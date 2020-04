Netflixin Tiger King -hittisarjan tähti sai uudet hampaat – latoo rajut syytökset tuotantoyhtiölle

John Finlay on käynyt läpi huiman muodonmuutoksen.

Netflixin uutuussarja Tiger King – Villi ja vaarallinen tiikeribisnes on saanut valtavaa huomiota ja noussut Netflixin yhdeksi katsotuimmista ohjelmista. Seitsemänosainen dokumenttisarja kertoo eksoottisten kissaeläinten omistajista ja heidän hämäristä käänteistään.

Sarjan päätähti on oklahomalainen takatukkainen asefanaatikko Joe Exotic, oikealta nimeltään Joseph Maldonado-Passage, joka tuomittiin tammikuussa 22 vuoden vankeuteen tiikereiden tappamisesta ja siitä, että hän yritti murhata eläinaktivisti Carole Baskin.

Sarjassa ääneen pääsee myös Joe Exoticin ex-aviomies John Finlay, joka kertoo dokumenttisarjassa myös huumeidenkäytöstä. Meta-amfetamiinia käyttäneeltä Finlaylta puuttui sarjaa kuvatessa useampia hampaita.

Finlay esittelee nyt hammasrivistönsä huimaa muodonmuutosta. Hänelle tehtiin heinäkuussa 2019 operaatio, jossa hän sai hammasproteesit.

Finlay on tarkentanut TMZ-lehdelle, ettei hänen hampaansa pudonneet huumeidenkäytön takia, vaan kyse oli hänen geeneistään. Hän kertoi, ettei ole käyttänyt huumeita kuuteen vuoteen.

TMZ:n mukaan Netflix sai Finlayn purukaluston muodonmuutoksesta videoita ja valokuvia kuvausten aikana, mutta tuotantoyhtiö ei julkaissut niitä.

Finlay on kertonut pettyneensä tuotantoyhtiöön. ET Onlinen videohaastattelussa Finlay väittää, että tuotantoyhtiö esitti hänet tarkoituksellisesti huonossa valossa.

– He saivat minut näyttämään siltä kuin olisin huumattu ’hillbilly’.

– Odotan pääseväni kertomaan todellisen tarinani, ja haluan ihmisten tietävän, millaista elämäni todellisuudessa on ollut, Finlay toteaa haastattelussa.

People-lehti kertoo, että Tiger King -sarjan julkaisun jälkeen Finlay perusti The Truth about John Finlay -nimisen fanitilin Facebookiin, jossa hän on kirjoittanut sarjasta kriittiseen sävyyn.

Netflixin Tiger King -dokumenttisarja on herättänyt kiivasta keskustelua sosiaalisessa mediassa.

Finlay aloitti työskentelyn Greater Wynnewood Exotic Animal Park -villieläintilalalla vuonna 2003 ollessaan 19-vuotias. Pian hän aloitti suhteen Joe Exoticiin, josta hän otti myöhemmin avioeron.

Tiger King – Villi ja vaarallinen tiikeribisnes julkaistiin Netflixissä 20. maaliskuuta.