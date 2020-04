Uutistoimittaja joutui etätöihin ja teki lähetystä keittiöstään – sitten kameran eteen tupsahti unohtumaton näky

Uutistyö voi olla haastavaa kotioloista. Varsinkin, jos samassa talossa asuu paidaton isä.

Moni työskentelee nyt koronaviruksen vuoksi kotoa – niin myös yhdysvaltalainen uutistoimittaja Jessica Lang. Floridalaisen SSN-uutiskanavan toimittajana työskentelevä Lang aloitti etätyöt viime viikolla, ja tekee nyt uutisraportteja muun muassa kotinsa keittiöstä.

The Mirrorin mukaan Lang valjasti äitinsä kameramieheksi, sillä hän asuu vanhempiensa kanssa. Homma luistikin mallikkaasti, kunnes se ei enää luistanut.

Lauantaina Lang julkaisi Twitterissä videon, jolla hän kertoo uutisraporttia keittiönsä suojista. Kesken lauseen Langin huomio kiinnittyy hänen äitiinsä, joka elehtii epätoivoisesti.

– Äiti, mitä sinä teit? Lang parkaisee.

Pian hän tajuaa, että hänen äitinsä ei tehnyt mitään, vaan kyse on hänen Kevin-isästään, joka pölähtää näkyviin kuvaan. Kaikkien harmiksi Kevin on juuri pukemassa paitaan ylleen ja ruutuun lävähtää hänen paljas ylävartalonsa. Kevin yrittää paeta kuvasta, mutta vahinko on jo tapahtunut.

– ISÄ! Voi paska, Lang parahtaa videolla.

Langin haastavat etätyöolosuhteet ovat herättäneet Twitterissä runsaasti hilpeyttä, ja videota pieleen menneestä uutisraportista on katsottu jo liki 800 000 kertaa.

– Tee töitä kotoa, he sanoivat. Se on hauskaa, he sanoivat, Lang itse toteaa videon yhteydessä.

Langin videota on myös kommentoitu ahkerasti. Moni etätyöolosuhteidensa kanssa kamppailut on kertonut samaistuvansa siihen täysin ja saaneensa siitä kaipaamaansa vertaistukea.

– Hei hänellä on sentään housut, eräs kommentoija lohduttaa Langia.

– Minä tarvitsin nämä naurut. Katson tätä uudelleen ja uudelleen, toinen toteaa.

– Tuo on niin hauskaa, mutta niin tyypillistä isille.

Lang ei ole ainoa, joka on joutunut kamppailemaan etätyöhaasteiden kanssa. IS kertoi aiemmin eräästä esimiehestä, joka tupsahti etäpalaveriin perunana, eikä osannut enää muuttaa kuvaansa normaaliksi.

Ex-kiekkoilija Jere Karalahden puoliso Nanna Karalahti puolestaan paljasti MTV:llä, että hänen etätyöhönsä ovat tuoneet lisämaustetta perheen lapset.

Karalahden mukaan toinen perheen lapsista ilmoitti kesken äitinsä vetämän etätreenin, että hänellä oli vessahätä. Myöhemmin hätä paljastui odotettua suuremmaksi.