Voiko suloisempaa olla? Anna Puu sai tyttäreltään liikuttavan viestin – ”Koen onnistuneeni kotiopettajana ja äitinä”

Anna Puun tyttären suloinen viesti herkistää somessa.

Poikkeustila on muuttanut kaikkien suomalaisten arjen ja monissa suomalaiskodeissa on siirrytty koronaepidemian vuoksi etäopetukseen. Näin on tehty myös muusikko Anna Puun perheessä.

Laulaja julkaisi lauantaina Instagramissa suloisen kuvan lapusta, jonka hänen 9-vuotias tyttärensä oli sujauttanut hänelle.

– Moi Äiti. Kirjoitin äidin isolla koska rakastan sua maailman eniten. Oot rakas. Ihanaa, et oot mun Äiti! tytär kirjoittaa

– Join aamukahvia ja luin Hesaria kun syliini kiikutettiin tällainen lappu. Kielioppia ja rakkaudentunnustuksia. Tunnen onnistuneeni sekä kotiopettajana että äitinä, laulaja iloitsee.

Herttainen rakkauslappu on herkistänyt monet laulajan someseuraajista. Radiojuontaja Tinni Wikström kommentoi liikuttuneensa viestin nähdessään.

– Liikutuin kyyneliin tästä...terveisiä sinne, Wikström kirjoittaa.

– En ehkä kestä! Instagramissa ihastellaan.

– Noi on niin ihania, kun tulevat yllättäen ja sit miettii et, apua oonko ansainnut tämän ja mistä tulikaan naputettua viimeksi.

– Vilpitön rakkaudentunnus tyttäreltäsi, Instagramissa herkistellään.

Anna Puu on kertonut Me Naisten haastattelussa tienneensä aina haluavansa äidiksi. Hänen ja ex-puolisoin tytär syntyi vuonna 2010.

– Minulle olisi ollut katastrofi, jos en olisi tullut äidiksi. Se rakkaus vain on minussa. Äitiys maadoittaa, saa asiat oikeisiin mittasuhteisiin ja pakottaa tiettyjen rutiinien pariin, Anna on kertonut Me Naisille.

Anna Puu kuvattuna Hartwall Arenalla marraskuussa 2019.

Laulaja on todennut, ettei hän kaipaa lisää lapsia, vaan on erittäin onnellinen nykyisestä elämäntilanteestaan. Laulaja on seurustellut jo useiden vuosien ajan tuottaja Jukka Immosen kanssa.

– Minua ahdistaa uudestaan vapauden menettäminen, enkä siksi haaveile useammasta lapsesta. Joillekin se on vaikea pala. Ihan kuin minulla olisi joku velvollisuus tehdä lisää lapsia. Tyttäreni kannalta on ikävää, että hän ei tule kokemaan sisarusrakkautta. Onneksi hän on todella läheinen serkkutyttönsä kanssa, laulaja sanoi Me Naisille.