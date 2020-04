Poptähti Pink sairastui koronavirukseen – fanit ihmeissään: ”Miksi julkkikset pääsevät testeihin ja me muut emme?”

Laulaja Pink kertoo pysytelleensä karanteenissa koronavirustartunnan jälkeen kahden viikon ajan.

Poptähti Pink, 40, kertoo Instagramissaan havahtuneensa kaksi viikkoa sitten outoihin oireisiin. Laulajan mukaan hänellä ja hänen 3-vuotiaalla Jameson-pojallaan oli eri koronavirustartuntaan viittaavia oireita.

– Onneksi lääkärillämme oli koronavirustestejä ja minun testini oli positiivinen. Perheeni oli jo koronakaranteenissa ja pysyttelimme testituloksen jälkeen kotona vielä kahden viikon ajan lääkärimme ohjeita noudattaen, Pink kirjoittaa.

– Pari päivää sitten meille tehtiin uusi testi ja se oli onneksi negatiivinen, hän sanoo.

Laulaja kritisoi ankarasti Instagramissaan sitä, ettei kaikkia oireita saaneita henkilöitä ole testattu Yhdysvalloissa.

Laulaja korostaa Instagramissaan, ettei koronaepidemia ole mikään leikin asia.

– On irvokasta ja epäonnistuminen hallitukselta, että ihmisiä ei testata enempää. Tämä virus on vakava ja todellinen. Ihmisten on tiedettävä, että virus vaikuttaa niin nuoriin kuin vanhoihinkin, terveisiin ja sairaisiin, rikkaisiin ja köyhiin, Pink toteaa.

Laulaja sanoo lahjoittaneensa miljoona dollaria eli noin 930 000 euroa eri koronavirusepidemiaa vastaan taisteleville järjestöille.

– Kiitos kaikille terveydenhuollon ammattilaisille ja kaikille, jotka teette niin kovasti töitä suojellaksenne rakkaitamme. Olette meidän sankareitamme. Kaksi seuraavaa viikkoa ovat elintärkeitä: pysykää kotona.

Pinkin kirjoitus on herättänyt paljon huomiota sosiaalisessa mediassa, jossa monet kritisoivat sitä, miksi tähti ja hänen perheensä on testattu, jos heidän oireensa ovat olleet melko lieviä.

– Olet julkkis ja siksi etuoikeutettu, Instagramissa puhistaan.

– Miksi sinut testataan ja meitä ”taviksia” ei? somessa kysellään.

– Sinulle tehtiin testi, mutta meille taviksille ei. Tässä se nähdään, että jos olet julkkis ja rikas niin saat aina mitä haluat, kommenteissa raivotaan.

Kuten IS aiemmin tänään kertoi, Yhdysvalloissa on vuorokauden aikana kuollut 1 480 koronavirustartunnan saanutta. Se on maailman korkein päivittäinen kuolinluku koronaviruspandemian aikana.