monet heittivät biisiehdotuksia karaokelistalle.

– Tulevaa Voice Of Italy -kamaa!

– Saako tilata pihalle laulamaan?

– Parasta viihdettä tänään!

– Ihan huippu!

Perhettä kova ikävä

Sukula saapui viitisen viikkoa sitten Suomeen Suomalainen menestysresepti -televisiosarjan kuvauksia varten. Koronakriisin puhjetessa hän päätti olla palaamatta kotiinsa Italiaan.

– Minun oli jäätävä, sillä muuten olisin joutunut karanteeniin Italiaan. Työkuvioni ovat tällä hetkellä täällä Suomessa, Sukula painottaa.

Jyrki Sukula kaipaa Italiassa asuvaa perhettään.

Jyrki ja Riikka Sukulalla on talo ja viinitila Italian Piemontessa. Pariskunnan kaksi tytärtä ovat kouluiässä. He ovat nyt etäopetuksessa, sillä kaikki Italian koulut on toistaiseksi suljettu.

Italiassa Sukulat asuvat noin 500 ihmisen kylässä. Lähin naapuri on 300 metrin päässä. Tartuntariski on Sukulan mukaan pieni.

– Perhe voi Italiassa hyvin, hän kertoi IS:lle maaliskuussa.

Sukula näkee perhettään vain videoiden välityksellä. Kotiin paluustaan Sukula ei luonnollisesti vielä tiedä.

– Ikävä on tietysti kova, Sukula harmittelee.

Koronatilanne ei ole vaikuttanut merkittävästi Sukulan omiin töihin, mutta hänen muutama puhekeikkansa on peruttu ja ravintolat on luonnollisesti suljettu. Hän on pahoillaan muun muassa ravintolayrittäjien puolesta.

– Tilanne on aivan katastrofaalinen. Ravintoloiden sulkeminen vaikuttaa niin monien ihmisten tuloihin, hän tietää.