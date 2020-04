Twerk-tähti Tia-Maria Sokka läväytti Instagramiin hyvin erilaisen siivousvideon – Seksikkäällä Suklaalla meinasi kaatua juomat sylin

Siivota voi niin monella tavalla.

Tinze, eli Tia-Maria Sokka voitti ensimmäiset twerkin SM-kilpailut viisi vuotta sitten. Nyt hän on lajin kansainvälinen tähti ja suomalaisen twerk-kulttuurin keulakuva.

Tinze jakoi Instagramissa videon, jolla hän twerkkaa ja siivoa samaan aikaan.

– Älä unohda pestä peilejä, Tinze muistuttaa.

Siivousvideota on katsottu yli 121 000 kertaa ja se on kerännyt satoja kommentteja.

Tuhansien muiden tapaan myös mediapersoona Seksikäs Suklaa näki Tinzen siivousvideon.

”Somettaminen” singahti aivan uudelle metatasolle, kun Seksikäs Suklaa jakoi omalla Instagram Stories -sivulla videon itsestään katsomassa twerkkaajamestarin videota.

Kun Tinze pääsi vauhtiin, se oli liikaa somevaikuttajalle ja punaviinilasi oli kaatua miehen syliin.

Jotta kierros olisi täydellinen, myös Tinze jakoi omalla kanavallaan Seksikkään Suklaan reaktiot.

Tampereelta kotoisin oleva Tinze on historian ensimmäinen twerk-tanssin suomenmestari. Hän voitti kyseisen tittelin vuonna 2015.

Sokka on asunut Helsingissä yli kolmen vuoden ajan. Lähes yhtä kauan hän on pyörittänyt omaa tanssistudiotaan, Tinze Twerk Studiota Salmisaaren liikuntakeskuksen tiloissa. Suosio on ollut huimaa.

Mutta miten tamperelaisesta sosionomista tuli suomalaisen twerk-kulttuurin suunnannäyttäjä? Keulakuva, jota seuraa Instagramissa lähes yhtä suuri joukko ihmisiä kuin Espoossa on asukkaita.

– Oon tanssinut koko ikäni, kaikkea dancehallista ja reggaetonista telinevoimisteluun. Twerk tuli kuvioihin vuonna 2014. Aloin silloin opettamaan sitä ensimmäisten joukossa Suomessa, Sokka kertoi IS:lle vuosi sitten.

– Mä olin silloin tosi hurahtanut tähän. Mulla oli tosi kova nälkä tätä lajia kohtaan ja halusin puskea sitä eteenpäin.

Sokka kertoi tuolloin tehneensä uransa aikana mittavan määrän töitä sen eteen, että twerkkaus nähtäisiin Suomessa tanssilajina siinä missä esimerkiksi hip hop tai balettikin. Rantauduttuaan Suomeen laji kohtasi paljon ennakkoluuloja.

– Mä halusin silloin, että ihmiset näkisi tän samassa valossa, missä mä sen näin. Ei niin, että on stringejä ja öljypurkkeja ja ties mitä muuta. Vaan että jengi näkis tän tanssilajina.