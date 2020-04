Laulajatähti Demi Lovatolle kävi erikoinen kömmähdys – paljastuiko salailtu suhde vahingossa?

Demi Lovato pölähti yllättäen kameran eteen juuri silloin, kun ei olisi välttämättä kannattanut.

Laulaja Demi Lovaton ja näyttelijä Max Ehrichin suhteesta on huhuttu jo jonkin aikaa, mutta kaksikko itse on pyrkinyt pitämään välinsä visusti salassa. He eivät ole myöntäneet seurustelevansa tai deittailevansa, eivätkä ole kommentoineet huhuja millään tavalla.

Harper’s Bazaarin mukaan tähtien lähentyneille väleille saatiin kuitenkin jonkinlainen vahvistus muutama päivä sitten, kun he näyttäytyivät vahingossa samalla videolla.

Muun muassa Tunteita ja tuoksuja- ja Under the Dome -sarjoista tunnettu Ehrich piti Instagram-tilillään live-lähetystä, jossa hän soitti seuraajilleen pianoa.

Kesken lähetyksen Ehrich viittilöi sivummalle ja muodosti huulillaan sanat ”Olen suorassa lähetyksessä”.

Ehrichin viesti ei kuitenkaan mennyt perille, sillä pian videon laitaan putkahti rentoihin kotivaatteisiin pukeutunut Lovato.

– Olen suorassa lähetyksessä, Ehrich toisti Lovatolle, joka puhkesi nauramaan.

Laulaja yritti piiloutua käsissään olevan viltin taakse, mutta vahinko oli jo tapahtunut eikä kenellekään ollut enää epäselvää, kuka kuvassa oli vilahtanut.

E! Newsin mukaan Lovato ja Ehrich ovat tapailleen muutamien viikkojen ajan.

– He ovat olleet karanteenissa yhdessä Demin kotona ja se sujuu todella hyvin, lähde paljasti E! Newsille.

Parin lähipiiristä kerrotaan, että pari jakaa samanlaisen ajatusmaailman ja että Ehrich on hyvää seuraa Lovatolle, sillä hän ei erityisemmin pidä juhlimisesta.

Lovato on käynyt viime vuosina läpi rankkoja aikoja, sillä hän joutui huumeiden yliannostuksen vuoksi sairaalahoitoon ja myöhemmin vieroitukseen. Laulaja kertoi viime keväänä, että pahin oli takana ja että hän oli päässyt kuiville.

Lovato on kertonut julkisuudessa avoimesti myös muista vaikeuksistaan, muun muassa syömishäiriöstään ja mielenterveysongelmistaan.

Demi Lovato lauloi kansallislaulun amerikkalaisen jalkapallon Super Bowlissa viime helmikuussa.

Lovato on kertonut olleensa nuorena koulukiusattu, kun häntä haukuttiin muun muassa lihavaksi. Tuolloin hän lopetti syömisen lähes kokonaan.

Lovato on paljastanut myös, että kiusaamisen ja stressin seurauksena hänelle tuli itsetuhoisia ajatuksia, ja hän alkoi viillellä itseään. Lisäksi hän alkoi turruttaa pahaa oloaan huumeilla ja alkoholilla.

Syömishäiriön lisäksi Lovato on taistellut mielenterveysongelmien kanssa. Hänellä diagnosoitiin kaksisuuntainen mielialahäiriö 18-vuotiaana.

Max Ehrich tunnetaan muun muassa Tunteita ja tuoksuja -sarjasta. Hän on näytellyt myös High School Musical 3 -elokuvassa.

27-vuotias Lovato tunnetaan entisenä Disney-tähtenä ja laulajana. Hän on julkaissut kuusi studioalbumia ja useita menestyskappaleita.

Max Ehrich puolestaan tunnetaan näyttelijänä, laulajana ja tanssijana. Hän tähditti Tunteita ja tuoksuja -sarjaa vuosina 2012–2015.