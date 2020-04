Jasmin Hamidin työt loppuivat ja sijoitukset romahtivat – kertoo blogissaan, kuinka aikoo pärjätä taloudellisesti koronaepidemian aikana

Juontajana ja näyttelijänä tunnettu Jasmin Hamid kertoo blogissaan karsineensa kuukausittaisia kulujaan koronan takia.

Jasmin Hamid kertoo Hyvän päivän varalle -blogissaan, miten koronaepidemia ja karanteeni ovat vaikuttaneet hänen arkeensa. Hamid on kertonut blogissaan muun muassa sijoituksistaan ja siitä, kuinka hänen perheessään menetellään rahan suhteen.

Hamid on ollut naimisissa Santtu-puolisonsa kanssa vuodesta 2015 alkaen ja parin perheeseen lukeutuu myös reilun vuoden ikäinen poikalapsi.

Hamid sanoo olevansa hoitovapaalla ja hänen tulonsa koostuvat puhuja- ja juontokeikoista. Koronan takia kaikki työkeikat on kuitenkin peruttu ja se näkyy myös hänen taloudessaan.

– Koronakriisi on iskenyt omaan talouteeni toden teolla. Olen hoitovapaalla ja teen puhuja- ja juontokeikkoja henkeni pitimiksi. Kaikki kevään ja kesän esiintymiset peruuntuivat yhdessä päivässä ja muutama Instagramin puolelle sovittu kaupallinen yhteistyö niin ikään, Hamid kertoo blogissaan.

Hän kirjoittaa, että myös osakesalkun arvo on laskenut koronakriisin takia. Hän kuvailee alussa hätääntyneensä siitä, miten hän tulisi taloudellisesti selviämään.

– Ensin olihan ihan cool koronan suhteen. Sitten tuli kauhea epätoivo siitä, että joudumme taloudelliseen ahdinkoon, enkä saa mistään tuloja menojen rullatessa entiseen malliin. Hyvä kun en suunnitellut sijoitusasuntoni myymistä tai muuttamista takaisin vanhempieni nurkkiin.

Hamid neuvoo blogissaan tulojensa kanssa tuskailevia, että ensiksi kannattaa varmistaa oma taloudellinen tilanne. Hän itse on pyrkinyt minimoimaan kuluja ja valitsemaan ruokakaupassa edullisempia vaihtoehtoja.

– Laitoin asuntolainat heti lyhennysvapaalle ja katkaisin muutaman kuukausitilauksen, Hamid kirjoittaa ja jatkaa.

– Toisin kuin vielä muutama kuukausi sitten, ovat idut ja avokadot jääneet kaupan hyllylle. Sen sijaan perunat, porkkanat ja muut huokeammat elintarvikkeet löytävät nykyään jääkaappiini helposti. Kotona nyhjääminen on vähentänyt myös impulsiivisia ostoja, kuten take away latteja, herkkusmoothieta ja ravintolaillallisia.

Hamid on ollut monessa mukana uransa varrella. Salatuissa elämissä hänet nähtiin vuosina 2009–2013, mutta hän on sittemmin tullut tutuksi myös lottojuontajana sekä Helsingin kaupunginvaltuutettuna.

Myös intohimoisena sijoittajana tunnetuksi tullut Hamid on puhunut varsin avoimesti rahasta aiemminkin. Lokakuussa Hamid kertoi Ilta-Sanomille säästävänsä ja sijoittavansa, koska se vähentää stressiä ja tunnustautui pitkän tähtäimen sijoittajaksi.

– Haluan, että elämä on mahdollisimman leppoisaa ja stressitöntä. Teen kaikki muutkin elämänvalintani samalla periaatteella. Minua rauhoittaa ajatus siitä, että puskuria on tarpeeksi, hän kertoi tuolloin.