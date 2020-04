Kim Kardashian lukittautui neljän seinän sisälle ja kauhistui, kuinka rankkaa lastenhoito on – haaveet perheenlisäyksestä karisivat saman tien

Kim Kardashian kertoo, millaista on matkustelemiseen tottuneen perheen arki neljän seinän sisällä.

Tosi-tv-tähti on Kim Kardashian on kertonut useasti haaveilevansa viidennestä lapsesta. Kim Kardashianilla ja hänen puolisollaan räppäri Kanye Westillä on neljä yhteistä lasta: 10-kuukautinen Psalm, Saint,4, Chicago, 2, sekä North, 6.

Nyt kun koronan takia koko perhe on jumissa kotona neljän seinän sisällä, ajatus viidennestä lapsesta on alkanut askarruttamaan. Realitytähti avautui The View -keskusteluohjelmassa elämästään Kanye Westin ja lapsiensa kanssa koronakriisin aikana. Kotikaranteeni on saanut haaveen perheenlisäyksestä unohtumaan.

– Sanonpa nyt sen, että jos joskus sanoin haluavani vielä yhden lapsen, se ajatus on menneen talven lumia. Tämä on todella rankkaa, hän totesi.

Kardashian paljasti, että hänen perheensä on kuluttanut aikaa katsomalla ”jokaisen mahdollisen elokuvan”. Tilanne on vaatinut sopeutumista, sillä perheen tyypilliseen arkeen on sisältynyt paljon matkustelua.

Haastetta neljän lapsen äidille on tuonut myös se, että lapset ovat nyt kotiopetuksessa. Se on saanut hänet arvostamaan opettajia entistä enemmän.

– Opettajana oleminen on saanut minut kunnioittamaan opettajia entisestään. He ansaitsisivat niin paljon! Kardashian ylisti.

– On ollut haastavaa tasapainoilla kaiken kanssa. On laitettava itsensä taka-alalle ja keskityttävä täysillä lapsiin.

Kim Kardashian tyttärensä Northin kanssa maaliskuussa.

Kardashian on avautunut, kuinka hän rakastaa äitinä olemista. Hän kuitenkin myöntää, että nelihenkisessä perheessä oman ajan haaliminen ja samalla lapsien huomioinen on haastava soppa jo entuudestaan kiireisen arjen keskellä.

– En voi hankkia enempää lapsia, koska haluan suorittaa lakiopintojani ja tehdä muitakin asioita. Vaikka haluaisin kaksikin lasta vielä, en usko, että se kannattaisi, Kardashian kertoi julkkisasianajaja Laura Wasserin podcastissa helmikuussa.

– Minun pitäisi käydä hedelmöityshoidoissa. Olen pian nelikymppinen, enkä halua olla vanha äiti. Mielestäni neljä lasta on hyvä, hän tiivisti.

Kardashian painottaa haluavansa antaa kaiken huomionsa neljälle lapselleen.

– Oma äitini on 64-vuotias, ja me lapset vieläkin häiriköimme häntä. Soitan hänelle joka päivä useaan kertaan.

Perheen kodista ei luulisi tila loppuvan, sillä Kardashian ja West asuvat arviolta noin 53 miljoonaa euroa maksavassa luksuslukaalissa.

Talo sijaitsee julkkisten suosimalla Calabasasin alueella Los Angelesissa, ja pari muutti siihen vuonna 2017. Pariskunta esitteli avaraa ja tilavaa kotiaan Architectual Digest -lehdelle helmikuussa.

Pari kertoi remontoineena talon lattiasta kattoon, jotta se vastaisi heidän näkemystään täydellisestä kodista.